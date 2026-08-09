Dani Soriano, entrenador del Juvenil B del Ural: “Lo que me hizo persona fueron las etapas apartado del fútbol”

Desde el lunes de esta semana, Dani Soriano (Madrid, 1999) dirige los entrenamientos del Juvenil B del Ural. Es su debut como primer entrenador, pero fiel a su personalidad no esconde el objetivo: ascender a Liga Nacional y permitir que el club tenga a un equipo en la División de Honor y al otro en la categoría inmediatamente inferior. Más allá de eso, la charla sirve para entender que el fútbol puede continuar aunque el jugador se haya apagado.

¿Qué tal han ido estos primeros días?

Bien, muy contento. Sorprendido gratamente, ilusionado y muy motivado.

¿De qué forma le surge la oportunidad de entrenar a este equipo?

Tenía ganas de entrenar y justo el año que me fui al Andorra (de nutricionista) hablé por encima con algunos equipos, pero me surgió esa oportunidad que no debía rechazar. Y este año decidí coger este proyecto. Han depositado confianza en mí y no lo pensé.

Vienen de quedarse a una eliminatoria de Liga Nacional. ¿Cuál va a ser el objetivo esta temporada?

El objetivo con el que entro al club es ascender a Nacional, está claro. Estando el otro Juvenil en División de Honor, se quiere tener al de primer año ahí. Acepté y entré al proyecto con esa idea. Quiero conseguir el objetivo, aunque dejo claro que no es un fracaso no conseguirlo, porque el fútbol depende de muchos factores. Pero desde el primer día les transmití ese objetivo a los chicos y es el que tengo yo, no me escondo.

Y en lo formativo, ¿hay idea de aportar jugadores al Juvenil A?

La meta es que el máximo de jugadores pueda dar el salto. Si fuese fácil, todos serían profesionales, pero la idea es aportarles, formarles y prepararles al máximo para que lleguen todos los que sea posible a División de Honor.

“La meta es que el máximo de jugadores pueda dar el salto a División de Honor”

¿Incluso ya durante la temporada?

Sí, sí, no se le cierran las puertas a nadie de División de Honor. Han hecho un buen equipo y va a estar muy difícil, evidentemente, pero no se le cierran las puertas a nadie. Al que rinda y demuestre estar preparado se le va a dar la oportunidad.

¿Quién le acompaña en el cuerpo técnico?

Tenemos a Laura Martínez de preparadora física, a Sol, que es la entrenadora de porteros, y estoy a la espera de cerrar un segundo entrenador. Y también la opción de un analista.

¿Continúa como nutricionista o al entrenar tiene que dejar un poco de lado ese campo?

Sí, sí. En el asesoramiento con la gente voy a seguir trabajando.

¿Intenta aplicar esos conocimientos con los chicos y darles consejos?

Sí, intento otorgarles herramientas para que aumenten su rendimiento. Siempre estoy encima, aunque más desde un punto de vista de enseñanza y formación que de norma u obligación. Busco dar consejos para que vayan probando y que no les impacte a nivel negativo o les genere un estrés mayor.

“Mi idea es enfocarme al 100% en entrenar y crecer en ese campo”

¿Ha seguido el fútbol de la zona desde que vive por aquí?

Ya llevo unos años en Cambre y, antes de firmar, hablé con otros clubes y aproveché para ver algún partido. Cuando charlé con ellos, ya los vi en la fase de ascenso y algún partido de Copa de los cadetes. Me centré sobre todo en ver al equipo.

¿Y cómo fueron esas experiencias de jugador en Club do Mar y Portazgo?

Bien, bien. Está claro que no es fútbol profesional y que la mayoría, yo el primero, lo hacíamos para divertirnos y desconectar, pero fueron grandes experiencias. El Caión (Primera Futgal) era un poquito más serio por ser una categoría mayor y jugar Copa. El Portazgo (Segunda Futgal) fue más para ‘matar el gusanillo’. Aun queriendo ganar cada fin de semana, había una perspectiva más lúdica.

Dani Soriano da indicaciones a sus jugadores QUINTANA

¿Esa etapa está cerrada o aún se plantea volver a jugar en algún momento?

