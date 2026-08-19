Presentación | El Carral se rearma para su vuelta a Preferente trece años después

Plantilla y cuerpo técnico del Carral 2026-27 Cedida

La espera ha sido larga, concretamente de trece años, pero el Carral puede decir con orgullo que está de vuelta en Preferente. ¿El objetivo? Quedarse. Para ello ha decidido mantener el bloque de jugadores que consiguió el ascenso hace unos meses en Pontedeume. De hecho, uno de ellos tomará las riendas del banquillo tras la renuncia de Jairo Bello. Guille Ríos cambiará el centro de la defensa por el rol de entrenador principal.

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¿Qué jugadores hacen la pretemporada?

El Carral cuenta en estos momentos con 22 jugadores del primer equipo. En portería, Iván López y Adrián Mallo, que tendrán la colaboración en los últimos metros de los defensas Rumbo, Erick Orozco, Álex López, Álex Boado, Adrián Cortés, Víctor Pena, Macar y Nico Barizo. Los centrocampistas son Chaka, Tabo, Morán, Rubi, Jacobo Eibe, Migui, Álex Gallego, Santi Parente y Joaquín; mientras que el ataque está formado por Jony, Sergio Iglesias y Pablo Calviño.

¿Quiénes son las caras nuevas y de dónde proceden?

Los fichajes del Carral han llegado en las líneas de la defensa y el centro del campo. En defensa han llegado Erick Orozo (Montañeros Juvenil), Mykyta Makarenko 'Macar' (Ucrania) y Nico Barizo (Orillamar). Para reforzar el centro del campo, Álex Gallego y Santi Parente, ambos procedentes del Victoria.

¿Cuál es su calendario de amistosos?

La pretemporada avanza y el Carral ya ha empezado a disputar amistosos de pretemporada. El jueves pasado se enfrentó al Victoria en casa, partido que perdió por 3-4 a pesar de los goles de Sergio de penalti, Migui y Jacobo González.

¿Qué rivales tendrá en su grupo de Preferente Futgal?

Además del propio Carral, continúan con respecto a la pasada temporada Negreira, Betanzos, San Tirso, Sofán, Paiosaco, Órdenes, Puebla, Miño, Dumbría, Dubra, Pol, Burela y Sigüeiro. Se incorporan los ascendidos Galicia Mugardos, Arzúa y Chantada, así como un Noia que perdió la categoría en Tercera RFEF.

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¿Cuándo empieza la competición?

Como en Segunda y Tercera RFEF, la Liga arrancará el primer fin de semana de septiembre. El Carral se estrenará ante el Arzúa en O Castro y cerrará la Liga también como local frente al Negreira.

¿Cuál es el objetivo?

"El objetivo es mantener la categoría lo antes posible, asentar al club en la categoría y sobre todo ser competitivos en cada partido con la mayor cantidad posible de jugadores de la casa", afirma Guille Ríos, entrenador del equipo.

¿Cómo lo ven?

Guille Ríos cambió de rol este verano a sus 35 años. Después de cuatro temporadas defendiendo los colores del Carral en el centro de la zaga, ahora lo hará desde el puesto de entrenador tras la renuncia de Jairo Bello, técnico que logró el ansiado regreso a Preferente hace unos meses. "Ya tenía dudas de si seguir jugando o retirarme y, cuando desde el club me proponen ser el entrenador, las dudas ya desaparecieron y decidí aceptar la propuesta", explica Ríos.

El propio Guille sabe de sobra lo que es jugar en Preferente, categoría que ha disputado con equipos como el Mesón do Bento, el Xallas o el San Tirso: "La diferencia con primera creo que es importante. Estas temporadas pasadas haciendo partidos flojos podías ganar, en Preferente el margen de error es mucho más reducido y los partidos se deciden por pequeños detalles. Hay que tratar de controlar lo máximo posible esos detalles y minimizar errores. Por otra parte, es importante tener constancia en el trabajo aunque lleguen malos resultados para darle la vuelta a las malas dinámicas lo antes posible".

En esta línea, el técnico valora de la siguiente manera el amplísimo número de renovaciones de los que han pasado de ser sus compañeros a sus pupilos: "Intentamos mantener el bloque que consiguió el ascenso, que sigue en su mayoría combinado con algún refuerzo necesario para tener una plantilla competitiva".

Un factor esencial para que el Carral volviera a Preferente trece años más tarde fue su afición, que no les dejó solos en Pontedeume durante el partido que terminó suponiendo el ascenso: "Nuestra afición y nuestro campo son un lujo. La gente siempre apoya al equipo y prácticamente en cada partido se llena el campo con mucha gente. Sobre todo son niños y jóvenes de la cantera, que son el futuro del club y trabajan cada día con el objetivo de algún día ser ellos los que están en el campo. Serán clave en la consecución de los objetivos".