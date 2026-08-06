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O Noso Fútbol

El Arenteiro desbloquea sus derechos federativos y salva un segundo ‘match ball’

Su presidente confirma el pago a la AFE de los más de 69.000 euros requeridos y el club queda a la espera de la resolución sobre su inscripción en Tercera RFEF

Santi Mendoza
Santi Mendoza
06/08/2026 19:23
Jugadores del Arenteiro, durante esta pretemporada en Espiñedo
Jugadores del Arenteiro, durante esta pretemporada en Espiñedo
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El Arenteiro continúa superando obstáculos. En su día presentó un aval que se antojaba vital y, ayer miércoles, salvó un segundo ‘match ball’ al abonar a la AFE los más de 69.000 euros que le requería la comisión mixta para desbloquear sus derechos federativos. Así lo ha confirmado su presidente, el vilagarciano Francisco Vázquez. 

Este pago supone un paso más de cara a que el equipo pueda competir en la presente temporada en Tercera RFEF. Todo ello, tras descender deportivamente a Segunda y vivir otra relegación al no cumplir los requisitos para disputar la cuarta categoría nacional. Su presencia en Tercera parece encaminada, pero será la RFEF la que tenga la última palabra cuando resuelva sobre su inscripción

El equipo de Espiñedo tenía un plazo de cinco días para hacer efectivo este pago, correspondiente a la deuda del último mes con la plantilla. La anterior fue la que provocó su descenso administrativo, pero esta vencía el 31 de julio, con una prórroga de la que ha hecho uso antes de este viernes, marcado como fecha tope. 

De esta forma, dejará de tener los derechos federativos suspendidos, algo que afecta positivamente a los equipos de toda su estructura. En lo que se refiere al sénior, viene de disputar un amistoso contra el Pontevedra en el que no había árbitros federados, lo que muestra la situación en la que se encontraba. 

Si el Arenteiro no fuera inscrito finalmente en Tercera RFEF, la vacante correspondería al Juventud Cambados, descendido con mejor derecho deportivo.

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