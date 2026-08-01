Crónica | El Negreira conquista la Copa Diputación de A Coruña (4-0)

El Negreira, con el trofeo de campeón de la Copa Diputación de A Coruña PATRICIA G. FRAGA

Tras dos temporadas en las que el título fue para el equipo que triunfó en Riazor, esta vez la Copa Diputación de A Coruña se marcha para O Sar. El Negreira, verdugo del San Tirso, hizo valer su favoritismo ante el campeón de A Costa, un Muxía —había tumbado a O Val— al que le faltaron armas (4-0).

El partido se puso pronto de cara para el Negreira cuando a los siete minutos aprovechó una acción a balón parado para tomar ventaja. Hugo Vázquez sirvió el córner desde el banderín derecho y Manu Fuentes entró como un tren para dirigir un cabezazo al fondo de la red. Nada pudo hacer Bouzi, que vio como la pelota se colaba después de tocar el larguero.

De ahí al descanso, siguió apretando en busca del segundo el equipo de Fran Raviña. Tuvo muy buenas opciones, pero tampoco le perdió la cara al partido un Muxía que trataba de ser vertical cuando pisaba campo contrario.

En los compases iniciales de la segunda parte, el equipo costeiro intentó dar un paso adelante, pero encontró respuesta en forma de goles definitivos. El Negreira volvió de la pausa de hidratación dispuesto a cerrarlo y lo logró por medio de Yaguito, que resolvió bien tras un rechace. Después, el ex del Boiro mostró generosidad para regalar el tercer tanto a Alberto Freire y el cuarto a Ivi Calvo.

Negreira 4-0 Muxía

Negreira: Juanma; Juan Diego, Manu Fuentes, Martín Sánchez, Izan; Pablo Raviña, Alberto Freire; Raúl García, Hugo Vázquez, Xabi; Difu. Desde el banquillo: José Dacuña, Paco, Ángelo, Joel Lagares, Hugo Suárez, Dani Forján, Yaguito, Ivi Calvo, Samu Dopazo y Jorge Fresco.

Muxía: Bouzi; Iago Muiño, Charly, Antón Pose, Mateo; Brais Fernández; Mauro Romaní, Manuel Martínez; Francisco Moreira, Manuel Nogueira, Isma Pose. Desde el banquillo: Joel Lema, Noé Lema, Michael Vilela, Javi Rey, Alcaina, Javi Vilela y Djibril.

Goles: 1-0, m.7: Manu Fuentes; 2-0, m.77: Yaguito; 3-0, m.83: Alberto Freire; 4-0, m.90: Ivi Calvo.

Árbitro: Silven Montes (Ferrol). Amonestó a Joel Lagares (m.55), Alberto Freire (m.60) y Martín Sánchez (m.65), del Negreira; y a Manuel Nogueira (m.40) y Francisco Moreira (m.75), del Muxía.

Incidencias: Final de la Copa Diputación de A Coruña, disputada en el Municipal de Gallamonde (Miño) ante unos 200 espectadores.