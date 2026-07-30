Presentación | El reto más difícil para el Arteixo

Los jugadores y el cuerpo técnico del Arteixo, en el entrenamiento del pasado martes PATRICIA G. FRAGA

Viene el Atlético Arteixo de firmar una de las mejores temporadas de su historia, pero poco queda ya de ese equipo. Tras caer en la fase de ascenso, salieron a la luz todos los problemas económicos que atraviesa el club, algo que ha tenido como consecuencia la reestructuración casi total de la plantilla. Por este motivo, bajo las órdenes del entrenador Noé López, la pretemporada aparece como oportunidad para ir encajando las piezas, pese a que el equipo está todavía en construcción.

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- ¿Qué jugadores han empezado la pretemporada? Por el momento, el Arteixo cuenta con quince jugadores de la primera plantilla. En portería, Sergio Varela y Anxo Regueiro, a quienes acompañan los defensas Adri Casariego, Pablo Roibás y Antonio López. Para el centro del campo, Noé cuenta con Álvaro Queijeiro, Fabio González, Óscar Varela, Iván Úbeda y Jairo Riveiro. En ataque aparecen los jugadores de banda Xian Gesto, Sergio Montes, Dani Suárez y Álex Delgado, así como un Bruno Barbeito que actúa como delantero centro.

- ¿Quiénes son las caras nuevas y de dónde proceden? Con las únicas renovaciones de los centrocampistas Fabio González (25 años) y Álvaro Queijeiro (33), el Arteixo ha tenido que realizar un gran número de fichajes mientras el resto de equipos estaban ya en el tramo final de su planificación. El fichaje del técnico no se produjo hasta principios de julio, momento en el que el fisterrán y un hombre del club empezaron a explorar cómo podían ir configurando la plantilla.

El resultado, hasta el momento, es un equipo joven al que se le ha querido añadir alguna pincelada de veteranía: Anxo (19) procede del Juvenil A del Deportivo, mientras el otro portero, Varela (22), llega desde el Órdenes, de Preferente. En esa misma categoría jugaba Adri Casariego (25, San Tirso), a quien acompañan por el momento en defensa Pablo Roibás (24, Orillamar) y Antonio López (44), que tuvo un año de parón tras jugar en el Silva. Para el centro del campo se incorpora Óscar Varela (27, Somozas), quien ya conoce la casa y formará con Fabio, Queijeiro y Úbeda (20, Noia) una línea de jugadores con experiencia en la categoría. Jairo (19), promociona desde el Juvenil A.

En el ataque solo ha disputado minutos en Tercera el extremo Álex Delgado (21, Montañeros). Las apuestas son Xian (19, Compostela juvenil), Dani Súarez (21, Choco) y un Sergio Montes (19) que viene de golear en el Juvenil A del club. Por el momento, el único delantero centro confirmado es Barbeito (19, Sporting Meicende).

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- ¿Cuál es su calendario de amistosos? El Arteixo disputará su primer partido este mismo domingo y de ese partido ante el Silva, correspondiente a los octavos de final de Copa RFEF (Ponte dos Brozos, 18.00 horas), así como hipotéticas próximas rondas, dependen posibles modificaciones en el calendario de amistosos. El equipo rojiblanco se va a medir al Tordoia (día 7) a domicilio, al Club do Mar (12) y al Marte (14) en Ponte dos Brozos, al Dubra (20) fuera, y a Sofán (26) y Montañeros (29 a las 12.00h.) en casa.

- ¿Qué rivales tendrá en su grupo de Tercera RFEF? Además del Arteixo y de un Arenteiro que descendió por motivos económicos, tienen plaza en el grupo Arteixo, Montañeros, Somozas, Boiro, Viveiro, Villalbés, Sarriana, Estradense, Lalín, Céltiga, Portonovo, Pontevedra B, Alondras, Gran Peña, Barco y Antela.

- ¿Cuándo empieza la competición? Igual que en Segunda RFEF, el primer fin de semana de septiembre. El primer rival para el Arteixo será el Racing Villalbés en el campo de A Magdalena.

- ¿Cuál es el objetivo? Las apreturas económicas y la tardanza en la planificación obligan a plantear una temporada de mínimos en la que el objetivo es lograr la permanencia.

- ¿Cómo lo ven? Tanto el presidente Fran Gil como Noé López confirman que la meta es lograr la salvación. “El objetivo debe ser mantener la categoría como lo era al inicio de las anteriores temporadas. Sabemos que por las circunstancias de este año tendremos más dificultades, pero tenemos la convicción de poder conseguirlo”, apunta el entrenador, que es cauto con la Copa RFEF. “Para nosotros será un amistoso más. Todavía tenemos pocos jugadores en varias posiciones, pero probaremos cosas de cara a empezar bien la Liga”.

Preguntado por cómo está viendo al grupo en este inicio, Noé se muestra satisfecho: “Somos un equipo al que le faltan muchos jugadores por unirse de aquí a septiembre, pero a los que han empezado los veo con las ganas típicas del comienzo de temporada y con buena intensidad de trabajo”.

“Un equipo tiene que estar unido para lo bueno y para lo malo. Confío en hacer una plantilla competitiva, aunque nos llevará tiempo encajar lo que queremos en las diferentes situaciones del juego. Sobre todo, por el número de jugadores nuevos y por no poder contar con todos desde el principio de la pretemporada”, cierra el fisterrán.