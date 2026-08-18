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O Noso Fútbol | Copa Federación

Bergantiños y Boiro ya tienen fecha y sede para la final de Copa RFEF

El partido por el título de la fase autonómica se disputará en un campo neutral

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
18/08/2026 17:52
Los jugadores del Bergantiños celebran un gol contra el Silva
Los jugadores del Bergantiños celebran un gol contra el Silva
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La gran final de la fase autonómica de Copa Federación ya tiene fecha, hora y sede oficiales. Se disputará este mismo sábado, día 22 de agosto, a partir de las 18.00 horas en el campo Julio Mato de Noia, donde se medirán en una sede neutral Bergantiños y Boiro.

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Los carballeses llegan a este encuentro tras haber dejado en el camino a Montañeros, Silva y Racing Villalbés, a quien se impusieron por un contundente 0-8 en las semifinales. Por su parte, el Boiro, favorecido por las renuncias en la competición, tan solo ha tenido que ganar en las semifinales al Antela por 0-1.

El equipo que resulte vencedor será proclamado como campeón de la fase autonómica gallega de la Copa Federación y obtendrá el billete para la fase nacional junto a los otros 19 campeones regionales. A ellos se sumarán otros doce equipos ya clasificados a través de la competición liguera de la temporada pasada, entre los que el único gallego presente es el Compostela. 

Esta nueva fase seguirá siendo a partido único y se disputarán cinco rondas desde dieciseisavos de final. El equipo que se termine imponiendo y que consiga revalidar el título del Ourense CF, campeón en 2025, obtendrá un billete para la edición 2026-27 de la Copa del Rey.

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