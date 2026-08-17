Loureiro y Angeliño en las Escuelas Luis Calvo Sanz Bergantiños FC

La producción de futbolistas en la provincia de A Coruña no se limita tan solo a Abegondo. Los campos de As Eiroas, en Carballo, han visto crecer a un gran número de jugadores que han acabado llegando a la élite desde las Escuelas Luis Calvo Sanz. Los casos más sonados son los de dos que se estrenan esta temporada con el Deportivo de Primera División: Angeliño y Loureiro, pero la lista no acaba ahí.

El último en formar parte de las filas del primer equipo del Bergantiños fue Santi Canedo, que se despidió este verano del club tras siete temporadas consecutivas bajo los palos de As Eiroas. A sus espaldas cuenta con dos ascensos a Segunda Federación con el conjunto carballés, del que salió en su día para jugar en las canteras de Deportivo, Atlético de Madrid o Sevilla.

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El que más ha destacado ha sido el caso de José Ángel Esmorís Tasende, más conocido como Angeliño. El flamante fichaje del Deportivo tuvo una etapa de formación en las Escolas Luís Calvo Sanz desde su llegada en categoría prebenjamín hasta finalizar su etapa en benjamines. Durante esos años, habitualmente compitió con jugadores un año mayores que él y, además, formó parte del equipo de fútbol sala, que incluso llegó a alcanzar el tercer puesto en el Campeonato de España.

Al cerrar su ciclo en Carballo, ingresó en la cantera del Deportivo en edad alevín. El resto es historia. Dejó la entidad coruñesa cuando todavía era cadete y, desde entonces, se ha convertido en un auténtico trotamundos de las grandes ligas europeas, llegando incluso a disputar la Champions League. New York City, Mallorca, Girona, Manchester City, Breda, PSV, Leipzig, Hoffenheim, Galatasaray y Roma han sido algunos de los destinos en los que Angeliño ha dejado su huella. Ahora, el natural de Coristanco ha regresado a casa, a su tierra, donde tratará de hacer que su legado perdure.

Loureiro y Angeliño en las Escuelas Luis Calvo Sanz Bergantiños FC

Otro de los grandes ejemplos, que además coincidió con Angeliño, es Miguel Loureiro Ameijenda. El jugador, natural de Cerceda, es uno de los integrantes de aquella extraordinaria generación de 1996 y su paso por la escuela se remonta desde prebenjamines hasta alevines. Tras finalizar su etapa formativa, fichó por las inferiores del Deportivo.

Después de superar una grave lesión que lo mantuvo alejado del fútbol durante dos años, tuvo un paso por el Bergantiños y, posteriormente, por el Celta de Vigo, Pontevedra, Córdoba, Andorra, Racing de Ferrol, Lugo, Huesca y, finalmente, regresó al Dépor. En la pasada campaña alcanzó la cúspide de su carrera al lograr el ascenso a Primera División, siendo una pieza imprescindible cada fin de semana para el conjunto coruñés.

También destaca la trayectoria de Daniel Esmorís Tasende, hermano pequeño de Angeliño, quien, después de finalizar su etapa en las Escolas, continuó su formación en el Bergantiños hasta que fue fichado por el Villarreal cuando todavía estaba en edad cadete. Con el juvenil del Submarino Amarillo fue campeón de Liga y de Copa. Más tarde pasó a formar parte del Villarreal C y, posteriormente, del Villarreal B, cuando el equipo todavía militaba en Segunda División.

En 2024, tras el descenso del filial del club castellonense, fichó por el Zaragoza. Después de pasar dos temporadas con el conjunto maño, cerró este mismo verano su ciclo en Aragón para fichar por el Córdoba.

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Representación femenina

Al igual que en el fútbol masculino, también existen referentes femeninos que se formaron en las Escolas Luís Calvo Sanz. El más destacado de ellos es la joven Elena Vázquez, quien se formó primero en las Escolas para, posteriormente, jugar en los diferentes equipos del Bergantiños y finalmente fichar por el Deportivo cuando tan solo tenía catorce años.

