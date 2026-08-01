Previa | El Montañeros afronta un test exigente frente al Bergantiños

Samu Rey, defensa del Montañeros, realiza un ejercicio de calentamiento en la primera sesión de pretemporada QUINTANA

El Montañeros arrancó el lunes su pretemporada y ya tiene este sábado (Elviña Grande, 12.00 horas) un primer test de lo más exigente. Se mide en octavos de final de la Copa RFEF —fase autonómica— al Bergantiños, equipo que dio el pistoletazo de salida a su preparación el miércoles 22 y que también se estrena.

Las bases de la competición establecen que podrá haber once suplentes y que todos ellos podrán ingresar como cambios en las tres ventanas previstas para ello. En caso de que el duelo acabe en empate tras los 90 minutos, se procederá directamente a la tanda de penaltis.

En la pasada temporada, el Bergantiños terminó en la décima posición del grupo 1 de Segunda RFEF. Hizo 48 puntos tras cosechar trece victorias, nueve empates y doce derrotas, lo que le sirvió para asegurar su segunda permanencia consecutiva.

No pudo ser más similar la temporada del Montañeros, también décimo con 48 puntos en el grupo 1 de Tercera RFEF. Los de Jairo Arias ganaron doce partidos, empataron otros doce y perdieron diez para consolidarse tras el ascenso desde Preferente.

Los de Elviña han apostado por una línea algo más continuista que su rival. En el Bergan tan solo siguen cinco futbolistas de la pasada temporada, mientras que el Montañeros anunció diez renovaciones, tres promociones desde el Juvenil A y una vuelta de cesión.

Los onces iniciales son más incógnita que nunca, pero hay cinco jugadores del Montañeros (Adrián Otero, Tomé, Moreta, Guille, Enjamio) que son baja confirmada para el choque. El conjunto carballés mantiene este curso su política de no detallar las ausencias.

En el equipo de Simón Lamas hay un exjugador del Montañeros, el centrocampista José Balsa, quien había acordado su renovación con el Montañeros con cláusula de salida a un conjunto de superior categoría.

Quien avance a los cuartos de final se medirá al ganador del Atlético Arteixo-Silva (mañana, Ponte dos Brozos, 18.00 horas). Este duelo tendrá lugar la próxima semana en el horario que acuerden los dos clubes implicados.

Alineaciones probables

Montañeros: Marcos - Samu Rey, Buide, Longueira, Luis Castro - Xoel Vilariño, Axel, Dani Fernández - Jorge Otero, Pape, Antón Garda

Bergantiños: Alberto Sánchez - Pastor, René Pérez, Aarón Sánchez, Dani Jodar - Iago Novo, Gandoy, Balsa - Ale Sánchez, Pachón, Koke