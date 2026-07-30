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O Noso Fútbol

Cinco partidos de Copa RFEF para abrir boca

El Arteixo jugará finalmente ante el Silva, mientras que Racing Villalbés, Portonovo y Boiro aprovechan nuevas renuncias para avanzar

Santi Mendoza
Santi Mendoza
30/07/2026 17:30
Jorge Tomé, central del Montañeros, durante el primer entrenamiento de pretemporada
Jorge Tomé, central del Montañeros, durante el primer entrenamiento de pretemporada
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Días después de arrancar sus pretemporadas, un buen número de equipos tiene ya este fin de semana su primer test competitivo, los octavos de final de la Copa RFEF. Será finalmente de la partida el Arteixo, mientras que Racing Villalbés, Portonovo y Boiro aprovecharon nuevas renuncias y están ya en la antepenúltima ronda de la fase autonómica.

En el centro de la imagen, de izquierda a derecha, Pablo Prieto (presidente de la RFGF), Valentín González Formoso (presidente de la Diputación) y Antonio Leira (diputado de Deportes), antes del sorteo de la Copa Diputación de A Coruña

Emparejamientos, premios, fechas y sedes de la Copa Diputación de A Coruña

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Pese a que el lunes 13 de julio la RFGF publicó un cuadro en el que había fase previa, las bajas de Sarriana, Barco y Viveiro obligaron a una rápida actualización. Quedaban 16 equipos, por lo que el camino empezaba para todos en los octavos de final. Una ronda que estaba prevista para esta semana y en la que los clubes han optado por ganar tiempo de preparación y situar sus duelos en sábado o domingo.

Ya está en cuartos de final el Racing Villalbés, que vio cómo su rival, el Lugo de Primera RFEF, presentaba su renuncia. Los de A Magdalena se verán las caras en cuartos de final ante el ganador del Lalín-Estradense, partido que se disputará mañana a las 11.00 horas en el Manuel Cortizo.

En esa llave es seguro que el partido de la antepenúltima ronda será entre equipos de Tercera RFEF, algo que no está claro en la siguiente, pues el Montañeros recibe al Bergantiños de Segunda RFEF en Elviña (mañana, 12.00). Quien gane ese partido jugará en cuartos contra el vencedor del Arteixo-Silva. Los rojiblancos dudaron hasta última hora de su participación, pero juntaron jugadores suficientes y abrirán el curso en Ponte dos Brozos este domingo a las 18.00.

Por la otra parte del cuadro, el tercer partido de cuartos de final saldrá del ganador del Ourense CF-Arenteiro (domingo, 20.00) y el vencedor del Antela-Gran Peña (domingo, 18.00). Los de Espiñedo eran duda tras su doble descenso, pero competirán ante un equipo contra el que el año pasado jugaron Primera RFEF y ahora jugará en Segunda.

Lo que ya está claro es el otro partido de la antepenúltima ronda, que enfrentará a Portonovo y Boiro, de Tercera RFEF, tras las renuncias de Alondras y Céltiga.

Los cuartos de final se disputarán entre el 3 y el 9 de agosto; las semifinales, entre el 10 y el 16 de agosto; y la final, entre el 19 y el 23 de agosto. De no haber acuerdo entre clubes, las eliminatorias se disputarán los miércoles a las 20.00 horas y la final el domingo 23, también a las 20.00. El ganador de esta fase autonómica tendrá derecho a participar en la fase nacional de este torneo, donde los que alcanzan las semifinales obtienen plaza para la Copa del Rey.

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