Una desbandada casi total en el Atlético Arteixo

Once titular del Atlético Arteixo en el partido de playoff contra el Compostela Quintana

No existe otra palabra para definir la temporada 2025-26 del Atlético Arteixo que no sea éxito. Al menos en el ámbito deportivo. El equipo rojiblanco fue el primero del resto en la liga regular y compitió hasta el último segundo en la final del playoff de ascenso contra el Compostela. A partir de ahí, todo lo construido pareció empezar a desmoronarse.

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Los jugadores y trabajadores del club emitieron un comunicado denunciando impagos por parte del club y las salidas no tardaron en producirse. La primera en hacerse oficial fue la del entrenador, Posi, tras tan solo una temporada al frente del banquillo de Ponte dos Brozos. Tras el sadense, se fueron produciendo más hasta llegar al punto de que tan solo dos de los 22 futbolistas de la temporada pasada continúan a día de hoy en el equipo: Fabio y Queijeiro.

De los otros 18, cuatro todavía no tienen un nuevo destino futbolístico, como son Pablo Agulló, Álvaro Casas, Pablo Naya y Diego Lamas. El resto, los otros catorce, han encontrado nuevos destinos. Tampoco tiene equipo el propio Posi, a pesar de haber contado con varias propuestas a lo largo del verano para seguir entrenando tanto dentro como fuera de Galicia.

A pesar de que la gran mayoría se ha asentado en Tercera, varios han cambiado de categoría. Tres de ellos han ‘ascendido’. Son los casos de Carlos García, Manu Berrocal y Jota. Los dos primeros no se han marchado muy lejos, ya que han cambiado Ponte dos Brozos por As Eiroas para sumarse al proyecto del Bergantiños en Segunda Federación. Por su parte, Jota ha firmado por el Escaldes de la primera división de Andorra, con el que ha jugado la fase previa de la Conference League.

Por otro lado, han ‘descendido’ a Preferente José Hevia e Íker Castro. El guardameta ha firmado por el San Tirso, donde competirá con Fedello por el puesto de titular, mientras que Íker se ha unido al ambicioso proyecto del Betanzos.

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El resto de sus ya excompañeros continuarán jugando en la Tercera gallega, aunque con destinos muy variados. Hasta tres jugadores han cambiado el Atlético Arteixo por el Silva: Fer Gordo, Hugo García y David Rojo, verdugo de los rojiblancos en Copa RFEF. Por su parte, Chucas, Adri Otero, Moreta y Jorge Tomé también se han quedado en A Coruña con el Montañeros.

Hasta Vilalba se han ido Marcos Aller y Raúl Melo para firmar por el Racing Villalbés. Rubo se ha sumado al Somozas, que desde esta temporada ejercerá como filial del Racing de Ferrol. Más lejos se ha marchado Iván Vázquez, que se ha incorporado a las filas del recién ascendido Lalín.