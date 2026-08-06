Dos derbis de la ciudad para iniciar la campaña en Primera Futgal

Marte-Imperátor, la pasada campañaMarte 1-0 Imperátor GERMÁN BARREIROS

La Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) dio a conocer los calendarios de los seis grupos de Primera Futgal. En el grupo 1 se encuentran gran parte de los equipos coruñeses y la primera jornada depara ya dos derbis herculinos: Imperátor-Marte y Relámpago-Sporting Coruñés.

La vuelta del Carral a Preferente será en casa ante el Arzúa Más información

El grupo 1 estará formado por los equipos de A Coruña ciudad, Ferrolterra, Culleredo, Pontedeume y Sada: Victoria, Torre, Sporting Coruñés, Marte, Imperátor, Relámpago, Orillamar, San Sadurniño, Cedeira, O Val, Numancia de Ares, Perlío, Cultural Maniños, Meirás, Olímpico, Almeiras, Eume y Sada.

Con respecto al curso pasado, Sporting Meicende y Sporting Cambre pasan al grupo 2, donde compartirán competición con Club do Mar, S.D. San Lorenzo, Muxía, Castriz, Xallas, Queixas, Tordoia, Bertamiráns, Racing San Lorenzo, Luaña, Calo, Bastavales, Praíña, Cacheiras, Vizoño y Boimorto.

Las fechas de inicio son las mismas que las de Preferente. La competición arranca el 6 de septiembre y la liga regular termina el 16 de mayo. El playoff de ascenso se disputará entre el 30 de junio y el 20 de julio. Los días 26 de septiembre y 3 de octubre tendrá lugar la previa de la Copa del Rey, para la que se clasifica el ganador de la Supercopa Galicia, competición en la que el Guntín lucense representa a la Primera Futgal.

El sistema de competición es el mismo que en las últimas temporadas. Ascienden de manera directa a Preferente los seis campeones de grupo y se clasifican para el playoff el segundo y tercero de cada grupo para pelear otras tres plazas de ascenso. Los tres últimos de cada Liga descienden a Segunda Futgal.

Las eliminatorias del playoff están conformadas en formato de doble partido, disputándose la ida en la instalación del equipo peor clasificado en la fase regular. En caso de empate a goles en el cómputo total de los dos partidos, de ida y vuelta, se celebrará una prórroga de 30 minutos dividida en dos partes de 15 minutos cada una. Finalizado el tiempo extra, de persistir el empate, se procederá a la tanda de penaltis.

Eso será en junio de 2027. En lo que se refiere a la primera jornada liguera, más allá de los derbis herculinos, los enfrentamientos serán: Orillamar-San Sadurniño, Numancia de Ares-Eume, Cultural Maniños-Perlío, O Val-Cedeira, Meirás-Torre, Sada-Almeiras y Olímpico-Victoria.

La última jornada de competición, en la que los equipos pueden estar terminando definiendo objetivos, ya sea por la zona alta o baja, tiene los siguientes choques: Victoria-Almeiras, Sada-Torre, Meirás-Sporting Coruñés, O Val-Perlío, Cultural Maniños-Marte, Imperátor-Eume, Numancia-San Sadurniño y Olímpico-Orillamar.