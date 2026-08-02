Crónica | Rojo hace valer la ley del ex y mete al Silva en cuartos de final (0-2)

Pablo Mouriño, delantero del Silva, encima al capitán del Arteixo, Álvaro Queijeiro QUINTANA

El Silva derrotó al Atlético Arteixo (0-2) y obtuvo el pase para los cuartos de final de la Copa RFEF en su fase autonómica. Dos goles del delantero David Rojo, de vuelta a Ponte dos Brozos, sirvieron al equipo de A Grela para tumbar a un rival mermado, pero competitivo. En la siguiente ronda espera el Bergantiños, que ayer derrotó al Montañeros.

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Noé López, técnico del Arteixo, optó por un 4-2-3-1 en el que el mediocentro Óscar Varela y el veterano Antonio eran los centrales. En lo que se refiere al primer equipo, el único hombre reconocible de la pasada temporada era el centrocampista Queijeiro, a quien acompañaron dos atacantes recién promocionados desde el Juvenil A, Sergio Montes y Jairo Riveiro.

Por su parte, Diego Armando García dejó patente en este debut que sigue trabajando en el esquema de tres centrales y carrileros que tan buen resultado le dio el pasado curso. De inicio partieron cinco nuevos fichajes: Mauro Salgueiro, Hugo García, Iago Castro, Simón y Mouriño.

Las expectativas no eran altas debido al retraso que lleva en la confección de su plantilla, pero el Arteixo mostró desde el primer minuto que estaba para competir. De hecho, empezó fuerte y rondó la portería de Minibugy con un par de córners y un disparo de Jairo Riveiro que se topó con un zaguero.

Enfrente había un equipo más hecho, como muestra que la primera vez que se acercó en ataque estuvo a punto de marcar. Fue pasado el minuto 15 en un tiro fuerte y raso de Parafita que se perdió lamiendo el palo izquierdo. Esa jugada espoleó al Silva, que en los minutos posteriores amenazó por medio de Iago Castro y Nico Mosquera.

Tras la pausa para la hidratación, el colegiado mostró la primera amarilla del partido a Óscar. Y en ese balón parado, Parafita exigió a Sergio con un remate a la media vuelta. También tuvo la suya el Arteixo con un remate alto del propio Óscar a la salida de un córner botado por Queijeiro y peinado por Antonio.

Antes del descanso, Bruno Barbeito pidió penalti en una acción de área en la que le encimaba Mauro. En defensa, solo parecía sufrir en esos últimos compases cuando recibían por izquierda Mosquera o Parafita.

Los equipos siguieron caminos muy diferentes a la hora de realizar los cambios, ilimitados en esta ocasión. Diego introdujo cinco permutas en el entretiempo, incluida la del portero, y eso conllevó algún cambio de posición. Por ejemplo, Iago Castro pasó del carril derecho al centro de la defensa. Por su parte, Noé aguantó hasta el minuto 64 sin realizar ninguna modificación. Le gustaba lo que veía y solo contaba con dos dorsales del primer equipo en el banquillo.

El Silva trataba de llevar el peso, pero iba a necesitar algo más de claridad en los últimos metros para generar ocasiones de verdadero peligro. Mientras tanto, un cabezazo de David Rojo y un tiro lejano no inquietaron a Sergio. En los locales, Bruno Barbeito tardó demasiado en armar la pierna cuando recibió en ventaja.

Las más claras

Hasta entonces no había pasado demasiado en la segunda mitad, pero el último cuarto de hora estuvo cargado de ocasiones para ambos. Rojo, en buena posición tras un pase de Moure, ajustó demasiado y su balón se estrelló en la cruceta. Y en el rechace, Parafita vio como su cabezazo encontraba una gran respuesta de Sergio.

Los locales no se quedaron atrás con un balón parado en el que emergió Antonio entre el barullo para finalizar de puntera. Esa vez se marchó fuera por poco y, en la siguiente acción, Barbeito quiso terminar demasiado pronto un mano a mano y disparó flojo a las manos de Lagoa.

Todo parecía encaminarse a la tanda de penaltis, más aún cuando un testarazo de Hugo García se marchó alto y el Arteixo sacó de puerta con 0-0 en el minuto 87. Lo tenía cerca, pero le faltó resistir un poco más. La siguiente acción fue un centro desde banda derecha que, tras una prolongación, aprovechó Rojo para embocar. Y ya en el alargue, el ex de la cantera del Dépor sentenció con un gol de falta de bella factura.

Atlético Arteixo 0-2 Silva

Atlético Arteixo: Sergio; Casariego, Óscar Varela, Antonio (Iker Rodríguez, m.90), Roibás (Pablo Rodríguez, m.90); Úbeda, Queijeiro; Montes (Martín Añón, m.64), Jairo Riveiro (Brais Carrillo, m.90), Dani Suárez (Adrián Caaveiro, m.77); Bruno Barbeito.

Silva: Minibugy (Martín Lagoa, m.46); Mauro Salgueiro (Naim, m.46), Rosas, Hugo García; Iago Castro, Baldo (Nano Varela, m.46), Moure, Simón (Pablo Carro, m.46), Parafita; Mouriño (Rojo, m.46), Nico Mosquera (Joao Paulo, m.66).

Gol: 0-1, m.88: Rojo; 0-2, m.90+4: Rojo.

Árbitro: Senín Fernández (A Coruña). Amonestó a Óscar Varela (m.32), del Atlético Arteixo.

Incidencias: Partido de octavos de final de la Copa RFEF (fase autonómica), disputado en Ponte dos Brozos ante unos 300 espectadores.