Sí, sí, totalmente. El tiempo y el trabajo no lo permiten y mi idea es enfocarme al 100% en entrenar y crecer en ese campo.

¿Disputó su último partido sabiendo que lo era?

Sí, sí. Cuando me apunté al Portazgo, sabía que no era para largo. Era para ‘matar el gusano’ y listo, no para estirarlo ni mucho menos. Ya sabía lo que quería y tuve la oportunidad de entrenar antes, pero no la pude aceptar por lo de Andorra.

“Lo más especial fue el momento de retirarme a nivel profesional”

¿Fue especial saber que esa etapa que abrió de niño se había terminado?

Lo más especial fue tomar la decisión a nivel profesional. Cuando me retiro en el Illescas. Ahí recuerdas todo lo que has intentado, lo que rechacé o pospuse, lo que invertí en la operación de la rodilla... También el volver al fútbol después de dos años totalmente parado con cuatro operaciones y la pandemia de por medio. Fue especial ese momento. Club do Mar y Portazgo fueron más experiencias de disfrute.

¿Qué regusto le deja el Dani futbolista y en qué momento vital está ahora?

Muy bueno, muy bueno. No tengo nada que no haya podido experimentar, porque tuve todo tipo de emociones por rendimiento y las lesiones. No me arrepiento de nada, volvería a repetir exactamente lo mismo, pasándome lo mismo. El camino que tuve significó un enriquecimiento personal mucho mayor que el que habría tenido siendo diferente. Siempre lo digo, disfruté mucho más el hecho de haber estado lesionado y conocer gente en la readaptación que incluso haber jugado en el Atlético de Madrid y Alcorcón. Cualquiera pagaría por haber estado en mi situación, pero lo que me hizo persona, madurar y valorar todo fueron esas etapas en las que estaba más apartado del fútbol.

Entiendo que ahí empezó a leer, a interesarse por la nutrición y otros temas...

Eso es. Empecé a replantearme más todo, a formarme, hice los dos primeros niveles de entrenador... Ves que cada vez se complica más el tema de ser futbolista, eres realista, y abres el abanico. Mi familia me aconsejó y mi hermano me lo hizo mucho más fácil, porque experimenté con él todo el tema de la nutrición. Al Atlético de Madrid le estoy superagradecido por darme la oportunidad de empezar a formar chavales en sus categorías inferiores. Y ves que la vida no se acaba ahí. El fútbol es de las cosas más importantes de las menos importantes de la vida.

Pero se le ve esa ilusión de estar siempre vinculado a él.

Sí, sin lugar a duda. Una de las cosas que me dijo mi padre es que nunca renunciara a los estudios. Si me dedico a algo que me gusta, siempre lo puedo unir al fútbol; nunca me voy a desvincular de él, eso lo tengo clarísimo. Este año empieza un nuevo reto y tengo mucha ilusión. Soy una persona que, si se mete en algo, es porque tiene claro que está formada. Evidentemente, debo aprender mucho más, tengo el objetivo ambicioso de seguir creciendo.

“De nosotros voy a decir ascender a Nacional y del Dépor que nos haga disfrutar y que acabe en posiciones tranquilas”

¿Qué me dice del equipo que está formando el Dépor?

Muy bien. Está subiendo de nivel con los fichajes, añadiendo talento a una plantilla que para mí ya era muy buena. Se están reforzando muy bien, con jugadores diferentes y creo que de impacto inmediato. Y eso es lo que ojalá va a generar que se mire hacia arriba y no tanto hacia abajo. Que sea una temporada ilusionante, pero con los pies en el suelo.

¿Se moja con la posición en la que va a acabar el Ural Juvenil B y el Dépor de su hermano?

(Risas). Una cosa es lo que te diga y otra lo que pase, pero para el Ural voy a decir ascender a Nacional y el Dépor espero que nos haga disfrutar muchísimo y que acabe en posiciones tranquilas.

Si le acompaña en Riazor, Mario a cambio tiene que ir a verle entrenar, ¿no?

¡Esperemos, ojalá que sí!