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O Noso Fútbol

El Arenteiro logra inscribirse en Tercera

La RFEF da luz verde para competir en la categoría al club que preside el vilagarciano Francisco Vázquez

Santi Mendoza
Santi Mendoza y Gonzalo Sánchez
08/08/2026 16:56
El vilagarciano Francisco Vázquez, presidente del Arenteiro
El vilagarciano Francisco Vázquez, presidente del Arenteiro
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Fin del culebrón. El CD Arenteiro ha sido inscrito en el grupo 1 de Tercera RFEF, categoría a la que llega tras sufrir un doble descenso. Uno fue por motivos deportivos (quedó último en Primera RFEF) y el otro por causas económicas, pero aquí detiene su caída. Y mucho ha tenido que ver la nueva directiva del club, encabezada por el vilagarciano Francisco Vázquez, pues en los últimos quince días han saldado tres pagos claves.

De esta forma, el Juventud Cambados se debe conformar con participar en el grupo 2 de Preferente Futgal. Los de Burgáns estaban a la espera al ser el descendido con mejor derecho deportivo (16º con 26 puntos en la pasada Tercera RFEF), pero la inscripción del Arenteiro significa que no habrá vacante.

Para empezar a desbloquear la situación, el Arenteiro hizo efectivo el pago de un aval de más de 61.000 euros. Pese a ello, tenía los derechos federativos suspendidos, algo que le impidió competir en la Copa RFEF o disponer de árbitros federados en los amistosos, pero esa cantidad destinada a los jugadores (superior a los 69.000 €) también quedó liquidada hace unos días.

La situación empezó a tener mejor color a partir de ese momento, pero faltaba recibir el visto bueno de la RFEF. Todavía hubo un pago más, de 50.000 euros para saldar la deuda con los técnicos, antes de que el ente federativo haya dado luz verde a la inscripción del equipo de Espiñedo.

Así, el Arenteiro queda confirmado como uno de los 18 equipos de un grupo 1 de Tercera RFEF que también cuenta con Sarriana, Atlético Arteixo, Estradense, Racing Villalbés, Gran Peña, Somozas, Boiro, Montañeros, Barco, Alondras, Céltiga, Viveiro, Silva, Lalín, Pontevedra B, Portonovo y Antela.

Ha sido un verano muy movido en lo institucional, ya que la RFEF descartaba una Liga de más de 18 equipos y la posible presencia del Arenteiro mantuvo primero en vilo al Silva. Los de A Grela, decimoquintos, podrían haber visto peligrar su plaza, pero la renuncia del Lugo a competir con su filial dejó una vacante que pudieron aprovechar.

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