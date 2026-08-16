Presentación | El núcleo duro del Paiosaco continúa al frente

Plantilla y cuerpo técnico del Paiosaco antes de un entrenamiento en A Porta Santa Mar Casal

La llegada de Iván Sánchez le cambió la cara al Paiosaco la temporada pasada. Este año podrá trabajar desde el inicio en un proyecto continuista del conjunto larachés en Preferente Futgal.

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¿Qué jugadores hacen la pretemporada?

El Órdenes cuenta en estos momentos con 18 jugadores del primer equipo más cuatro juveniles a prueba. En portería, Huego Fernández, Dani Moreno e Iago Andrade, que tendrán la colaboración en los últimos metros de los defensas Jorge Queijeiro, Martín Carracedo, Manu Mato, Pablo Rodríguez, Beto, Juanma, Adai Abeleira y Adri Méndez. Los centrocampistas son Josiño, Andrés Pérez, Iván Barreiro, Lucas Ferreiro y Lucas Lopes; mientras que el ataque está formado por David González, Iago Núñez, Jorge Raña, Dani Carnota, Cristian Quintás, Iván Amor, Chori y Aitor Rodo.

¿Quiénes son las caras nuevas y de dónde proceden?

Los fichajes del Paiosaco han llegado en todas las líneas a excepción de la portería. En defensa ha llegado Adri Méndez desde el Victoria. Para reforzar el centro del campo, Lucas Ferreiro, del San Tirso, e Iván Barreiro, a prueba desde el Dépor juvenil. En la delantera se ha incorporado desde el Ural Iago Núñez.

¿Cuál es su calendario de amistosos?

La pretemporada avanza y el Paiosaco ya ha disputado una de sus seis citas de pretemporada. Lo ha hecho con victoria por 0-2 contra el Almeiras con goles de Iago Núñez y David González. Este sábado se medirá en el trofeo Concello da Laracha a Xuventude Laracha y Club do Mar en un triangular. Tres días más tarde recibirá en A Porta Santa al Olímpico. El día 21 se enfrentará al Victoria Juvenil de División de Honor y cerrará el 1 de septiembre contra el Imperátor, ambos de nuevo como local.

¿Qué rivales tendrá en su grupo de Preferente Futgal?

Además del propio Paiosaco, continúan con respecto a la pasada temporada Negreira, Betanzos, San Tirso, Sofán, Órdenes, Puebla, Miño, Dumbría, Dubra, Pol, Burela y Sigüeiro. Se incorporan los ascendidos Carral, Galicia Mugardos, Arzúa y Chantada, así como un Noia que perdió la categoría en Tercera RFEF.

¿Cuándo empieza la competición?

Como en Segunda y Tercera RFEF, la Liga arrancará el primer fin de semana de septiembre. El Paiosaco se estrenará ante el Negreira como visitante y cerrará la Liga también a domicilio frente al Burela.

¿Cuál es el objetivo?

"Este año creo que el nivel de la liga ha subido y, por lo tanto, pensar en otra cosa que no sea salvarse sería engañarse. Confío mucho en la plantilla que se ha confeccionado. Vamos a ir semana a semana y dentro de unos meses valoraremos cuál es nuestra situación", afirma Iván Sánchez, entrenador del equipo.

¿Cómo lo ven?

En esta línea, el entrenador Iván Sánchez valora de la siguiente manera el amplísimo número de renovaciones: "El club hace un esfuerzo enorme para que todo el mundo esté a gusto. Los valoran, los cuidan y por eso no dudan en continuar porque se sienten como en casa. A nosotros nos pasó igual y, después de ver la afición que tienen y lo volcado que está el pueblo con el equipo, queríamos vivir la experiencia desde el inicio de temporada".

Sobre lo que buscó para reforzar esa base, añade: "Ofrecimos la renovación prácticamente a toda la plantilla. Hubo tres bajas y lo que buscábamos era traer un jugador por línea que tuviera experiencia en la categoría. El club trabaja muy bien la base y por eso quisimos completar la plantilla con algún juvenil que pudiera dar el salto y la verdad que estamos muy contentos de cómo está confeccionada, una mezcla entre juventud y veteranía".

Desde que Iván llegó al cargo, el Paiosaco dio un paso hacia delante, afianzándose en la zona medio alta de la Preferente Norte y consiguiendo llegar a la final de Copa de A Coruña. "Cuando llegamos el año pasado, el equipo tenía falta de confianza y, a veces, por muy bien que hagas las cosas, los resultados no llegan y nosotros tuvimos la suerte de dar con la tecla y que el equipo empezara a ganar. Es difícil marcarse un objetivo pensando a largo plazo. Me gusta que el equipo vaya día a día y no que piense dónde estaremos en cinco meses", rememora el técnico.

Por ello, tanto él como su cuerpo técnico no tuvieron dudas a la hora de tomar la decisión de renovar cuando se lo ofrecieron: "El club nos ofreció la renovación antes de acabar la temporada y tanto Marcos como yo teníamos claro que, si conseguíamos la salvación, íbamos a continuar. Continúan los fisios Agus y Mancebo y convencimos a Ivo (preparador físico) para que nos diera un plus, así que estamos encantados".