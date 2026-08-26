Presentación | El Almeiras se prepara para el gran reto de Primera

Jugadores del Almeiras antes de un amistoso de esta pretemporada Cedida

El Almeiras afronta su regreso a Primera Futgal con buena parte del bloque que logró el ascenso y doce incorporaciones para reforzar la plantilla. Rubén Rivera analiza el nuevo curso, la pretemporada y habla de un objetivo claro: “Sinceramente, entiendo que es la salvación”.

¿Qué jugadores siguen respecto a la temporada pasada?

Continúa un número importante de jugadores. Otros, por unas circunstancias u otras, no pueden seguir. David Montes y Beto en la portería; Esteban, Manu y Chalo en defensa; Joaquín, Joel, Andon y Miguel en el medio; y Gabi y Dani en la delantera.

¿Quiénes son las caras nuevas y de dónde proceden?

En defensa, Gabo, del Torre; Javi Calvo, del Mera; Amadou, del Arteixo B; y Molejón, del Ural. En el medio, Pablo, del Unión Campestre; Diego, del Oza Juvenil; y Yanki, del Torre. Y en la delantera, Aarón, del Atlético Arteixo B; Darío Tato, del Ural; Temo, del Ordes Juvenil; y Javi Paz, del Montañeros de División de Honor Juvenil.

¿Qué valoración hace de todos ellos?

Estoy muy contento con todos. Para mí, salvo dos o tres, eran jugadores desconocidos y me gusta mucho cómo trabajan y la predisposición que tienen.

¿Cómo está siendo la pretemporada?

Estamos bien. Llevamos una carga física más que importante en las piernas y me está sirviendo para conocer a los jugadores y generar los primeros automatismos. Llevamos algo más de tres semanas de trabajo y estamos en ese proceso de conocer cómo queremos jugar.

¿Cómo han ido los primeros amistosos?

El primer partido fue contra el Sofán, una pelea dura para un equipo que viene de Segunda, es difícil hacerle frente a un equipo de Preferente, además de los de la parte de arriba, con jugadores que tienen experiencia en Tercera División. Perdimos 1-0, pero dimos una buena imagen, competimos muy bien y nos sirve para ver un poquito lo que podemos dar o no.

Luego el segundo partido fue contra el Marino de Mera. Se les notaba que llevaban algún entrenamiento menos que nosotros y ahí sí que hemos podido responder más físicamente. Ganamos el partido por cuatro goles a cero.

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Otra buena piedra fue el Paiosaco, donde tuvimos nuestras opciones para hacerles daño. Los goles que nos han metido han sido por errores también. Muy buena sensación, me quedo con muy buena espina. Los resultados son lo de menos en esta época.

¿Cuál es el objetivo?

La salvación. Es un equipo que lleva años sin estar en Primera, que acaba de ascender y que mantiene una gran parte de su bloque. Tenemos cuatro jugadores con experiencia en esta categoría únicamente.

Va a ser desconocida para nosotros. No sé el nivel que puede dar la categoría y no sé el nivel que podemos dar nosotros. Entonces vamos a ir poco a poco, partido a partido, y viendo dónde al final la liga nos podemos ir colocando. Yo soy el primero que se tiene que adaptar lo antes posible para conocer la categoría y ayudar al equipo en todo lo que pueda. Pero también hay que disfrutar.

¿Cuál puede ser el punto fuerte del equipo?

Tiene que ser la competitividad. Tenemos que ser un equipo que sepa competir todos los partidos, ya sea fuera de casa o en casa, porque nuestro campo es un campo peculiar. Es de un tamaño pequeño y no todos los equipos se pueden adaptar. Ese también puede ser un punto a nuestro favor.

¿Qué rivales espera encontrarse?

Las categorías están por algo y los niveles también. Va a haber jugadores que vengan de Preferente, equipos que ya tienen mucho bagaje en esta liga. Los equipos de Ferrol, que no los conocemos del todo... O Val acaba de ascender y está haciendo un equipo joven.