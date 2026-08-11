Álex Delgado cambia el Atlético Arteixo por Dubái

Álex Delgado controla un balón durante su etapa en el Montañeros Quintana

El Atlético Arteixo afrontaba una ya de por sí complicada pretemporada con pocos futbolistas. A ello se ha sumado una baja inesperada de uno de los fichajes, como es la de Álex Delgado, que se marcha rumbo a Dubái, donde jugará en la segunda división del país.

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Delgado se marcha este miércoles de A Coruña hacia los emiratos, previa escala en Madrid, sin haber llegado a debutar con la camiseta del Atlético Arteixo en partido oficial, ya que no estuvo convocado en el duelo contra el Silva de Copa Federación.

Canterano del Deportivo, a sus 21 años Álex Delgado ha jugado en Tercera desde 2024, pasando por Betanzos, Estradense y Montañeros y consiguiendo marcar nueve goles en cerca de 2.500 minutos.

Una salida que deja mermada a la plantilla arteixana, que cuenta con tan solo catorce integrantes anunciados de manera oficial.