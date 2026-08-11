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O Noso Fútbol | Tercera RFEF

Álex Delgado cambia el Atlético Arteixo por Dubái

El canterano deportivista se marcha de Ponte dos Brozos sin haber llegado a debutar en partido oficial

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
11/08/2026 19:04
Álex Delgado controla un balón durante su etapa en el Montañeros
Álex Delgado controla un balón durante su etapa en el Montañeros
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El Atlético Arteixo afrontaba una ya de por sí complicada pretemporada con pocos futbolistas. A ello se ha sumado una baja inesperada de uno de los fichajes, como es la de Álex Delgado, que se marcha rumbo a Dubái, donde jugará en la segunda división del país.

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Delgado se marcha este miércoles de A Coruña hacia los emiratos, previa escala en Madrid, sin haber llegado a debutar con la camiseta del Atlético Arteixo en partido oficial, ya que no estuvo convocado en el duelo contra el Silva de Copa Federación.

Canterano del Deportivo, a sus 21 años Álex Delgado ha jugado en Tercera desde 2024, pasando por Betanzos, Estradense y Montañeros y consiguiendo marcar nueve goles en cerca de 2.500 minutos.

Una salida que deja mermada a la plantilla arteixana, que cuenta con tan solo catorce integrantes anunciados de manera oficial.

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