Así les ha ido a los equipos coruñeses en la primera semana de amistosos

El Órdenes se enfrentó al Juvenil A del Deportivo en uno de los partidos amistosos de la semana sanncfotografia

Pese a que Órdenes y Sofán dieron el pistoletazo de salida aún en julio con triunfos ante Vizoño y Almeiras, esta ha sido la primera semana plagada de partidos amistosos. Entre ellos, destacó especialmente el Trofeo de la UD Carral, certamen en el que el Montañeros se impuso al equipo local por un llamativo 4-5.

A continuación, los amistosos que han ido disputando los equipos coruñeses de la Segunda RFEF y Tercera RFEF masculina y femenina, así como de los grupos 1 de Preferente, Primera Futgal y División de Honor Juvenil.

Martes 04/08

- Órdenes-Juvenil A del Deportivo (0-3): El equipo de Preferente se vio superado en la segunda mitad por uno de los ‘gallos’ de la División de Honor Juvenil. De esta forma, no pudo lograr un resultado positivo como el que había logrado días atrás con el 0-1 —gol de Santi Carneiro— ante el Vizoño.

- Sofán-Juvenil A del Bergantiños (2-0): Venían los de O Carral de vencer al Almeiras con un gol de Julián de falta directa y también pudieron con este equipo de Liga Nacional. Los autores de los tantos fueron Martín e Iván Martínez.

- Juvenil B del Deportivo-Sporting Coruñés (3-2): Otro conjunto de Liga Nacional fue capaz de vencer al Sporting Coruñés, equipo sénior de la Primera Futgal. El encuentro se disputó en la Ciudad Deportiva de Abegondo y los goles visitantes fueron obra de Migui y el juvenil Gael.

- Carral-Imperátor (2-1): Los de Primera Futgal salieron sin complejos a O Castro y tomaron ventaja en la primera parte con un tanto de Azael. Tras el descanso, el equipo de Preferente dio vuelta al marcador gracias al acierto de Santi y Darío.

Miércoles 05/08

- Racing de Ferrol-Bergantiños (0-0): No hubo goles en este disputado choque que tuvo lugar en O Pote, Maniños. Los carballeses —Segunda RFEF— mostraron una buena imagen ante un equipo de la categoría superior y tan solo dos días después lograron ante el Silva el pase para semifinales de la Copa RFEF en su fase autonómica.

- San Tirso-Montañeros (2-2): La Ciudad Deportiva de Abegondo acogió un choque de gran acierto de los delanteros centro. Denis hizo un doblete para el San Tirso, de Preferente, y Pape hizo lo propio para un Montañeros que disputa la Tercera RFEF.

- Betanzos-Relámpago (2-1): El equipo de Preferente hizo valer su superior categoría ante el Relámpago, de Primera Futgal. Los tantos del Betanzos fueron obra de Pablo Gilsanz y Raúl Pita.

- Órdenes-Orillamar (3-1): Un día después, los de Vista Alegre volvieron a competir y se impusieron al Orilla, de Primera. Para los locales anotaron Murilo Jul y dos jugadores que se encuentran a prueba, Miguel Gato y Luca. Adam hizo el tanto visitante.

- Almeiras-Marino de Mera (4-0): Los de Culleredo se quitaron la espina de su derrota ante el Sofán con un cómodo triunfo ante un rival de Segunda Futgal, donde estaban hace unos meses. Tato, Telmo, Javi Paz y Dani marcaron los goles de un equipo que lleva dos ascensos consecutivos y espera adaptarse a Primera Futgal.

- Olímpico-Club do Mar (3-0): En un duelo entre equipos de Primera, resultó vencedor el del grupo 1 con tantos de Sergio Sande, Ray y Maka.

Viernes 07/08

- Tordoia-Arteixo (0-1): La segunda prueba del Arteixo, tras caer en Copa RFEF frente al Silva (0-2), se saldó con un triunfo ante el Tordoia de Primera Futgal con gol de Dani Suárez.

- Betanzos-Vizoño (2-2). Esta vez no pudo lograr la victoria el Betanzos, que empató ante el Vizoño de Primera Futgal. Raúl Pita repitió como goleador y el otro tanto fue obra de Laye.

- Triangular de las fiestas de Sofán: El equipo de O Carral se proclamó campeón de su torneo tras empatar ante el San Lorenzo Verdillo (1-1) con gol de Mario Vila y vencer al Victoria (3-0) con tantos de Martín, Alexandre y Joel. En el duelo entre equipos de Primera, el Victoria se impuso por 1-0 gracias al acierto de Cayetano.

- Miño-Orillamar (5-1): Los de Monte Alto se vieron superados por el Miño, de Preferente. Yago hizo el tanto de los azules.

- Unión Campestre-Sada (1-4): Otro de los ascendidos a Primera Futgal —junto al Almeiras— tuvo una buena primera toma de contacto frente al Unión Campestre, de Tercera Futgal. Marcaron Xavi Foliadoso, Andrés Otero, Elías Martínez y Sebas Moosbrugger.

- Juvenil A del Victoria-Juvenil A del Bergantiños (3-0): El Victoria, recién ascendido a División de Honor, arrancó con buen pie su preparación. Mateo Ramos hizo un doblete y Eric Prego el otro gol.

Sábado 08/08

- Victoria-As Celtas (0-3): Las ‘cebras’ iniciaron su camino ante uno de los rivales más complicados que se encontrarán en la Segunda RFEF femenina. El duelo se disputó en el Campo Príncipe Felipe de Pontevedra y terminó con triunfo de As Celtas.

- Carral-Montañeros (4-5): El de O Castro fue, con diferencia, el partido con más goles de la semana. Los locales tuvieron ventaja en dos ocasiones, mientras que el Montañeros debió adelantarse tres veces para acabar ganando. Para el Carral marcaron Migui, Santi, Jacobo Eibe y Tabo. Para los visitantes, Pape (2), Garda (2) y Cañi.

Domingo 09/08

- Portazgo-Marte (0-4): Uno de los amistosos de ayer enfrentó en Tarrío al Portazgo, de Segundo Futgal, con el Marte, de Primera. Cómodo triunfo para el equipo de Monte Alto, que se impuso con goles de Marquitos, Xian, Juanjo y Amir.

- Sporting Burgo-Torre (0-3): En otro duelo del domingo, el equipo de Primera hizo valer su teórica superioridad sobre el de Segunda. Los tantos del Torre fueron obra de Imad, Iván Trujillo y Martín Sampedro.

- Olímpico-Culleredo (3-2): Un gol de Sergio Sande y un doblete de Ray permitieron al Olímpico proclamarse vencedor del Torneo de Culleredo ante un rival de Segunda Futgal.

Esta semana

Equipos que todavía no han disputado ningún amistoso, como el Atlético San Pedro o el Victoria B de la Tercera RFEF femenina, tendrán su primera prueba esta semana ante Carral y O Val, respectivamente.

Otro ejemplo es el Paiosaco, de Preferente Futgal, que visita hoy al Almeiras. Tras disputar solo Copa RFEF hasta ahora, el Silva jugará sus dos primeros amistosos de la pretemporada ante el Racing Villalbés y el Betanzos.