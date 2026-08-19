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O Noso Fútbol | Tercera RFEF

Nano Varela y Hugo García no seguirán en el Silva

El club herculino cierra su plantilla con 22 jugadores tras el fichaje de Pablo Agulló

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
19/08/2026 16:30
Nano Varela durante el partido contra el Bergantiños de Copa RFEF
Nano Varela durante el partido contra el Bergantiños de Copa RFEF
Bergantiños FC
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Dos de los nuevos fichajes de este verano del Silva no formarán parte finalmente de la plantilla del club de cara a la temporada 2026-27. Se trata del centrocampista Nano Varela y del central Hugo García, que llegaron procedentes de Victoria y Atlético Arteixo, respectivamente.

Lanzamiento de falta de Pablo Agulló que terminó en el palo

Pablo Agulló pone la guinda a la nueva plantilla del Silva

Más información

Fuentes del club coruñés han confirmado ambas salidas, con las que en principio queda cerrada la plantilla silvista. Este martes el conjunto herculino hizo oficial la incorporación del veterano Pablo Agulló, con quien dan por finalizado su mercado de incorporaciones. 

De esta manera, el Silva se queda con 22 futbolistas en nómina: Minibugy y Martín Lagoa como porteros; Brais Lema, Seydi Mendes, Mauro Salgueiro, Iago Castro, Fer Gordo, Agulló y Nico Rosas como defensas; Moure, Simón Cabanas, David García y Baldo como centrocampistas; y Pablo Mouriño, Carro, Jorge Cano, Joao Paulo, Parafita, Naím Rodríguez, Nico Mosquera y David Rojo como atacantes.

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