Crónica | Los penaltis amargan también el inicio de curso del San Tirso (1-1, 5-6)

Christian Rey y Juan Diego, capitanes de San Tirso y Negreira CEDIDA

Habían pasado 42 días, pero la sensación cuando Denis falló el primer penalti es que todo era una prolongación de esa fatídica final por el ascenso a Tercera RFEF contra el Antela. Nuevamente los once metros amargaron al San Tirso, que se queda sin final de la Copa Diputación de A Coruña tras caer ante el Negreira (1-1, 5-6), equipo que pasa a ser el máximo favorito ya no en esta competición, sino en todo el camino hacia la Copa del Rey.

La primera mitad estuvo cargada de alternativas y mostró que este no era un partido de pretemporada. Había mucho en juego. Avisó en los compases iniciales el Negreira con un disparo lejano que se envenenó y terminó tocando la parte superior del larguero. Minutos después, Denis robó en el área rival y sirvió para Pedro Couce, que encontró la magnífica respuesta abajo de Dacuña.

Una por equipo, hasta la llegada del gol. Fue del Negreira a través de un centro desde banda derecha que remachó Yaguito a los 20 minutos de juego. No anduvo muy lejos después el 0-2 en un par de aproximaciones, pero el San Tirso no le perdió la cara al encuentro y generó ocasiones de sobra como para merecer el empate.

En una muy buena acción, Christian Rey eludió a dos rivales en el área y terminó sacando un disparo demasiado cruzado. No iba a ser ahí, pero sí en el minuto 37, momento en el que Martín Seijo aprovechó un pase en profundidad para sacar un zurdazo que sorprendió al meta del Negreira.

Tras ello, el equipo de Abegondo siguió insistiendo y estuvo a punto de irse en ventaja al descanso. Dacuña solventó un tiro de Roi Ferreiro y en la acción posterior Rachón mandó alto su cabezazo forzado. Aparte de eso, el San Tirso llegó a través del balón parado.

Grandes ocasiones

La segunda mitad solo tuvo un color, el verde del San Tirso. El primer intento llegó por medio de Christian Rey, que cabeceó alto. Precisamente fue el centrocampista quien dio al cuarto de hora de la segunda parte un gran pase filtrado a Seijo. El autor del primer gol, recién promocionado del Juvenil A, controló y cruzó en exceso su disparo en el mano a mano. Tampoco acertó en otra muy clara: Denis insistió en línea de fondo hasta robar y le sirvió un balón que, con poco ángulo, mandó alto.

Ambos equipos tenían opción de hacer cambios ilimitados, lo que dio opción a la estrategia por parte de los dos entrenadores. Fabio Rodríguez hizo algún cambio más en las dos ventanas y el San Tirso mantuvo el dominio. En los últimos minutos, Denis dispuso de otro mano a mano que resolvió con un tiro demasiado flojo, a las manos del portero.

Al terminar en empate, el duelo se marchó directamente a la tanda de penaltis. Y tampoco hoy iba a ser el día. El Negreira acertó en sus cuatro primeros lanzamientos y los verdes arrastraron el primero de Denis, que adivinó Dacuña. Con pelota de partido en contra, Hevia detuvo el tiro de Martín Sánchez y Pedro Couce mandó la tanda a la muerte súbita. Más emoción imposible, pero ahí, en el séptimo turno, el San Tirso cayó derrotado. Manu Fuentes acertó a la derecha de Hevia, que llegó a rozar, y Manu Prieto se topó con Dacuña.

(5)San Tirso (1-1) Negreira(6)

San Tirso: Hevia; Estramil, Manu Prieto, Gamallo, Rellán; Manu Prego, Christian Rey; Álex Fernández, Couce, Leandro; Denis. También jugaron: Roi Ferreiro, Gabri Blanco, Lago, Carlos Díaz, Martín Seijo, Xano, Rachón, Sito, Telmo Perucha y Sergio Busto.

Negreira: Dacuña; Juan Diego, Ángelo, Paco, Xabi; Joel Lagares, Alberto Freire; Raúl García, Ivi Calvo, Yaguito; Hugo Suárez. También jugaron: Izan, Martín Sánchez, Pablo Raviña, Manu Fuentes, Dani Forján, Difu, Samu Dopazo, Hugo Vázquez y Jorge Fresco.

Goles: 0-1, m.20: Yaguito; 1-1, m.39: Martín Seijo.

Penaltis: 0-1, marca Alberto Freire; 0-1, para Dacuña a Denis; 0-2, marca Ivi Calvo; 1-2, marca Sito; 1-3, marca Hugo Suárez; 2-3, marca Gamallo; 2-4, marca Yaguito; 3-4, marca Rachón; 3-4, para Hevia a Martín Sánchez; 4-4, marca Couce; 4-5, marca Pablo Raviña; 5-5, marca Estramil; 5-6, marca Manu Fuentes; 5-6, para Dacuña a Manu Prieto.

Árbitro: Barrera Lourido (Ferrol). Amonestó a Carlos Díaz (m.23), Denis (m.36), Christian Rey (m.68), Gabri Blanco (m.76) y Leandro (m.77), del San Tirso; y a Paco (m.32), del Negreira.

Incidencias: Partido de semifinales de la Copa Diputación de A Coruña, disputado en el Municipal de Gallamonde (Miño), ante unos 200 espectadores.