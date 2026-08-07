Antonio López, del fútbol de veteranos a la Tercera RFEF: “Hubo momentos en los que me di por retirado”

El incombustible Antonio López (A Coruña, 1982) está de vuelta. Su etapa en A Grela terminó en mayo de 2025 por obligaciones laborales, lo que le llevó a un fútbol de veteranos que suele ser un punto de no retorno. Más aún con 44 años, pero el exfabrilista parece empeñado en ganarle la batalla al reloj y regresa de la mano del Atlético Arteixo. O lo que es lo mismo, su caché permanece intacto pese a la edad y está listo para un baile más en Tercera RFEF. “La gente puede pensar ‘este que me está contando’, pero cuando acabé en el Silva sentía que aún no era mi momento”. Cómo para llevarle la contraria con una hoja de estadísticas en la que esa última referencia marca más de 3.000 minutos y tres goles.

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¿Estaba retirado?

La temporada pasada tuve que parar obligatoriamente porque mi horario laboral no me permitía entrenar. Entonces, digamos que no fue una decisión que yo tuviera en mente. Y no te miento si te digo que durante el transcurso de la temporada hubo momentos que sí que me di por retirado ya, pero hace escasamente un mes ahora mismo, tuve un cambio en mi vida laboral que de nuevo me abría la posibilidad a nivel de horarios. Desde ese momento el runrún empieza en la cabeza a darte vueltas y lo planteé en casa, con la mujer, con gente de confianza… También reconozco que soy cabezón y cuando se me mete algo en la cabeza, aunque me gusta escuchar otras opiniones, creo que la decisión ya la tenía más o menos tomada desde el momento en que hubo ese cambio laboral. Poco a poco te vas viendo en dinámica de grupo durante el año y después surgió la posibilidad del Arteixo, que era una de las opciones que había.

¿Esperaba volver a Tercera RFEF o contaba con ir más abajo o incluso a veteranos?

Veteranos fue lo que jugué el año pasado. No creo que haya muchos casos como este; es curioso, pero dadas las circunstancias fue así. La categoría no era lo que más me importaba; primé que a nivel familiar, sobre todo teniendo hijos, fuese ventajoso. No quiero dar ningún nombre concreto, pero tenía la opción de un par de equipos en los que el hándicap era que las plantillas estaban prácticamente hechas. Entonces tampoco quería ir forzado a ningún sitio ni meter en un compromiso a nadie. La mejor opción fue el Arteixo, sobre todo por Noé (entrenador). Tengo buena relación con él, fuimos compañeros tres años en el Cerceda, nos conocemos de hace muchos años y nos vacilamos por WhatsApp. Cuando me enteré de que iba a ser el entrenador, le mandé un mensaje felicitándolo y ahí ya me dejó caer la posibilidad, medio en broma, medio en serio. Poco a poco se fue haciendo real y aceptar es también mi manera de reconocerle y agradecerle que otras veces tuvo interés en ficharme y no se dio.

¿En qué equipo de veteranos jugó el año pasado?

Estaba en el Betanzos Norte. Tengo que decir que es un grupo espectacular. Para matar el gusanillo me valía, porque lo que más me sorprendió es la calidad humana de todos, y me habría quedado de buena gana. Lo que pasa es que aún me veo para Tercera RFEF y está claro que no se puede comparar una cosa con la otra a nivel competitivo.

Su buen estado físico quedó patente el otro día en la Copa RFEF. Casi 90 minutos sin entrenamientos previos…

Sí, por mi cuenta suelo hacer cosas. Nada comparado con estar con el equipo, pero por lo menos para dar el mínimo que requería el partido. Había que hacer el esfuerzo porque estábamos muy justos de gente por diversos motivos, aunque la segunda parte ya se me estaba haciendo larga. Y también es cierto que el lunes estaba totalmente liquidado (risas), pero ya contaba con eso, no me pilló por sorpresa.

"Si no tienes esa pasión por competir, en dos o tres semanas te estás arrepintiendo de la decisión

¿Cómo vio al equipo y, sobre todo, a los más jóvenes?

