Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Tercera Federación

Pablo Agulló pone la guinda a la nueva plantilla del Silva

El club herculino da por cerrado su mercado de fichajes con la incorporación del veterano central de 36 años

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
18/08/2026 17:49
Lanzamiento de falta de Pablo Agulló que terminó en el palo
Pablo Agulló se prepara para lanzar una falta durante el Silva-Atlético Arteixo de la pasada temporada
CARLOTA BLANCO
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Fue una de las sensaciones de la última temporada en la Tercera gallega y a mediados de agosto todavía estaba sin equipo, pero Pablo Agulló ya tiene nuevo destino: cambiará el Ponte dos Brozos por A Grela para defender los colores del Silva durante el curso 2026-27.

Once titular del Atlético Arteixo en el partido de playoff contra el Compostela

Una desbandada casi total en el Atlético Arteixo

Más información

Agulló llega al equipo coruñés tras desvincularse de un Atlético Arteixo en el que fue el líder tanto de la línea defensiva como de las celebraciones después de cada victoria. Central con experiencia más que demostrada en Tercera, a sus 36 años cuenta con hasta diez cursos en la categoría, además de varios en Segunda B y Segunda Federación con Cerceda y Bergantiños.

Sus primeros pasos como modesto los dio en el Orillamar en 2009, club del que llegó procedente por primera vez al Atlético Arteixo antes de dar el salto al Cerceda. En 2018 fichó por el Bergantiños, club en el que estuvo hasta 2023, año desde el que militaba de nuevo en el Atlético Arteixo.

A las órdenes de Posi el curso pasado firmó una de las mejores temporadas de su carrera. Jugó 2.292 minutos repartidos en 28 partidos, 25 de ellos como titular, y consiguió marcar siete goles, convirtiéndose en un seguro desde el punto de penalti y en una amenaza constante con las faltas directas desde fuera del área. De hecho, ya sabe lo que es marcar recientemente en A Grela. En el partido de la temporada pasada entre Silva y Atlético Arteixo, Pablo Agulló estrelló una falta en el larguero en la primera parte, pero en su segundo intento estuvo aún más acertado para hacer el gol que terminó por significar el 1-1 definitivo tras el tanto inicial de Parafita.

Una llegada con la que el club herculino da por cerrada su plantilla con un total de 24 futbolistas entre los que hay once renovaciones y trece fichajes, incluido el del propio Pablo Agulló. Junto al central coruñés, las caras nuevas las forman el portero Martín Lagoa; los defensas Hugo García, Mauro Salgueiro, Iago Castro y Fer Gordo; los centrocampistas Nano Varela, Simón Cabanas y David García; y los atacantes Pablo Mouriño, Jorge Cano, Naím Rodríguez y David Rojo. En el capítulo de renovaciones están el guardameta Minibugy; los defensas Brais Lema y Seydi Mendes; los mediocentros Baldomar y Moure; y los atacantes Pablo Carro, Joao Paulo, Parafita y Nico Mosquera.

Agulló compartirá vestuario con varios de sus compañeros de la pasada temporada en el Atlético Arteixo, como son Hugo García, Fer Gordo y David Rojo, sumándose así al éxodo de la plantilla rojiblanca tras los problemas de impagos con el club arteixano.

Al frente del banquillo continuará un Diego Armando García que consiguió sacar al club de una situación complicada y conseguir la salvación sobre el césped la temporada pasada.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los jugadores del Bergantiños celebran un gol contra el Silva

Bergantiños y Boiro ya tienen fecha y sede para la final de Copa RFEF
Raúl Ameneiro
Lanzamiento de falta de Pablo Agulló que terminó en el palo

Pablo Agulló pone la guinda a la nueva plantilla del Silva
Raúl Ameneiro
Loureiro y Angeliño en las Escuelas Luis Calvo Sanz

Las Escolas Luís Calvo Sanz, un gran punto de partida hacia el fútbol profesional
Jacobo Bouza
Una acción ofensiva de Nano Varela durante el Betanzos-Silva del sábado en el García Irmáns

Así les ha ido a los equipos coruñeses en la segunda semana de amistosos
Raúl Ameneiro