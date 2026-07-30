Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

La vuelta del Carral a Preferente será en casa ante el Arzúa

Los de O Castro ya conocen su primer rival tras el sorteo del calendario

Santi Mendoza
Santi Mendoza
30/07/2026 04:15
El Carral, en un partido de la pasada edición de Primera Futgal frente al Galicia Mugardos
El Carral, en un partido de la pasada edición de Primera Futgal frente al Galicia Mugardos
GERMÁN BARREIROS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Durante la Asamblea de la Real Federación Gallega de Fútbol (RFGF), celebrada este miércoles, tuvo lugar el sorteo del calendario de Preferente Futgal. En lo que atañe al grupo 1, el Carral estrenará su ascenso más de una década después en su campo de O Castro frente a un Arzúa que también procede de Primera Futgal.

El resto de duelos de la primera jornada, que se disputará el 6 de septiembre, son: Negreira-Paiosaco, Burela-San Tirso, Órdenes-Galicia Mugardos, Dumbría-Dubra, Sofán-Miño, Pol-Noia, Betanzos-Puebla y Chantada-Sigüeiro.

La temporada regular terminará el 16 de mayo de 2027 con los siguientes enfrentamientos: Arzúa-Sigüeiro, Chantada-Puebla, Betanzos-Noia, Pol-Miño, Sofán-Dubra, Dumbría-Galicia Mugardos, Órdenes-San Tirso, Burela-Paiosaco y Carral-Negreira.

El campeón de cada uno de los dos grupos logrará el ascenso directo, mientras que los clasificados entre el segundo y el quinto disputarán un playoff entre el 30 de mayo y el 20 de junio. Los cuatro últimos descenderán a Primera Futgal. El fin de semana del 23 de mayo está reservado para las distintas copas.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los jugadores y el cuerpo técnico del Arteixo, en el entrenamiento del pasado martes

Presentación | El reto más difícil para el Arteixo
Santi Mendoza
El Carral, en un partido de la pasada edición de Primera Futgal frente al Galicia Mugardos

La vuelta del Carral a Preferente será en casa ante el Arzúa
Santi Mendoza
El Sporting Meicende se enfrenta al Relámpago en la pasada edición del grupo 1 de Primera Futgal

Meicende y Cambre cambian de rivales en Primera Futgal
Santi Mendoza
Antonio López, con el dorsal 19, durante su etapa en el Silva

Antonio López regresa al fútbol a los 44 años de la mano del Arteixo
Santi Mendoza