En la temporada 2025/26, con 17 años, dio el paso definitivo al primer equipo blanquiazul, con el que ya ha disputado 26 encuentros en la máxima categoría del fútbol español, 17 de ellos como titular. Ahora, a sus 18 años, afronta una temporada de muchos cambios en la tercera campaña consecutiva del conjunto herculino en la máxima categoría del fútbol español, en la que tratará de convertirse en una pieza recurrente en los esquemas del recién llegado Alberto Rodríguez.

Elena Vázquez durante su etapa en el Bergantiños Bergantiños FC

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A estas brillantes trayectorias profesionales se suman otros hitos especialmente importantes, como los protagonizados por Manu Nogueira Rodríguez, Sergio Capelán López y Héctor Areosa Pan, quienes consiguieron proclamarse campeones de España con la Selección Gallega durante sus etapas de formación.

Además, Manu Nogueira y Sergio Capelán pertenecieron a aquella destacada generación de 1996 de las Escolas. Por su parte, Héctor Areosa pasó por el infantil del Bergantiños para más tarde continuar con su desarrollo en el Xuventude Oroso. Finalmente, recaló en el juvenil del Deportivo y actualmente ha comenzado a tener minutos con el Fabril.

También en el segundo equipo del Deportivo ha terminado haciéndose un sitio el joven Guille Pastoriza Carbajales, que tuvo su paso por las escuelas a la edad de biberón.

Otro hito histórico se ha producido recientemente con Raúl Lema Díaz, nacido en 2010 y formado en las Escolas desde categoría biberón. Tras ser fichado por el Deportivo en categoría benjamín, recorrió las diferentes categorías de su cantera hasta alcanzar la División de Honor Juvenil, además de convertirse en internacional con España sub-15 y sub-16. Este verano ha sido fichado por el Real Madrid, convirtiéndose en el primer jugador formado en las Escolas de Fútbol Luís Calvo Sanz que llega a la entidad blanca.

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Categorías nacionales

Dentro de los futbolistas que han alcanzado categorías nacionales después de pasar por la formación carballesa se encuentra una larga lista de nombres:

Álex Boedo Varela, formado en las Escolas y posteriormente jugador del Deportivo, Fabril y Bergantiños, entre otros.

Gonzalo Vilariño, que después fue jugador del Deportivo, Bergantiños y Cerceda, con varias temporadas en Tercera División.

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Martín García Carballo, formado en las Escolas y la base del Bergantiños antes de ser fichado por el Villarreal en edad cadete. Pasó luego por Elche, Lugo y Bergantiños.

Iván Dopico Rodríguez, formado en las Escolas y posteriormente en el Bergantiños y el Deportivo, con trayectoria sénior en Paiosaco, Atlético Arteixo y UD Somozas.

Iván Dopico Raúl López

Gabriel Trigo Pérez, jugador de la generación de 2009 que, tras su paso por las Escolas, se incorporó al Deportivo y posteriormente fue fichado por el Villarreal.

Hugo Baldomar Domínguez, formado en las Escolas y más tarde jugador del Deportivo, Bergantiños y Silva.

Eli Flores, que continuó su formación en el Deportivo, Bergantiños y Atlético Coruña Montañeros. Actualmente juega en el Recreativo Granada, filial del cuadro nazarí.

Martín Lagoa Méndez, posteriormente jugador del Deportivo, Bergantiños y Victoria CF, y actualmente incorporado al Silva para competir en Tercera RFEF.

Hugo Baldomar, centrocampista del Silva, durante el duelo de hace quince días ante el BarbadásTemporada 2025/2026Silva - Barbadás 3-1 QUINTANA

Toni Vilar, que después fue futbolista del Bergantiños, Deportivo, Burgos, Arzúa y Paiosaco, entre otros.

Brais Garrido Rodríguez, formado en las Escolas y exjugador del Deportivo y Bergantiños, con el que llegó a debutar con el primer equipo en Tercera División.

Todos estos nombres son solo algunos de los ejemplos más destacados de una cantera que, desde Carballo, ha sido capaz de proyectar talento hacia algunos de los clubes más importantes del fútbol, tanto español como europeo. Las trayectorias de Angeliño, Miguel Loureiro, Daniel Tasende, Elena Vázquez o cualquiera de los anteriormente mencionados representan, cada una a su manera, el fruto de una formación que ha servido como punto de partida para alcanzar sus objetivos dentro del fútbol profesional.