Así les ha ido a los equipos coruñeses en la segunda semana de amistosos

Una acción ofensiva de Nano Varela durante el Betanzos-Silva del sábado en el García Irmáns Germán Barreiros

Segunda semana completa de amistosos, en la que varios equipos como el Paiosaco o el Atlético San Pedro han estrenado sus nuevas plantilla con compromisos de nivel. A nivel de trofeos, el San Roque se quedó en Betanzos, mientras que precisamente el Paiosaco se impuso a Club do Mar y Xuventude Larache en el triangular de la localidad.

A continuación, los amistosos que han ido disputando los equipos coruñeses de la Segunda RFEF y Tercera RFEF masculina y femenina, así como en los grupos 1 de Preferente y Primera Futgal.

Así les ha ido a los equipos coruñeses en la primera semana de amistosos Más información

Lunes 10/08

San Tirso - Meicende (3-0): Primera victoria del San Tirso en esta pretemporada a costa de un Sporting Meicende de inferior categoría. Gamallo, C. Rey y Carlos marcaron para los de Fabio Rodríguez.

Almeiras - Paiosaco (0-2): El Paiosaco estrenó su pretemporada contra un equipo de inferior categoría como el Almeiras, a quien ganó con goles de Iago Núñez y David.

Carral (F) - Atl. San Pedro (1-1): Las campeonas de la última edición de la Copa de A Coruña debutaron en verano con un empate ante el Carral con gol de Noa.

Martes 11/08

Racing Villalbés - Silva (2-0): Primer partido no oficial para el Silva, que cayó 2-0 en Vilalba contra el Racing.

Órdenes - Sofán (2-1): Duelo entre dos rivales de Preferente que se llevaron los locales con tantos de Diego y Pastur. Julián Cortés marcó para el Sofán.

Olímpico - Miño (1-1): Ray volvió a marcar para el Olímpico en el duelo que acabó con empate ante el Miño.

Imperátor - Portazgo (1-1): No pudo pasar del empate el Imperátor contra un rival de inferior categoría como el Portazgo. Jorgito fue el autor del gol el Imper.

Arteixo B - Orillamar (1-0): Tercera derrota de la pretemporada para el Orilla, en este caso contra el filial del Atlético Arteixo.

Deportivo B - Victoria (F) (3-2): Nuevo duelo de nivel para el Victoria de cara a su debut en Segunda Federación. Alma y Albita marcaron para las cebras en la ciudad deportiva de Abegondo en un encuentro en el que cayeron contra el filial del Deportivo.

Miércoles 12/08

Lugo - Bergantiños (3-0): Primera derrota de la pretemporada del Bergantiños, que llega contra un equipo de superior categoría como el Lugo.

Sada 5-1 Sporting Coruñés: El recién ascendido Sada consiguió endosarle una manita al Sporting Coruñés, que se tuvo que contentar con el gol de Mike. Sebas (2), Mario ortega, Raúl Rey y Jorge García marcaron para los locales.

Jueves 13/08

Arteixo - Club do Mar (7-0): Segunda victoria y primera abultada para Noé López en el banquillo del Ponte dos Brozos. Dani Suárez (2), Hugo, Habib (3) y Bruno fueron los goleadores.

Torre - Liceo Monelos (3-0): Manu Mosquera, Imad y Martín Sampedro fueron los autores de los goles del Torre en su único encuentro amistoso de esta semana, en el que superaron al Liceo Monelos.

Oza Cesuras - Marte (1-2): Xian y Markitos marcaron para que el Marte se impusiera a domicilio al Oza Cesuras.

Sp. Burgo - Orillamar (0-1): Estrenó Javier Bardanca su casillero de victorias en el banquillo del Orillamar gracias a un gol de Uro contra el Sporting Burgo.

Atl. San Pedro - Unión Campestre (7-1): Contundente victoria del Atlético San Pedro en la Copa Oleiros; Ari (4), Mouriz, Uxi y Uru fueron las autoras de los tantos para el equipo oleirense.

Carral - Victoria (M) (3-4): Sergio de penalti, Migui y Jacobo marcaron para los locales. Jacobo Mantiñan, Manu Santiso, Aaron Iglesias y Mario Seoane para las cebras

Viernes 14/08

Arteixo - Marte (3-0): Habib puso la guinda a una gran semana de rojiblanco con un nuevo tanto contra el Marte. A él se sumaron Óscar y Bruno Barbeito.

Somozas - San Tirso (1-1): Duelo de primerísimo nivel para el San Tirso en Pardiñas. El Somozas parte como uno de los favoritos en Tercera y el gol de Denis permitió a los de Abegondo rascar un empate contra ellos.

Órdenes - Tordoia (1-1): Santi Carneiro hizo el gol que salvó los muebles del Órdenes contra el Tordoia de Primera Futgal.

Olímpico - Sp. Burgo B (15-0): Contundente victoria del Olímpico, que pasó de ronda en la Copa Culleredo tras arrollar por 15-0 al Sporting Burgo B.

Vizoño - Relámpago (3-2): El doblete de Ramiro no evitó la segunda derrota consecutiva del Relámpago en esta pretemporada, en esta ocasión a manos del Vizoño.

Sp. Meicende - Sofán (1-3): Tras ganar justo una semana antes el Trofeo de las fiestas de Sofán, el equipo de O Carral volvió a la senda de la victoria con goles de Dani Becerra, Mario Vila y Marcos Montero.

Victoria (F) - Victoria FC (5-1): Nuria, Izard, Alma y Candela (2) hicieron los goles en el contundente triunfo del Victoria contra su homónimo santiagués.

Racing Villalbés - Bergantiños (0-8): El Bergan se metió en la final de Copa Federación tras arrollar a domicilio al Racing Villalbés con goles de Pachón (2), Ankudinov (2), Joseda, David Iglesias, Iago Novo y Hugo Villaverde.

Sábado 15/08

Trofeo Laracha: El Paiosaco se llevó el torneo de las fiestas de A Laracha tras imponerse en el triangular a Club do Mar (0-1, David) y Xuventude de Laracha (0-2, Adai y Adri Méndez.

Betanzos - Silva (2-1): Juan de Dora volvió a marcar con la camiseta del Betanzos para, junto a André, marcar los goles que dieron a los suyos la victoria ante el Silva (Baldo) en el torneo de las fiestas de San Roque.

Domingo 16/08

Sporting Coruñés 4-0 Muxía: El Sporting se repuso de la dura derrota ante el Sada con un gran resultado contra el Muxía. Jano (2), Pablo y Hugo fueron los goleadores.

Esta semana

Tras un fin de semana de descanso, el Montañeros volverá a la acción estos días tanto con entrenamientos como con partidos amistosos. El miércoles se enfrentarán al Compostela en Vista Alegre, mientras que el domingo viajarán hasta tierras asturianas para jugar contra el Covadonga en La Veigona.