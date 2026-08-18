Pablo Agulló pone la guinda a la nueva plantilla del Silva

Pablo Agulló se prepara para lanzar una falta durante el Silva-Atlético Arteixo de la pasada temporada CARLOTA BLANCO

Fue una de las sensaciones de la última temporada en la Tercera gallega y a mediados de agosto todavía estaba sin equipo, pero Pablo Agulló ya tiene nuevo destino: cambiará el Ponte dos Brozos por A Grela para defender los colores del Silva durante el curso 2026-27.

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Agulló llega al equipo coruñés tras desvincularse de un Atlético Arteixo en el que fue el líder tanto de la línea defensiva como de las celebraciones después de cada victoria. Central con experiencia más que demostrada en Tercera, a sus 36 años cuenta con hasta diez cursos en la categoría, además de varios en Segunda B y Segunda Federación con Cerceda y Bergantiños.

Sus primeros pasos como modesto los dio en el Orillamar en 2009, club del que llegó procedente por primera vez al Atlético Arteixo antes de dar el salto al Cerceda. En 2018 fichó por el Bergantiños, club en el que estuvo hasta 2023, año desde el que militaba de nuevo en el Atlético Arteixo.

A las órdenes de Posi el curso pasado firmó una de las mejores temporadas de su carrera. Jugó 2.292 minutos repartidos en 28 partidos, 25 de ellos como titular, y consiguió marcar siete goles, convirtiéndose en un seguro desde el punto de penalti y en una amenaza constante con las faltas directas desde fuera del área. De hecho, ya sabe lo que es marcar recientemente en A Grela. En el partido de la temporada pasada entre Silva y Atlético Arteixo, Pablo Agulló estrelló una falta en el larguero en la primera parte, pero en su segundo intento estuvo aún más acertado para hacer el gol que terminó por significar el 1-1 definitivo tras el tanto inicial de Parafita.

Una llegada con la que el club herculino da por cerrada su plantilla con un total de 24 futbolistas entre los que hay once renovaciones y trece fichajes, incluido el del propio Pablo Agulló. Junto al central coruñés, las caras nuevas las forman el portero Martín Lagoa; los defensas Hugo García, Mauro Salgueiro, Iago Castro y Fer Gordo; los centrocampistas Nano Varela, Simón Cabanas y David García; y los atacantes Pablo Mouriño, Jorge Cano, Naím Rodríguez y David Rojo. En el capítulo de renovaciones están el guardameta Minibugy; los defensas Brais Lema y Seydi Mendes; los mediocentros Baldomar y Moure; y los atacantes Pablo Carro, Joao Paulo, Parafita y Nico Mosquera.

Agulló compartirá vestuario con varios de sus compañeros de la pasada temporada en el Atlético Arteixo, como son Hugo García, Fer Gordo y David Rojo, sumándose así al éxodo de la plantilla rojiblanca tras los problemas de impagos con el club arteixano.

Al frente del banquillo continuará un Diego Armando García que consiguió sacar al club de una situación complicada y conseguir la salvación sobre el césped la temporada pasada.