Yo creo que más o menos dimos la cara, ¿no? Estábamos muy cogidos con pinzas, porque había alguna baja y ya de por sí al equipo todavía le faltan, no sé exactamente, que no es mi parcela esa, pero unos tres o cuatro fichajes. Éramos un equipo con muchos chavales y que parte totalmente de cero. A un par los conocía, pero está la anécdota de que durante el partido tuve que preguntar algún nombre para dar indicaciones. Estuvo más o menos igualado, aunque se inclinó en la segunda parte para ellos gracias al aire que les dieron los cambios.

Aun así, estuvo a punto de hacer el 1-0 sobre el minuto 80.

Sí, lo que pasa es que ya me pilló en deuda de oxígeno (risas). Me encontré el balón y lo único que quería era pegarle, porque estaba bastante asfixiado. Esperemos que el acierto llegue en la temporada, que será más importante.

Lo que se le ve es la ilusión de competir, de marcar ese gol y llevarse la alegría…

Es que esa es la clave. Si no tienes esa pasión por competir, en dos o tres semanas te estás arrepintiendo de la decisión porque conlleva sacrificios, pero yo la tomé muy seguro. A lo mejor me escuchan decirlo y piensan, “este tío que me está contando”, pero cuando acabé en 2025 en el Silva no sentía que fuera aún el momento de dejarlo. Fui el jugador de la categoría con más minutos, solo superado por Santomé. Eso quiere decir que físicamente aún estaba para seguir. Y como esa idea se te queda ahí, a la mínima decidí cogerla. Aún tengo la ilusión y creo que puedo echar una mano.

Las dimensiones de Ponte dos Brozos no son las de A Grela. ¿Cómo se ve para ello y de qué forma tendrá que defender el equipo?

Cómo tenga que jugar o defender es algo que tiene que decidir Noé. Por la edad que tengo, no quiero ser ni más ni menos que ninguno; no debe ser así. Luego está claro que los campos pequeños se adaptan bien a los jugadores no especialmente rápidos, pero la experiencia te ayuda a protegerte de ciertas situaciones y a leer acciones concretas. A lo mejor recular un poco antes para no verte en carrera contra quien no quieres… En eso ayuda la experiencia, aunque luego, obviamente, hay situaciones que te sorprenden. Pero bueno, trataremos de que se note lo menos posible la diferencia de medidas y de sacarle provecho a nuestro favor.

"Ahora se ve como un paso real el llegar al primer equipo del Dépor y nosotros no lo veíamos así”

¿Es optimista con respecto a las opciones de permanencia?

El objetivo va a ser ese sí o sí. Por ahora veo chavales muy predispuestos a trabajar, a escuchar, a esforzarse y a dar el máximo por el grupo, pero sabes que luego la categoría te va a requerir ciertas cualidades que no sé si ahora mismo las tenemos. Para ello está ese plus que nos pueden dar los tres o cuatro refuerzos que faltan. La clave será armar un equipo competitivo para complicar a cualquier rival, porque esta es una categoría igualada y hay que estar siempre a tope. La parte mala es la inexperiencia e igual nos cuesta al principio, pero estoy seguro de que los chicos van a ir a más con el paso de las jornadas.

No estaría mal tener a Agulló como compañero en la zaga, ¿no?

A ver, del año pasado solo siguen Fabio y Queijeiro, entonces tampoco sé sus circunstancias.

Lo digo porque es de los pocos sin equipo. No está claro si se retira, si sigue…

El jugador que es Agulló no lo voy a descubrir yo. Ahí está su pasada temporada y su trayectoria. No sé qué posibilidades hay, lo tendrá que valorar, pero está claro que sería de gran ayuda. Como muchos del año pasado, pero entiendo que para ellos fue complicado todo lo que pasó a nivel económico.

En la entrevista de hace un par de años tratamos el tema del Dépor, de la dificultad en aquella época para llegar al primer equipo. ¿Qué cree que ha cambiado?

