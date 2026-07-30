Presentación | San Tirso, el equipo que siempre tiene algo en juego

La plantilla y el cuerpo técnico del San Tirso posan en el campo de O Monte antes del primer entrenamiento de la pretemporada @Santirsosd

Como campeón de la Copa de A Coruña, el San Tirso tiene un aliciente competitivo mucho antes que la práctica totalidad de sus rivales. Este mismo sábado disputa la Copa Diputación, torneo que tiene un premio económico y que da acceso a la Supercopa Galicia, certamen que a su vez da un billete para la Copa del Rey. Por todo ello, los de Abegondo han arrancado esta semana su preparación con la marcha extra necesaria.

- ¿Qué jugadores han empezado la pretemporada? El entrenador Fabio Rodríguez cuenta en estos momentos con 24 jugadores. En portería, Dani Varela ‘Fedello’, David Viejo y José Hevia. En defensa, Roi Ferreiro, Carlos Gamallo, Iván Rellán, David Lago, Manu Prieto, Xano Mantiñán y Dani Estramil. Para el centro del campo, Christian Rey, Gabri Blanco, Telmo Perucha, Sergio Busto, Pedro Couce, Leandro Cortés, Martín Pacheco y Álex Segade. Este último es de los que aporta mucho en ataque, zona en la que aparecen Denis López, Juan Tuñas ‘Rachón’, Carlos Díaz, Sito Pais, Álex Fernández y Manu Prego.

- ¿Quiénes son las caras nuevas y de dónde proceden? No le ha temblado el pulso al San Tirso a la hora de promocionar a jugadores desde el juvenil. Hasta cinco, lo que sumado a diez renovaciones, ha dejado en nueve el número de fichajes realizados hasta el momento. El portero José Hevia procede del Atlético Arteixo; mientras que los nuevos defensas son Roi Ferreiro (Montañeros juvenil) y Dani Estramil (Silva). El centro del campo es la línea en la que más se ha reforzado el equipo: Gabri Blanco (Mairena), Telmo Perucha (Marino de Mera juvenil y ex del Deportivo), Sergio Busto (Orillamar) y Pedro Couce (Betanzos). Para el ataque llegan Sito Pais (Montañeros) y Álex Fernández (Sporting Cambre).

- ¿Cuál es su calendario de amistosos? En caso de ganar la Copa Diputación este sábado, el San Tirso se aseguraría al menos dos partidos de Supercopa Galicia —podrían llegar a ser cuatro— en los próximos fines de semana. Por ello, su programación de amistosos está sujeta a modificaciones, pero en principio los rivales serán Montañeros en O Monte, Sporting Meicende, Racing Villalbés en A Magdalena, Imperátor, Boimorto y Sada.

- ¿Qué rivales tendrá en su grupo de Preferente Futgal? Además del propio San Tirso, continúan con respecto a la pasada temporada Betanzos, Negreira, Órdenes, Sofán, Paiosaco, Puebla, Miño, Dumbría, Dubra, Pol, Burela y Sigüeiro. Se incorporan los ascendidos Carral, Galicia Mugardos, Arzúa y Chantada, así como un Noia que perdió la categoría en Tercera RFEF.

- ¿Cuándo empieza la competición? Como en Segunda y Tercera RFEF, la Liga arrancará el primer fin de semana de septiembre. El San Tirso se estrenará ante el Burela en A Marosa.

- ¿Cuál es el objetivo? Como cada año, el San Tirso dará mucha importancia a los torneos del K.O. Su temporada arranca ya este fin de semana e intentará llevarse la Copa Diputación de A Coruña para ganarse un billete a una Supercopa Galicia que da pie al sueño de la Copa del Rey. En Liga tratará de volver a rondar el ascenso que se le esfumó el pasado junio en la tanda de penaltis.

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- ¿Cómo lo ven? El entrenador Fabio Rodríguez se muestra satisfecho con la actitud de los jugadores en la primera semana de entrenamientos y destaca un dato. “Estamos muy contentos con lo que estamos viendo, gente que viene con mucha hambre y ganas de demostrar, lo que propicia entrenamientos de gran intensidad. Estamos ilusionados, hemos rejuvenecido mucho la plantilla, bajando la media de edad casi tres años”, apunta.

Un grupo que puede tener todavía alguna pieza más, aunque tiene que cumplir una serie de requisitos: “La plantilla nunca se da por cerrada. Siempre que aparezca una oportunidad de mercado, vamos a estar atentos, pero no vamos a traer por traer porque estamos cubiertos en todas las posiciones”.

Sobre la Copa Diputación, analiza cómo la encajan en este momento inicial del curso. “Lo que nos va a dar es empezar a competir antes. Quizá condiciona a la hora de compensar minutos entre los jugadores, pero mantenemos bastantes amistosos para ello. Aunque hasta el sábado hay incertidumbre por no saber todas las fechas, es más ese no saber que lo que pueda condicionar al desarrollo de la pretemporada. Ya lo vivimos hace dos años, aunque esta vez sea con una semana de antelación, pero hay que adaptarse. Siempre que sea por cosas buenas como esta, es positivo”, cierra Fabio.

Por su parte, el capitán Christian Rey explica cómo están viviendo estos días previos al torneo. “El grupo está entrenando con muchísima intensidad. Desde el primer día se han notado las ganas, la ilusión y la energía que han aportado las nuevas incorporaciones, y eso está elevando el nivel de exigencia en cada entrenamiento”, inicia.

“La sensación es un poco ambigua. Por un lado, a todos nos gusta competir y tener un partido oficial tan pronto hace que la pretemporada se viva de otra manera. Tener un objetivo tan cercano mantiene al grupo muy motivado y hace que cada entrenamiento tenga un sentido competitivo desde el primer día, algo que ayuda a que estas semanas, que suelen ser muy exigentes, se hagan más llevaderas”, continúa el centrocampista.

“Por otro lado, también es cierto que el margen de preparación es menor de lo habitual. Estamos hablando del primer paso hacia un objetivo muy importante y, en ese sentido, a cualquier equipo le gustaría disponer de algo más de tiempo para terminar de conocernos, ajustar conceptos y coger ritmo. Aun así, estamos convencidos de que llegaremos preparados para competir”, asegura Christian.