Presentación | El Sofán de Dani Casal arranca con ilusión y sin techo

Plantilla y cuerpo técnico del Sofán en el primer entrenamiento de pretemporada Katya PNG/SD Sofán

Con la llegada de Dani Casal, el Sofán inicia su nuevo proyecto en Preferente sin Pablo Torreira a los mandos del equipo, que decidió renunciar por motivos personales al cargo.

Presentación | La reconstrucción del Órdenes Más información

¿Qué jugadores hacen la pretemporada?

El Sofán cuenta en estos momentos con 28 jugadores haciendo la pretemporada con el primer equipo varios de ellos a prueba y otros con ficha del filial. En portería, Cote, Gardu y Eloy Martínez (filial); que tendrán la colaboración en los últimos metros de los defensas Álex Sánchez, I´van Martínez, Dopi, Braian Gómez, Dani Becerra, Izan, Javichu, Guille Silvariño (a prueba), Brais Fraga (filial) y Diego Rodríguez (filial). Los centrocampistas son Iván Canedo, Pablo Parafita, Fabi, Iván Parafita, Marcos Moreno, Iraitz (filial) y Rubén Porteiro (filial); mientras que el ataque está formado por Julián Cortés, Joel Negreira, Martín García, Mario Vila, Alexandre, David Barreira (a prueba), Dani Rodríguez (filial) e Iván Castro (filial).

¿Quiénes son las caras nuevas y de dónde proceden?

Los fichajes del Sofán han llegado en todas las líneas. Bajo palos se ha reforzado con Cote, de Bergantiños. En defensa han llegado Brais Fraga (Ural Juvenil) con ficha del filial y Guille Silvariño (Orillamar), aún a prueba. Para reforzar el centro del campo, Iván Canedo, del Dubra. Y en ataque contarán con Martín García (Dubra), Mario Vila (Club do Mar) y David Barreira (a prueba desde el Cercedense).

¿Cuál es su calendario de amistosos?

La pretemporada avanza y el Sofán ya ha ha empezado a disputar amistosos de pretemporada. En las pasadas semanas ha caído con Xallas (0-1), Órdenes (2-1) y Silva (0-1), mientras que se ha impuesto a Meicende (1-3 y Seaia (6-0).

¿Qué rivales tendrá en su grupo de Preferente Futgal?

Además del propio Sofán, continúan con respecto a la pasada temporada Negreira, Betanzos, San Tirso, Paiosaco, Órdenes, Puebla, Miño, Dumbría, Dubra, Pol, Burela y Sigüeiro. Se incorporan los ascendidos Carral, Galicia Mugardos, Arzúa y Chantada, así como un Noia que perdió la categoría en Tercera RFEF.

Presentación | El núcleo duro del Paiosaco continúa al frente Más información

¿Cuándo empieza la competición?

Como en Segunda y Tercera RFEF, la Liga arrancará el primer fin de semana de septiembre. El Sofán se estrenará ante el Miño en O Carral y cerrará la Liga también como local frente al Dubra.

¿Cuál es el objetivo?

"Creo que este año la categoría ha dado un salto y va a ser todavía más exigente. Nos vamos a encontrar equipos muy competitivos, con plantillas que perfectamente podrían estar en categorías superiores, así que sabemos que no va a ser fácil. Nuestro objetivo tiene que ser competir cada partido, ser ambiciosos y tratar de estar lo más arriba posible", afirma Dani Casal, entrenador del equipo.

"No me gusta poner un techo al equipo antes de empezar, pero sí tenemos claro que queremos construir un equipo competitivo, con una idea clara y que pueda crecer durante la temporada. A partir de ahí, el propio día a día nos irá marcando hasta dónde podemos llegar. Me gustaría que con todo esto consigamos que la afición se sienta identificada y que nos apoyen semana tras semana porque para el equipo va a ser fundamental", añade.

¿Cómo lo ven?

La 2026-27 será la primera temporada de Dani Casal al frente del Sofán tras la renuncia de Pablo Torreira. "Es un equipo que siempre he seguido y que siempre ha tenido mucha ambición. Lleva varios años peleando por estar arriba y va a ser un reto lo que nos queda por delante ya que superar lo que llevan conseguido estos años va a ser difícil pero me gustan los retos y trabajaremos día a día para conseguirlo. Además, supone un salto de categoría para mí como entrenador. Desde el primer momento me atrajo la posibilidad de formar parte de un proyecto así, con ilusión por seguir creciendo y mejorando día a día tratando de hacer las cosas bien", explica.

Este curso también será el de su estreno como técnico en Preferente, categoría que sí conoce como jugador: "La afronto con mucha ilusión, muchas ganas y sabiendo que es un reto difícil y exigente. Intentaré plasmar mis ideas para ayudar al equipo, mejorando y aprendiendo día a día, intentando que los jugadores se identifiquen con las ideas que llevemos a cabo", afirma.

"Creo que el ritmo es mucho más alto lo que nos va a exigir mucho más, por eso una de las claves estará en el día a día y en la capacidad de mantener la regularidad semana tras semana, porque las temporadas son muy largas. Nos vamos a encontrar con equipos que creo que son de superior categoría así que tendremos que estar preparados para cada partido. La idea es competir desde el primer día, pero también ir mejorando y que la gente que llegamos nuevos nos adaptemos lo mejor posible al equipo y a la categoría", añade.

Presentación | El Carral se rearma para su vuelta a Preferente trece años después Más información

Sobre la confección de la plantilla, afirma lo siguiente: "Para mí era clave mantener el conjunto de estos últimos años. Es un grupo que ya se conoce, que lleva tiempo compitiendo junto y que conoce perfectamente al club y su entorno. Por eso considerábamos importante mantener esa base y darle continuidad. Además a muchos ya los conozco porque tuve la suerte de compartir vestuario en mi etapa de jugador y siempre es un alago poder entrenarlos. He visto un grupo con ganas, compromiso y mucha predisposición para trabajar. Creo que tenemos jugadores con margen para seguir creciendo y que pueden dar un paso adelante esta temporada. A partir de esa base, queremos seguir construyendo un equipo competitivo".

"A día de hoy, no doy la plantilla por cerrada. Sobre todo, hemos buscado jugadores que puedan complementar lo que ya teníamos y que nos aporten cosas diferentes, dándonos más posibilidades y alternativas durante la temporada. Todavía nos faltan algunas posiciones por reforzar y buscamos hacer una plantilla más competitiva, porque sabemos que la temporada es muy larga y vamos a necesitar de todos por eso quiero recalcar de nuevo la importancia de los jugadores que suban tanto del filial como del juvenil", explica Casal sobre el mercado de su equipo.

"Hay jugadores que creo que son el futuro del Sofán y que nos pueden dar muchas alegrías. El reto también está en adaptarlos a la categoría, darles confianza y que poco a poco puedan asumir responsabilidades. Creo que esa mezcla entre la experiencia del bloque que ya tenemos, los jugadores que puedan llegar y la gente joven puede ser muy importante. Al final, con trabajo, sacrificio y compromiso, intentaremos que el equipo siga creciendo y que todos puedan aportar", sentencia el técnico.