Bergantiños y Boiro ya tienen fecha y sede para la final de Copa RFEF

Los jugadores del Bergantiños celebran un gol contra el Silva Bergantiños FC

La gran final de la fase autonómica de Copa Federación ya tiene fecha, hora y sede oficiales. Se disputará este mismo sábado, día 22 de agosto, a partir de las 18.00 horas en el campo Julio Mato de Noia, donde se medirán en una sede neutral Bergantiños y Boiro.

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Los carballeses llegan a este encuentro tras haber dejado en el camino a Montañeros, Silva y Racing Villalbés, a quien se impusieron por un contundente 0-8 en las semifinales. Por su parte, el Boiro, favorecido por las renuncias en la competición, tan solo ha tenido que ganar en las semifinales al Antela por 0-1.

El equipo que resulte vencedor será proclamado como campeón de la fase autonómica gallega de la Copa Federación y obtendrá el billete para la fase nacional junto a los otros 19 campeones regionales. A ellos se sumarán otros doce equipos ya clasificados a través de la competición liguera de la temporada pasada, entre los que el único gallego presente es el Compostela.

Esta nueva fase seguirá siendo a partido único y se disputarán cinco rondas desde dieciseisavos de final. El equipo que se termine imponiendo y que consiga revalidar el título del Ourense CF, campeón en 2025, obtendrá un billete para la edición 2026-27 de la Copa del Rey.