Presentación | La reconstrucción del Órdenes

La nueva plantilla del Órdenes durante uno de los primeros entrenamientos de pretemporada Cedida

El Órdenes afronta la pretemporada con un gran volumen de amistosos que deben servir para facilitar la reconstrucción del equipo. Pese a que no han sido excesivas las salidas, han dicho adiós jugadores que tuvieron un papel clave en el equipo que acabó quinto la temporada pasada, por lo que es una prioridad encajar las diez nuevas piezas. Al frente de la nave sigue Pery López, que reconoce que todavía puede llegar algún futbolista más.

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¿Qué jugadores hacen la pretemporada?

El Órdenes cuenta en estos momentos con 22 jugadores. En portería, Manu e Iker García, que tendrán la colaboración en los últimos metros de los defensas Jorge Corbelle, Diego Martínez, Dopico, Román, Sixto, Rulo y Sambade. Los centrocampistas son Pastur, Álex Sánchez, Álex Suárez, Jorge Pereiro, Hugo Prieto y Cisneros; mientras que el ataque está formado por Pichu, Suso, Martiño, Ipi, Carneiro, Murilo Jul y Landín.

¿Quiénes son las caras nuevas y de dónde proceden?

Gran parte de los fichajes han llegado para el centro del campo y la delantera, pero una de las caras nuevas es el portero Iker García (procedente del Conxo Santiago Juvenil) y otra la del defensa Sambade (Ural Juvenil). Se incorporan también los centrocampistas Álex Suárez (Montañeros), Jorge Pereiro (Sporting Meicende), Hugo Prieto (Sporting Meicende) y Cisneros (Conxo Santiago Juvenil), así como los delanteros Ipi (Cedeira), Carneiro (Dubra), Murilo Jul (Ural Juvenil) y Landín (Bertamiráns Juvenil).

¿Cuál es su calendario de amistosos?

La pretemporada avanza y el Órdenes ya ha disputado tres de sus nueve citas de pretemporada. Lo ha hecho con victoria ante dos equipos de Primera Futgal, el Vizoño (0-1) y el Orillamar (3-1), y derrota frente al Deportivo (0-3) de la División de Honor Juvenil. Por delante, choques ante el Sofán (martes 11), Tordoia (viernes 14), Victoria (lunes 17), Lalín (jueves 20), Torneo del Concello frente a Vila de Ordes y Montaos (sábado 22) y amistoso final frente al Sporting Cambre (jueves 27).

¿Qué rivales tendrá en su grupo de Preferente Futgal?

Además del propio Órdenes, continúan con respecto a la pasada temporada Negreira, Betanzos, San Tirso, Sofán, Paiosaco, Puebla, Miño, Dumbría, Dubra, Pol, Burela y Sigüeiro. Se incorporan los ascendidos Carral, Galicia Mugardos, Arzúa y Chantada, así como un Noia que perdió la categoría en Tercera RFEF.

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¿Cuándo empieza la competición?

Como en Segunda y Tercera RFEF, la Liga arrancará el primer fin de semana de septiembre. El Órdenes se estrenará ante el Galicia Mugardos en Vista Alegre y cerrará la Liga también como local frente al San Tirso.

¿Cuál es el objetivo?

Después de sorprender con una clasificación para el playoff de ascenso a Tercera RFEF, el Órdenes empieza nuevamente con un perfil bajo. Han salido jugadores importantes y lo primero será asegurar la permanencia antes de pensar en cotas mayores.

¿Cómo lo ven?

En esta línea, el entrenador Pery López baja la pelota al suelo. “Hay que darse cuenta de que entre Mouriño, Iván y Enjamio marcaron 30 de los 51 goles que conseguimos la temporada pasada. Eso es muy difícil de suplir y más con el perfil de jugadores que tenemos en plantilla. Trabajaremos para conseguir el mejor rendimiento posible, pero no será sencillo. La posible permanencia de este año tendría más mérito que el playoff del año pasado, eso lo tenemos claro”, asegura el técnico.

“La posible permanencia de este año tendría más mérito que el playoff del año pasado” Pery López, entrenador del Órdenes

Pery reconoce que la plantilla aún no está cerrada: “Estamos en construcción, nos faltan cosas por concretar y queremos hacerlo. Hemos fichado gente que ya conoce la categoría, como Ipi, Álex Suárez o Santi Carneiro, y el resto son chicos de Primera Autonómica o que vienen de juveniles. Por limitaciones presupuestarias, tenemos claro cuál es nuestro mercado; sabemos que nuestro objetivo es formar a esos jugadores para que crezcan y para que nos ayuden a crecer. Tendrán que adaptarse lo antes posible a la categoría, pero somos conscientes de que no será fácil”.

Parte de la dificultad viene por las importantes salidas que se han producido, aunque la lectura de las mismas es positiva. “Estoy feliz de que futbolistas como Enjamio, Sergio, Mouriño o Iván evolucionen y salgan a clubes de superior categoría o con aspiraciones más altas que las nuestras. No podemos competir a nivel económico con las propuestas que tenían encima de la mesa y lo aceptamos de forma natural. Es difícil retener ese talento con los medios que tenemos, esa es nuestra realidad. Tenemos unas líneas rojas que no podemos cruzar”, enfatiza Pery.

Por último, valora el momento que vive en el club: “Estoy contento en Órdenes, pero el fútbol es muy cambiante y vive de la inmediatez. Los entrenadores siempre dependemos de los resultados, así que nunca hago planes en ese sentido; voy semana a semana y domingo a domingo”.