Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Copa Federación

El Bergantiños se mete en la final de Copa Federación tras superar al Racing Villalbés por 0-8

El equipo carballés pasó por encima del lucense y ya espera rival, que saldrán del choque de este domingo entre Antela y Boiro

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
14/08/2026 22:37
Los jugadores del Bergantiños celebra uno de los goles ante el Villalbés
Los jugadores del Bergantiños celebra uno de los goles ante el Villalbés
RXN FOTO
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Bergantiños se convirtió este viernes en el primer finalista de la fase autonómica gallega de la Copa Federación tras imponerse de manera contundente por 0-8 al Racing Villalbés en A Magdalena. El equipo entrenado por Simón Lamas hizo valer la diferencia de categoría y no dio opción a su rival.

Once titular del Atlético Arteixo en el partido de playoff contra el Compostela

Una desbandada casi total en el Atlético Arteixo

Más información

Tras veinte minutos sin goles, el goteo lo inauguró Joseda Álvarez con una gran definición que vino precedida de una asistencia espectacular de Iago Novo. Tan solo cinco minutos más tarde, David Iglesias convirtió en gol el pase de un Pachón que hizo el 0-3 justo antes de llegar al tiempo de descanso.

Tras el paso por vestuarios el Bergantiños no bajó el pie del acelerador y a los cinco minutos Iago Novo marcó desde el punto de penalti. El vendaval carballés continuó con el doblete de Pachón a pase de Adri Álvarez y un golazo de falta de Hugo Villaverde. La puntilla la puso en los últimos minutos Ankudinov, que logró hacer dos goles en el tramo final del choque.

El Bergantiños se metió así en la final gallega de la Copa Federación, donde ya espera a su rival. Un contrincante que saldrá de la semifinal que disputan mañana el recién ascendido a Tercera, Antela, y el Boiro en Xinzo.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los jugadores del Bergantiños celebra uno de los goles ante el Villalbés

El Bergantiños se mete en la final de Copa Federación tras superar al Racing Villalbés por 0-8
Raúl Ameneiro
Calasanz y Dépor se llevaron los trofeos en categoría prebenjamín y benjamín

La versión más ‘Mini’ del Teresa Herrera volvió un año más a Riazor
Raúl Ameneiro
La nueva plantilla del Órdenes durante uno de los primeros entrenamientos de pretemporada

Presentación | La reconstrucción del Órdenes
Santi Mendoza
Once titular del Atlético Arteixo en el partido de playoff contra el Compostela

Una desbandada casi total en el Atlético Arteixo
Raúl Ameneiro