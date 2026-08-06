Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

Dos derbis de la ciudad para iniciar la campaña en Primera Futgal

Imperátor-Marte y Relámpago-Sporting Coruñés, entre los partidos de la primera jornada liguera

Santi Mendoza
Santi Mendoza
06/08/2026 05:00
Imperátor-Marte, la pasada campañaMarte 1-0 Imperátor
Marte-Imperátor, la pasada campañaMarte 1-0 Imperátor
GERMÁN BARREIROS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) dio a conocer los calendarios de los seis grupos de Primera Futgal. En el grupo 1 se encuentran gran parte de los equipos coruñeses y la primera jornada depara ya dos derbis herculinos: Imperátor-Marte y Relámpago-Sporting Coruñés.

El Carral, en un partido de la pasada edición de Primera Futgal frente al Galicia Mugardos

La vuelta del Carral a Preferente será en casa ante el Arzúa

Más información

El grupo 1 estará formado por los equipos de A Coruña ciudad, Ferrolterra, Culleredo, Pontedeume y Sada: Victoria, Torre, Sporting Coruñés, Marte, Imperátor, Relámpago, Orillamar, San Sadurniño, Cedeira, O Val, Numancia de Ares, Perlío, Cultural Maniños, Meirás, Olímpico, Almeiras, Eume y Sada.

Con respecto al curso pasado, Sporting Meicende y Sporting Cambre pasan al grupo 2, donde compartirán competición con Club do Mar, S.D. San Lorenzo, Muxía, Castriz, Xallas, Queixas, Tordoia, Bertamiráns, Racing San Lorenzo, Luaña, Calo, Bastavales, Praíña, Cacheiras, Vizoño y Boimorto.

Las fechas de inicio son las mismas que las de Preferente. La competición arranca el 6 de septiembre y la liga regular termina el 16 de mayo. El playoff de ascenso se disputará entre el 30 de junio y el 20 de julio. Los días 26 de septiembre y 3 de octubre tendrá lugar la previa de la Copa del Rey, para la que se clasifica el ganador de la Supercopa Galicia, competición en la que el Guntín lucense representa a la Primera Futgal.

El sistema de competición es el mismo que en las últimas temporadas. Ascienden de manera directa a Preferente los seis campeones de grupo y se clasifican para el playoff el segundo y tercero de cada grupo para pelear otras tres plazas de ascenso. Los tres últimos de cada Liga descienden a Segunda Futgal.

Las eliminatorias del playoff están conformadas en formato de doble partido, disputándose la ida en la instalación del equipo peor clasificado en la fase regular. En caso de empate a goles en el cómputo total de los dos partidos, de ida y vuelta, se celebrará una prórroga de 30 minutos dividida en dos partes de 15 minutos cada una. Finalizado el tiempo extra, de persistir el empate, se procederá a la tanda de penaltis.

Eso será en junio de 2027. En lo que se refiere a la primera jornada liguera, más allá de los derbis herculinos, los enfrentamientos serán: Orillamar-San Sadurniño, Numancia de Ares-Eume, Cultural Maniños-Perlío, O Val-Cedeira, Meirás-Torre, Sada-Almeiras y Olímpico-Victoria.

La última jornada de competición, en la que los equipos pueden estar terminando definiendo objetivos, ya sea por la zona alta o baja, tiene los siguientes choques: Victoria-Almeiras, Sada-Torre, Meirás-Sporting Coruñés, O Val-Perlío, Cultural Maniños-Marte, Imperátor-Eume, Numancia-San Sadurniño y Olímpico-Orillamar.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Imperátor-Marte, la pasada campañaMarte 1-0 Imperátor

Dos derbis de la ciudad para iniciar la campaña en Primera Futgal
Santi Mendoza
La plantilla y el cuerpo técnico del Betanzos, antes de un entrenamiento de pretemporada

Presentación | Un Betanzos que confía en el talento propio
Santi Mendoza
Iván Calvo, centrocampista del Negreira, durante la final de la Copa Diputación de A Coruña

Iván Calvo, un campeón con el Negreira forjado en el Órdenes
Santi Mendoza
Pablo Mouriño, delantero del Silva, encima al capitán del Arteixo, Álvaro Queijeiro

Crónica | Rojo hace valer la ley del ex y mete al Silva en cuartos de final (0-2)
Santi Mendoza