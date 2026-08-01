El kazajo Danil se estrena como goleador del Bergan en el triunfo ante el Montañeros (1-3)

Los jugadores del Bergantiños, tras el 1-2 de Ale Sánchez GERMÁN BARREIROS

El Bergantiños avanzó a los cuartos de final de la Copa RFEF —en la fase autonómica— tras derrotar al Montañeros (1-3) en Elviña. Los de Carballo, de categoría superior, sofocaron la reacción local en la segunda mitad y terminaron ganando, de forma que pasan a una ronda en la que se medirán a Arteixo o Silva.

En el minuto 18, el Bergan se puso por delante. Lo hizo a través de un pase en profundidad a Pachón, quien se la regaló a Kelechu para que marcara sin oposición.

Tras el descanso, momento en el que los entrenadores aprovecharon para hacer un carrusel de cambios, el Monta aprovechó un balón parado para empatar por medio del central Chucas, que se impuso en el segundo palo.

La igualdad duró menos de un cuarto de hora, pues en el 61 de juego Gandoy se internó por la izquierda y filtró un balón para Ale Sánchez, que salvó la salida de Marcos con un tiro cruzado.

A dos minutos para el final del tiempo reglamentario, el Bergan sentenció definitivamente el encuentro por medio de Danil Ankudinov. El delantero kazajo, incorporado esta misma semana, aprovechó una buena jugada colectiva para batir a Dani Graña, portero juvenil del Monta que disfrutó del tramo final.