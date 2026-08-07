Previa | El Silva continúa su preparación con un estimulante duelo ante el Bergan

Hugo Baldomar, jugador del Silva, en el partido ante el Arteixo QUINTANA

La Copa RFEF continúa su curso con la disputa de los cuartos de final en su fase autonómica. El Racing Villalbés espera en la siguiente ronda al ganador del Silva-Bergantiños (A Grela, 20.30 horas), un choque al que llegan tras superar a Arteixo y Montañeros, respectivamente.

En el equipo local causan baja por motivos personales el lateral derecho Bili y el central David García, mientras que el Bergan viene de disputar hace apenas un par de días un amistoso ante el Racing de Ferrol en el que empató sin goles.

Diego Armando García, técnico local, señala lo que más le gustó del equipo el otro día en un partido ante el Arteixo que resolvieron en los últimos minutos. “Me quedo únicamente con el esfuerzo y la carga física que conlleva jugar en un campo de esas dimensiones con tres días de entrenamiento previo. Y también con el golazo de falta de Rojo”, enfatiza.

El técnico entiende que el choque de hoy será de más utilidad: “Seguramente se asemeje a un partido de Liga para nosotros y podamos sacar más conclusiones. Jugaremos contra un rival que nos exigirá a nivel físico y necesitaremos de toda la plantilla, como no podía ser de otra forma, para mantener un buen nivel los 90 minutos. Es una buena prueba para los nuevos. Queremos que vean el tipo de partido que nos gustaría hacer en casa”.

Más allá del contexto de pretemporada, este es un partido oficial y el Silva siempre se toma la Copa Federación muy en serio. Para muestra, el duelo de la temporada pasada ante un Arenteiro que disputaba la Primera RFEF y en el que los de Espiñedo necesitaron de los penaltis.

Alineaciones probables

Silva: Minibugy - Mauro Salgueiro, Nico Rosas, Seydi - Iago Castro, Baldo, Moure, Simón, Buyo - Rojo, Parafita

Bergantiños: Alberto Sánchez - Ventureira, Nacho Pastor, René Pérez, Dani Jodar - Daniel Onya, Adrián Álvarez - Iago Novo, Balsa, Hugo Villaverde - Danil