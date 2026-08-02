Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Copa RFEF

Previa | Arteixo y Silva abren su campaña con un derbi oficial

Los locales siguen inmersos en la construcción de su plantilla y llegan con trece jugadores del primer equipo

Santi Mendoza
Santi Mendoza
02/08/2026 05:00
Imagen del Arteixo-Silva que cerró la pasada temporada regular del grupo 1 de Tercera RFEF
Imagen del Arteixo-Silva que cerró la pasada temporada regular del grupo 1 de Tercera RFEF
GERMÁN BARREIROS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Atlético Arteixo y Silva abren este domingo su temporada con un partido oficial (Ponte dos Brozos, 18.00 horas). En juego está un billete para los cuartos de final de la Copa RFEF, donde espera el Bergantiños.

Los rojiblancos tardaron en anunciar su nuevo entrenador, lo que trajo consigo un retraso en la confección de la plantilla, totalmente distinta a la de la pasada temporada. Para este encuentro son baja Xian y el capitán Fabio González, una de las dos únicas renovaciones. El Arteixo solo cuenta con 13 jugadores del primer equipo.

La planificación del Silva siguió los tiempos lógicos pese a la incertidumbre de si jugaría en Tercera RFEF o Preferente. Sus bajas para este duelo son Buyo, David García, Fer Gordo, Bili y Cano, todos por compromisos personales.

Alineaciones probables

Atlético Arteixo: Anxo - Casariego, Óscar Varela, Antonio, Pablo Roibás - Queijeiro, Ubeda - Montes, Delgado, Dani Suárez - Bruno Barbeito

Silva: Minibugy - Hugo García, Nico Rosas, Seydi - Iago Castro, Nano Varela, Moure, Baldomar, Rodri Parafita - Mouriño, Rojo

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Imagen del Arteixo-Silva que cerró la pasada temporada regular del grupo 1 de Tercera RFEF

Previa | Arteixo y Silva abren su campaña con un derbi oficial
Santi Mendoza
El Negreira, con el trofeo de campeón de la Copa Diputación de A Coruña

Crónica | El Negreira conquista la Copa Diputación de A Coruña (4-0)
Santi Mendoza
Los jugadores del Bergantiños, tras el 1-2 de Ale Sánchez

El kazajo Danil se estrena como goleador del Bergan en el triunfo ante el Montañeros (1-3)
Santi Mendoza
Christian Rey y Juan Diego, capitanes de San Tirso y Negreira

Crónica | Los penaltis amargan también el inicio de curso del San Tirso (1-1, 5-6)
Santi Mendoza