Principalmente, que ahora se mira. Y me alegro, porque es un activo muy importante para el club. Yo echo la vista atrás y de mi quinta nadie dio el paso. Estuve cinco años, coincidí con varias hornadas y solo fueron capaces Bergantiños, Iván Carril y Piscu. Jugadores ya más jóvenes, en una época en la que empezaban las vacas flacas y se empezó a mirar más. A mí la única espina que me quedó fue no hacer la pretemporada con Caparrós, porque ya no era sub-23 y así es más complicado. Tienes que destacar muchísimo sin serlo y eso es muy complicado. Seguramente no tendría las cualidades que se necesitaban y, como reflexión mía, a nivel mental no estaba preparado para ello.

"Hoy en día las diferencias en los presupuestos de Tercera no son ni de lejos las que había antes”

¿Es más fácil estarlo ahora?

Yo creo que ahora se ve como un paso real y nosotros no lo veíamos así. El tope era ir convocado, dependías de una casualidad enorme. Pero, además, está el perfil psicológico. Un ejemplo extremo y actual es el de Cubarsí ganando un Mundial con 19 años como si estuviera jugando una pachanga con amigos. Entiendo que lo trabajan mucho con ellos, pero es gente especial que está preparada para ello. Yo soy realista y autocrítico, no lo estaba.

¿Hay mucha diferencia de nivel entre la Tercera RFEF y la antigua Tercera División?

Diría que hay diferencias de calidad general, pero a nivel físico igual es incluso mejor la actual. También es algo que se ve cuando hay un partido de Copa del Rey entre equipos de diferentes categorías. Lo achaco a que los entrenamientos han evolucionado muchísimo y cada vez nos asemejamos más a los equipos profesionales. En lo cualitativo sí ha bajado, pero es lógico por el nivel económico y por haber una categoría más entre medias.

Lo que hay es una igualdad tremenda.

Sí, sí. Y para mí es por lo económico. Hoy en día las diferencias en los presupuestos no son ni de lejos las que había antes. Ya sin meternos en el dinero negro que se movía hace 20 o 30 años, que igual nos metemos en un lío (risas).

¿Es más fácil ahora ir dando pasos adelante como jugador?

No te creas. Para mí depende mucho de quién te lleve y de la edad. Si destacas muchísimo, no va a faltar quien te llame, pero un sub-23 que haga una buena temporada en Tercera va a tener cartel en Segunda RFEF. Pasada esa edad, se complica, porque son categorías que manejan mucho las agencias de representación. Y he visto a excompañeros que tenían cualidades, habían hecho grandes temporadas, pero les costó mucho tener la oportunidad.

“Uno de los favoritos es el Montañeros”

¿Con qué partido de su carrera se queda?

El ascenso de Tercera a Segunda B con el Racing de Ferrol.

¿Y con qué temporada?

Hubo varias muy buenas con el Fabril. Yo soy de los que creen que siempre se saca aprendizaje, aunque no salga como esperas, pero diría la de mi debut en Tercera con el Fabril.

¿Cree que todavía tiene en las botas uno de sus 20 mejores partidos?

Hombre, no lo sé, pero es complicado, ¿no? Lo que sí tengo claro es que voy a intentar hacer los mejores que puedo hacer con las capacidades actuales. Es por lo que voy a entrenar cada día y tratar de cuidarme.

¿Quién es el favorito para ganar la Liga?

Seguí un poco a nivel local y el primero que se me viene como uno de los favoritos es el Montañeros. Mantiene gran parte del bloque que tenía, que ya hizo una buena temporada, y fichó muy bien. A jugadores de renombre de la categoría, que eran los que iba queriendo. No quiero decir que tenga obligación de pelear la Liga, pero debería estar en la parte alta por plantilla. Luego es lo que hablábamos antes, no va a haber grandes diferencias. Después, el Somozas también fichó muy bien y saldrá beneficiado por ser filial del Racing de Ferrol.

Y el Silva ha hecho un equipo interesante también, ¿no?

La verdad es que sí. También mantiene el bloque que acabó bien y ha fichado bien para las posibilidades que tiene el Silva. El otro día los vi bien, aunque también les faltaba gente y no se parecerá mucho a lo que se verá en Liga. Van a competir bien y es un equipo que puede complicar a cualquiera.