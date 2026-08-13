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O Noso Fútbol

La versión más ‘Mini’ del Teresa Herrera volvió un año más a Riazor

Participaron Dépor, Calasanz, Montañeros, Victoria y Oza Juvenil

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
13/08/2026 18:35
Calasanz y Dépor se llevaron los trofeos en categoría prebenjamín y benjamín
Calasanz y Dépor se llevaron los trofeos en categoría prebenjamín y benjamín
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Entre medias del Teresa Herrera masculino y el femenino, el estadio de Riazor acogió este jueves su versión mini, con las finales de categorías prebenjamín, benjamín y alevín tanto masculino como femenino. A pesar de comenzar con retraso con respecto a la hora prevista, el torneo no defraudó y los más pequeños pudieron disfrutar de una emocionante jornada sobre el mismo césped que pisan sus ídolos cada semana.

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Calasanz y Dépor se llevaron los trofeos en categoría prebenjamín y benjamínVer más imágenes

La mañana la inauguraron las categorías más pequeñas. En prebenjamines, una de las dos que no contó con presencia del Deportivo, el Calasanz se impuso por 6-1 al Victoria. A la misma hora y a pocos metros de distancia, el Dépor benjamín ganó por 6-1 al Montañeros. “Era un escenario en el que los niños no están acostumbrados a jugar, estaban muy emocionados. Competimos bien, pero jugábamos contra un equipo muy superior que tiene muchas individualidades”, explican desde el club morado.

Los blanquiazules sumaron su segundo trofeo de la jornada un poco más tarde, cuando el equipo alevín masculino superó al Victoria por un ajustado 2-1. Las cebras consiguieron redimirse de las dos derrotas anteriores en la final alevín femenina, en la que superaron por un contundente 7-0 al Oza Juvenil.

Una jornada plagada de fútbol, pero sobre todo de emociones para unos niños que ya no olvidarán jamás que, aunque haya sido solo una mañana, han jugado en el estadio de Riazor.

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