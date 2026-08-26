Presentación | El Sporting Coruñés quiere que se note el aprendizaje

Plantilla y cuerpo técnico del Sporting Coruñés Cedida

El Sporting Coruñés encara su segunda temporada consecutiva en Primera Futgal con la experiencia del curso pasado como punto de partida. El conjunto dirigido por Marcos Souto logró la permanencia con apenas un punto de margen sobre los puestos de descenso y afronta ahora el reto de vivir un año más tranquilo. Para ello, la ambición se presenta como la principal receta. El técnico asegura que el equipo tiene “muy analizados y localizados” los aspectos que debe mejorar y confía en estar ya en el camino adecuado para perfeccionarlos. Con un bloque continuista y pocas salidas previstas, el Sporting busca dar un paso adelante.

¿Qué jugadores siguen respecto a la temporada pasada?

La plantilla es muy continuista con respecto a las últimas temporadas. Tenemos un bloque muy hecho que se conoce, que llevan años jugando juntos, por lo que se prevén únicamente entre dos y tres bajas, todas por motivos personales.

¿Habrá caras nuevas para el nuevo curso?

A día de hoy no tenemos cerradas todas las incorporaciones. Segura es una incorporación en la portería. A partir de ahí, es posible que se refuercen todas las líneas con al menos un jugador. Queda pretemporada y seguimos viendo y analizando situaciones y posibilidades de diferentes jugadores y posiciones.

¿Cómo está siendo la pretemporada?

La pretemporada arrancó la última semana de julio. Como suele ser habitual, con mucha carga de trabajo físico y táctico, lo habitual en cualquier equipo de la categoría, pero con muy buenas sensaciones por lo de ahora. Hemos estado en el Dépor Training Center para jugar con los Juveniles de Liga Nacional, contra el Sada, Muxía y Torre. Hemos tenido resultados de todos los tipos, pero lo importante es repartir las cargas, los minutos y de momento todo transcurre según lo planificado durante el verano. Esta semana jugaremos contra el Betanzos y estamos pendientes de si añadimos algún amistoso más al calendario antes de empezar la competición.

¿Cuál es el objetivo para esta nueva temporada?

Sacar una versión mejor de nosotros mismos cada entrenamiento, cada partido. Ahora mismo la preocupación pasa por encontrar los ajustes tácticos y los mejores estados de forma posibles para sacar una mejor versión de nosotros mismos. Ambición es la palabra, con el objetivo de crecer día a día.

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¿Cuál puede ser vuestro punto fuerte?

La fase ofensiva del juego creo que es la parte del juego donde dominamos más registros y donde nos sentimos más cómodos, siendo un equipo propositivo, que controla los partidos a partir de la posesión del balón y la asociación en campo contrario. A partir de ahí, el reto es tratar de adaptarse a diferentes contextos y situaciones que te van proponiendo los diferentes equipos y en eso trabajamos semana tras semana.

¿Cómo de importante es tener ya un año de experiencia en la categoría?

Creo que en cuanto a madurez deportiva, aún tenemos margen de mejora, pero vemos a los jugadores muy mentalizados de dar un salto en este aspecto del juego y desde el cuerpo técnico, tratamos de darles todas las herramientas posibles para que se perciba desde la primera jornada de liga un progreso continuado en la forma de competir y afrontar los encuentros.

¿Por dónde pasan las opciones de tener un año más tranquilo en lo clasificatorio?

Seguramente hay muchos aspectos que tenemos que mejorar o perfeccionar. Lo bueno es que los tenemos muy analizados y localizados y que estamos en el camino de mejorarlos. El reto, como comentaba antes, es demostrar ambición en el trabajo, es lo que nos llevará a sacar todas las jornadas una mejorar versión de nosotros mismos.