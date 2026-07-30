La vuelta del Carral a Preferente será en casa ante el Arzúa

El Carral, en un partido de la pasada edición de Primera Futgal frente al Galicia Mugardos GERMÁN BARREIROS

Durante la Asamblea de la Real Federación Gallega de Fútbol (RFGF), celebrada este miércoles, tuvo lugar el sorteo del calendario de Preferente Futgal. En lo que atañe al grupo 1, el Carral estrenará su ascenso más de una década después en su campo de O Castro frente a un Arzúa que también procede de Primera Futgal.

El resto de duelos de la primera jornada, que se disputará el 6 de septiembre, son: Negreira-Paiosaco, Burela-San Tirso, Órdenes-Galicia Mugardos, Dumbría-Dubra, Sofán-Miño, Pol-Noia, Betanzos-Puebla y Chantada-Sigüeiro.

La temporada regular terminará el 16 de mayo de 2027 con los siguientes enfrentamientos: Arzúa-Sigüeiro, Chantada-Puebla, Betanzos-Noia, Pol-Miño, Sofán-Dubra, Dumbría-Galicia Mugardos, Órdenes-San Tirso, Burela-Paiosaco y Carral-Negreira.

El campeón de cada uno de los dos grupos logrará el ascenso directo, mientras que los clasificados entre el segundo y el quinto disputarán un playoff entre el 30 de mayo y el 20 de junio. Los cuatro últimos descenderán a Primera Futgal. El fin de semana del 23 de mayo está reservado para las distintas copas.