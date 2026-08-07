El Victoria arrancará su aventura en el País Vasco

Carla Amado, lateral derecha del Victoria, en el playoff de ascenso ante el Real Zaragoza JAVIER ALBORÉS

La Segunda RFEF femenina, categoría en la que se estrena el Victoria CF tras su ascenso ante el Real Zaragoza, ya tiene calendario definido para la temporada 2026-27. El equipo coruñés arrancará en el País Vasco ante el Arratia y cerrará como local frente al Rayo Vallecano, uno de los clásicos del fútbol español. La Liga consta de 26 jornadas, da comienzo el 6 de septiembre y termina el 2 de mayo.

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La categoría se divide en tres grupos de catorce equipos y cuenta en el primero de ellos con otros dos equipos gallegos: Deportivo B y As Celtas. El filial blanquiazul abre como visitante ante el propio Rayo y termina la Liga en casa ante el Arratia. Por su parte, el equipo vigués se enfrenta en la primera jornada al Real Avilés en A Madroa y acaba ante ese mismo rival en Asturias. El calendario es asimétrico.

De esta forma, la composición del grupo 1 es la siguiente: Victoria, Deportivo B, As Celtas (Galicia), Sporting, Real Avilés, Real Oviedo (Asturias), Racing de Santander (Cantabria), Arratia, Bizkerre, Eibar B (País Vasco), Osasuna B (Navarra), Burgos (Castilla y León), Madrid CFF B y Rayo Vallecano (Madrid).

También hay novedades en el formato de competición. Pierden la categoría los dos últimos clasificados de cada grupo y desaparece el playoff. Ni más ni menos que los cinco primeros ascenderán a Primera RFEF, la segunda categoría del fútbol nacional.

Los derbis coruñeses se producirán en las siguientes fechas: el Victoria CF recibirá al Dépor B el 15 de noviembre en partido correspondiente a la novena jornada. El encuentro de la segunda vuelta, en Abegondo, tendrá lugar el 7 de marzo (20ª jornada).

Por otra parte, las ‘cebras’ serán locales ante As Celtas el 20 de diciembre (decimotercera jornada) y visitarán A Madroa en el tramo final de la competición, concretamente el 4 de abril (23ª jornada).

Los otros dos derbis gallegos, siempre de rivalidad al estar presentes Deportivo y Celta, tendrán lugar el 11 de octubre (sexta jornada) y el 17 de enero (decimoquinta fecha). El primero de ellos se jugará en Vigo y el segundo en Abegondo.

Esta será la primera presencia del Victoria en la categoría. Bajo la dirección del técnico Javi Angeriz, el equipo terminó en segunda posición la temporada pasada, pero ocupó la única que daba derecho al playoff al no poder jugarlo As Celtas B por tener a su primer equipo en la división inmediatamente superior. En la fase de ascenso le tocó en suerte el Real Zaragoza, a quien logró batir en los dos partidos (1-2 y 2-1).

Por su parte, As Celtas viene de terminar en tercera posición, a siete puntos de una Real Sociedad B que disputó la fase de ascenso. El Dépor B logró la permanencia con su décima plaza.