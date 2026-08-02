Previa | Arteixo y Silva abren su campaña con un derbi oficial

Imagen del Arteixo-Silva que cerró la pasada temporada regular del grupo 1 de Tercera RFEF GERMÁN BARREIROS

Atlético Arteixo y Silva abren este domingo su temporada con un partido oficial (Ponte dos Brozos, 18.00 horas). En juego está un billete para los cuartos de final de la Copa RFEF, donde espera el Bergantiños.

Los rojiblancos tardaron en anunciar su nuevo entrenador, lo que trajo consigo un retraso en la confección de la plantilla, totalmente distinta a la de la pasada temporada. Para este encuentro son baja Xian y el capitán Fabio González, una de las dos únicas renovaciones. El Arteixo solo cuenta con 13 jugadores del primer equipo.

La planificación del Silva siguió los tiempos lógicos pese a la incertidumbre de si jugaría en Tercera RFEF o Preferente. Sus bajas para este duelo son Buyo, David García, Fer Gordo, Bili y Cano, todos por compromisos personales.

Alineaciones probables

Atlético Arteixo: Anxo - Casariego, Óscar Varela, Antonio, Pablo Roibás - Queijeiro, Ubeda - Montes, Delgado, Dani Suárez - Bruno Barbeito

Silva: Minibugy - Hugo García, Nico Rosas, Seydi - Iago Castro, Nano Varela, Moure, Baldomar, Rodri Parafita - Mouriño, Rojo