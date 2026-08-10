El Antela completa las ‘semis’ de Copa RFEF tras sorprender al Ourense CF

Imagen del Antela-Ourense CF disputado ayer en el campo de A Moreira ALÁN PÉREZ (LA REGIÓN)

El Antela sorprendió al Ourense CF (1-0), de categoría superior, y completa el cuadro de semifinales de la Copa RFEF en su fase autonómica. En dicha fase, este recién ascendido a Tercera recibirá al Boiro, mientras que el otro duelo medirá a Racing Villalbés y Bergantiños.

De esta forma, el equipo carballés pasa a ser el gran favorito para avanzar a una fase nacional en la que hay dos alicientes. Uno es pelear por un título oficial. El otro, alcanzar al menos las semifinales, ronda que asegura billete para la Copa del Rey.

Para llegar hasta aquí, el Bergantiños derrotó en octavos al Montañeros (1-3). Solo hubo un gol en la primera parte, del extremo Kelechi, al que respondió el local Chucas a la vuelta de vestuarios. Tras ello, el equipo de As Eiroas pisó el acelerador y se volvió a situar por delante con un tanto de Ale Sánchez. Ya en los últimos minutos, Danil Ankudinov sentenció el choque.

En cuartos tardó algo más en llevar el partido a su terreno. Tras casi 80 minutos de resistencia por parte del Silva, que también dispuso de alguna ocasión, el Bergan se adelantó por medio del propio Danil y acabó con cualquier incertidumbre con el 0-2 de Pachón.

Su rival en unas semifinales para las que todavía no hay día y hora será el Racing Villalbés, que superó los octavos sin jugar por la renuncia del Lugo y que avanzó por penaltis en el campo del Estradense. Raúl Melo adelantó a los chairegos y Marcos Mella puso las tablas en la segunda parte. No se movió más el marcador tras ello, por lo que se procedió al lanzamiento desde los once metros, donde el Villalbés tuvo más acierto (2-4).

En la penúltima ronda está también un Boiro que no ha tenido que disputar ningún partido para alcanzar esta ronda. Céltiga primero y Portonovo después renunciaron a competir, por lo que el conjunto de Barraña avanzó directamente.

Ahora sí tendrá rival, un Antela que es la gran revelación del fútbol gallego. Hace poco más de doce meses jugaba la Primera Futgal y ahora, tras dos ascensos consecutivos, está mirando a los ojos de equipos más que asentados en las categorías nacionales. En octavos dio cuenta del Gran Peña (2-1) con goles en el alargue de Carlos Gon y Charly, mientras que para ganar al Ourense CF aprovechó el acierto de Pucho a los 83 minutos de juego.