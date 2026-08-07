Crónica | El Bergan acaba con la resistencia del Silva en los minutos finales (0-2)

Ale Sánchez, extremo del Bergantiños, protege el balón ante la oposición de Iago Castro, lateral derecho del Silva CARLOTA BLANCO

Si hace unos días el Silva demostró estar más hecho y venció en los últimos minutos, esta vez fue el conjunto de A Grela el que cayó derrotado en el tramo final. Todo ello tras un buen partido ante el Bergantiños (0-2), equipo que avanza a las semifinales de la Copa RFEF (fase autonómica), donde visitará al Racing Villalbés.

Es tiempo de pruebas, por lo que ambos equipos presentaron muchas novedades con respecto a su primer partido oficial, los octavos de final del pasado fin de semana. En el Silva, cinco cambios: Seydi y Buyo en defensa, Carro y Nano Varela en el centro del campo, y David Rojo en la delantera. Pero la mayor modificación estuvo en el dibujo, que pasó del habitual 3-5-2 a un marcado 4-4-2 con el que Diego Armando García trató de primar el orden y de jugar sobre los puntas en cuanto fuera posible.

Por parte visitante, hasta ocho permutas. Solo repitieron el zaguero Nacho Pastor, el centrocampista Daniel Onya y el extremo Kelechi con respecto al equipo que se impuso por 1-3 en Elviña al Montañeros. Simón Lamas ordenó a su equipo en un 4-2-3-1 y quedó patente desde el primer minuto que espoleó a sus pupilos para que salieran activados.

El buen inicio visitante obligó al Silva a apretar los dientes. El partido no le iba a esperar, pues enfrente estaba un grupo de futbolistas capaz de jugar rápido y con una inmejorable puesta en escena en el plano físico. En ese contexto llegó pronto la primera, un saque de esquina en corto del exdeportivista Gandoy que acabó con un disparo con rosca de Ale Sánchez. Solo pudo mirar Minibugy, pero el balón se perdió junto al palo izquierdo.

Los locales interpretaron bien la situación y lograron estirarse. Un poco con viejas recetas, como el saque de banda largo de Moure a la mínima oportunidad. También con otras de nueva creación, pues el fichaje Pablo Mouriño dio aire al equipo, tanto por alto como intentando correr al espacio para después proteger.

El Bergantiños intentaba mantener su movilidad y abrir mucho el campo, pero en el momento de la pausa de hidratación había perdido un poco de empuje. Tras ella, volvió con un par de disparos sin peligro —de Manu Berrocal y Onya—, antes de generar la más clara hasta ese momento. Kelechu se tomó todo el tiempo necesario para retar a su par por derecha y encontrar el hueco para el pase atrás. Ahí estaba Gandoy, que tiró de primeras y mandó el balón muy cerca del palo derecho.

El Silva se había librado un par de veces, pero su primera mitad fue más que correcta. Cuando podía, buscaba algo en ataque, como en una internada de Parafita que terminó con un disparo forzado a las manos de Carlos García.

Los visitantes, más a ráfagas, volvieron a tener una buena en un remate de cabeza de Villaverde. Tras ello, solo quedaba tiempo para una última acción, una falta directa de David Rojo en la que el exguardameta del Arteixo tuvo que volar a la escuadra para evitar que el ‘15’ siguiera de dulce. Cinco días atrás había marcado de esa forma en Ponte dos Brozos.

La segunda mitad arrancó con seis cambios en cada equipo y algo menos de ritmo. También con un Silva que iba a poner las cosas difíciles hasta el final al Bergan. De hecho, tuvo una buena opción en un tiro alto de Nico Mosquera y minutos después fue Mouriño el que cruzó en exceso un disparo desde banda derecha.

Al Bergantiños le costó generar ocasiones durante buena parte del segundo acto. Lo intentó por medio del balón parado, pero ahí se mostró segura la zaga silvista. Mientras tanto, un susto en área propia con una salida de balón de Carlos y un remate de Pachón a las manos de Martín Lagoa.

Los goles

El acierto quedó reservado para el último cuarto de hora. Fue entonces cuando Pachón prolongó a la perfección un buen centro de Dani Jodar y Danil Ankudinov solo tuvo que meter la pierna en el segundo palo para hacer el 0-1.

Llegaron más cambios en el Silva, entre ellos el de un Brais Lema que regresaba meses después de su rotura de ligamento cruzado anterior. El equipo, ya sin nada que perder, se lanzó a la presión alta para intentar complicar a un Bergan que no se dejó enredar. Los locales estaban algo desordenados y Daniel Onya vio el hueco para dar un gran pase entre líneas a Pachón, que no perdonó en el mano a mano.

Con el partido resuelto, el Silva intentó acabar en campo contrario y encontró un larguero en un centro desde banda izquierda de Naim que se fue envenenando. Triunfo de un sólido Bergan que se postula como el gran favorito, junto al Ourense CF, para ganar la fase autonómica y pelear por un título y la clasificación para la Copa del Rey en la fase nacional.

Silva 0-2 Bergantiños

Silva: Minibugy (Martín Lagoa, m.46); Iago Castro (Brais Lema, m.78), Rosas (Hugo García, m.469, Seydi (Fer Gordo, m.78), Buyo (Mauro Salgueiro, m.78); Carro (Baldo, m.46), Moure (Naim, m.63), Nano Varela (Cano, m.46), Parafita (Simón, m.46); Mouriño, (Joao Paulo, m.63), Rojo (Nico Mosquera, m.46).

Bergantiños: Carlos García; Joseda Álvarez (Insua, m.46), Nacho Pastor (Aarón Sánchez, m.46), Tomás Fuentes, Manu Berrocal (Dani Jodar, m.46); Daniel Onya (Javi Blanco, m.87), Gandoy (Iago Novo, m.46); Kelechi (Koke Saiz, m.46), Hugo Villaverde (David Iglesias, m.46), Ale Sánchez (Pachón, m.46); Danil Ankudinov (Frank, m.86).

Gol: 0-1, m.77: Danil Ankudinov; 0-2, m.83: Pachón.

Árbitro: Castro García (A Coruña). Amonestó a Iago Castro (m.76), del Silva; y a Daniel Onya (m.29), Gandoy (m.45+3) y Aarón Sánchez (m.78), del Bergantiños.

Incidencias: Partido de cuartos de final de la Copa RFEF (fase autonómica) disputado en A Grela ante unos 200 espectadores.