Iván Calvo, un campeón con el Negreira forjado en el Órdenes
El centrocampista destaca el ritmo alto de la semifinal ante el San Tirso y tilda de especial su paso por Vista Alegre
Dicen los que conocen a Iván Calvo (Oroso, 2003) que, allá donde va, siempre logra algún objetivo. Un buen ejemplo es el ascenso a Preferente con el Órdenes o la disputa de la fase de ascenso a Tercera RFEF. Y ahora, la Copa Diputación de A Coruña con su nuevo equipo, un Negreira que empezó los entrenamientos hace solo unos días. “Mellor imposible. Ademais, é a primeira copa que gaño como modesto”, resume el centrocampista, que hizo el 4-0 en la final.
Para conquistar este trofeo, el Negreira venció por penaltis al San Tirso (1-1, 5-6) en un duelo que tenía el cartel de final anticipada por el nivel de ambos, aspirantes a ascender a Tercera RFEF. “Tivo un ritmo altísimo, nada propio dun partido de pretempada. Considero que na primeira parte xogamos ben e foi nosa, pero xa na segunda, eles foron os que dominaron o partido e tiveron as ocasións máis claras. Aínda así, o 1-1 foi un resultado xusto, decidíndose cara o noso lado despois de estar máis acertados tras os penaltis”, analiza Iván.
“O das 19:00 estivo condicionado polo cansazo do partido de pola mañá. O gol de Manu Fuentes nos primeiros minutos deunos tranquilidade e baixamos un pouco a intensidade pola fatiga. Ademais, o Muxía competiu ben e non puidemos sentenciar ata o final”, añade el de Oroso.
El eléctrico formato obligó a cambios en los hábitos. Así lo vivieron los jugadores del Negreira: “Foi un día largo, con moita calor e distinto ao que estamos acostumados, porque nos últimos anos como modestos, nunca xogáramos tan pronto. O bo é que contábamos con autobús, o que fixo que o desprazamento ata o campo e ata o restaurante en Miño, onde comemos, fose ameno. Algúns decidiron descansar entre partidos dentro do autobús, e outros optamos por dar un paseo ata unha praia que estaba cerca. Alí atopamos unha sombra na que puidemos descansar e xogar as cartas”.
Este título clasifica al Negreira para la Supercopa Galicia, torneo que da acceso a la Copa del Rey, sueño que Ivi todavía mira con cautela. “É un camiño largo e complicado, porque primeiro hai que gañar a Supercopa e tanto contra o Guntín como nunha posible final temos a volta fóra do García Calvo. Nunca xoguei contra os equipos que están neste torneo, pero se están aquí é porque fixeron boa temporada e compiten a bo nivel, polo que xa os partidos da semifinal van ser parellos e dun ritmo alto”, alerta el centrocampista.
Por último, valora su paso por Ordes, a donde llegó en el tramo intermedio de la temporada 2023-24: “Foi especial, eses case tres anos permitíronme mellorar futbolisticamente e tamén como persoa, logramos os obxectivos e coñecín a un grupo de rapaces que son máis que simples compañeiros de equipo”.
Junto al ascenso con Posi, la mejor campaña fue la última, en la que acabaron en quinta posición. Iván reconoce la influencia del técnico Pery López en su salto definitivo. “Teño que agradecerlle a confianza en min, xa que fun un dos xogadores con máis minutos, e sobre todo, a súa maneira de adestrar no día a día, xa que coa súa esixencia e axuda, pasamos de ter o obxectivo de salvarnos sen apuros, a xogar un playoff”, enfatiza.