El Bergantiños se mete en la final de Copa Federación tras superar al Racing Villalbés por 0-8

Los jugadores del Bergantiños celebra uno de los goles ante el Villalbés RXN FOTO

El Bergantiños se convirtió este viernes en el primer finalista de la fase autonómica gallega de la Copa Federación tras imponerse de manera contundente por 0-8 al Racing Villalbés en A Magdalena. El equipo entrenado por Simón Lamas hizo valer la diferencia de categoría y no dio opción a su rival.

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Tras veinte minutos sin goles, el goteo lo inauguró Joseda Álvarez con una gran definición que vino precedida de una asistencia espectacular de Iago Novo. Tan solo cinco minutos más tarde, David Iglesias convirtió en gol el pase de un Pachón que hizo el 0-3 justo antes de llegar al tiempo de descanso.

Tras el paso por vestuarios el Bergantiños no bajó el pie del acelerador y a los cinco minutos Iago Novo marcó desde el punto de penalti. El vendaval carballés continuó con el doblete de Pachón a pase de Adri Álvarez y un golazo de falta de Hugo Villaverde. La puntilla la puso en los últimos minutos Ankudinov, que logró hacer dos goles en el tramo final del choque.

El Bergantiños se metió así en la final gallega de la Copa Federación, donde ya espera a su rival. Un contrincante que saldrá de la semifinal que disputan mañana el recién ascendido a Tercera, Antela, y el Boiro en Xinzo.