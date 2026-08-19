Nano Varela y Hugo García no seguirán en el Silva

Nano Varela durante el partido contra el Bergantiños de Copa RFEF Bergantiños FC

Dos de los nuevos fichajes de este verano del Silva no formarán parte finalmente de la plantilla del club de cara a la temporada 2026-27. Se trata del centrocampista Nano Varela y del central Hugo García, que llegaron procedentes de Victoria y Atlético Arteixo, respectivamente.

Pablo Agulló pone la guinda a la nueva plantilla del Silva Más información

Fuentes del club coruñés han confirmado ambas salidas, con las que en principio queda cerrada la plantilla silvista. Este martes el conjunto herculino hizo oficial la incorporación del veterano Pablo Agulló, con quien dan por finalizado su mercado de incorporaciones.

De esta manera, el Silva se queda con 22 futbolistas en nómina: Minibugy y Martín Lagoa como porteros; Brais Lema, Seydi Mendes, Mauro Salgueiro, Iago Castro, Fer Gordo, Agulló y Nico Rosas como defensas; Moure, Simón Cabanas, David García y Baldo como centrocampistas; y Pablo Mouriño, Carro, Jorge Cano, Joao Paulo, Parafita, Naím Rodríguez, Nico Mosquera y David Rojo como atacantes.