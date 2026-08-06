Presentación | Un Betanzos que confía en el talento propio

La plantilla y el cuerpo técnico del Betanzos, antes de un entrenamiento de pretemporada CEDIDA

En una temporada en la que fue de menos a más, el Betanzos alcanzó los cuartos de final de la Copa de A Coruña —cedió ante el campeón— y acabó segundo en el grupo 1 de Preferente Futgal. Eso le llevó a los playoffs, donde sufrió un varapalo contra el Antela, pero desde el club se ha apostado por ponderar todo lo bueno realizado y confiar en que, este año sí, la misma plantilla con un par de retoques podrá alcanzar la deseada Tercera RFEF. La idea ha sido clara: renovaciones, confianza en la cantera y dos fichajes de relumbrón.

- ¿Qué jugadores hacen la pretemporada? Un total de 19. En portería, el habitual titular Jesús Jurado, a quien acompañan Manu Castro y un Vicente Carrasquilla que promociona desde el Juvenil A. En defensa, Javi Fernández, Martín Lago, Manu Barbeito, Marcos Rodríguez, Laye Barro y Martín Da Lama renovaron su vínculo, mientras que Alejandro Rilo y Marcos López se suman desde la cantera. También ‘sube’ desde el Juvenil A el centrocampista Pablo Gilsanz, que ya había disputado partidos con el primer equipo. Junto a él, Ángel Fernández, Jorge Piquero y Alberto Leira. Y en ataque, un Raúl Pita que contaba con ficha de cantera, pero ya fue a todos los efectos jugador del primer equipo el año pasado, así como André Poses, Iker Castro y Juan de Dora.

- ¿Quiénes son las caras nuevas y de dónde proceden? Las dos incorporaciones disputaron la Tercera RFEF el pasado curso. Uno es Iker Castro, extremo de 23 años que ha puesto fin a una larga trayectoria en el equipo de su localidad, el Atlético Arteixo. Formó parte de la primera plantilla en las cinco últimas temporadas —cuatro de ellas en Tercera— y disputó 128 partidos, 51 como titular, y aportó trece goles. Por su parte, Juan de Dora es un viejo conocido de la afición del García Hermanos. Firmó temporadas de 20 y 22 goles en Preferente, así como una de diez en Tercera RFEF con el Betanzos, categoría en la que continuó la campaña pasada de la mano del Montañeros (31 partidos, 17 desde el inicio, y seis goles). Ahora, regresa al equipo en el que más cómodo se ha sentido durante su carrera.

- ¿Cuál es su calendario de amistosos? El equipo ha disputado ya dos partidos preparatorios. Uno con derrota en Abegondo ante el Juvenil A del Deportivo (2-1) y otro con triunfo frente al Relámpago (2-1), de Primera Futgal, en El Carregal. En ese mismo escenario jugará el Betanzos en este mes de agosto frente a Vizoño, Sporting Coruñés e Imperátor, mientras que el otro duelo ante un Primera será frente a O Val en Sinde. Además, el conjunto de Claudio Corbillón disputará el sábado 15 (19.00 horas) el Trofeo San Roque ante el Silva, de Tercera RFEF; y el sábado 22 (19.00 horas) el Trofeo Ciudad de Betanzos frente al Miño, de Preferente. Ambos encuentros tendrán lugar en el García Hermanos.

- ¿Qué rivales tendrá en su grupo de Preferente Futgal? Además del propio Betanzos, continúan con respecto a la pasada temporada Negreira, San Tirso, Órdenes, Sofán, Paiosaco, Puebla, Miño, Dumbría, Dubra, Pol, Burela y Sigüeiro. Se incorporan los ascendidos Carral, Galicia Mugardos, Arzúa y Chantada, así como un Noia que perdió la categoría en Tercera RFEF.

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- ¿Cuándo empieza la competición? Como en Segunda y Tercera RFEF, la Liga arrancará el primer fin de semana de septiembre. El Betanzos se estrenará ante el Puebla en el Galicia Hermanos y cerrará la Liga también como local frente al Noia.

- ¿Cuál es el objetivo? El objetivo vuelve a ser estar hasta el final en la pelea por regresar a una Tercera RFEF que el club pisó en las temporadas 2023-24 y 2024-25.

- ¿Cómo lo ven? El entrenador, Claudio Corbillón, valora la temporada pasada y su influencia en que haya habido pocos movimientos de cara a la presente: “Estamos contentos en líneas generales con el rendimiento colectivo, conseguimos hacer un buen grupo humano y a nivel individual las piezas fueron encajando poco a poco en la idea hasta conseguir un meritorio segundo puesto. No había otro planteamiento que no fuera continuar con lo que empezamos la temporada pasada e incorporar solo lo estrictamente necesario. Tenemos mucho margen de mejora todavía; el objetivo será encontrar nuestro máximo nivel lo antes posible. No tendremos que pasar un proceso de reconstrucción como la temporada pasada y buscaremos ser capaces de mantener un nivel alto de competitividad que nos permita mejorar los registros”.

Con respecto a los jugadores que promocionan, es optimista: “No me gustaría individualizar. Todos tienen un denominador común: son jugadores de la casa que han mostrado un compromiso y un nivel alto y constante durante todos estos años en el mismo club, en el que han crecido y evolucionado como futbolistas y como personas. Este trabajo les ha permitido ganarse un puesto en la plantilla del primer equipo. Se lo han ganado ellos, nadie les ha regalado nada. Ahora tienen que seguir trabajando, adaptarse lo antes posible al nuevo contexto, construyendo cada uno su camino con las dificultades que tiene una categoría exigente, pero espero mucho de cada uno de ellos. Considero que tienen capacidad para ayudar al equipo a conseguir los objetivos”, apunta el técnico, que da la plantilla por cerrada.

Por su parte, el capitán David Carneiro señala la que para él es la clave de cara a dar un paso más esta temporada. “El año pasado lo hicimos muy bien a nivel grupal, pero nos faltó estar en el momento más importante a nuestro mejor nivel… Creo que será una temporada larga y con mucho desgaste, como todas, pero intentaremos que el equipo tenga la misma idea más o menos que el año pasado y que siga siendo igual de sólido. Quizás el año pasado también nos lastraron las primeras jornadas que empezamos mal”, reflexiona el capitán, que tendrá como compañeros de brazalete a Ángel Fernández, Martín Lago y Manu Barbeito.