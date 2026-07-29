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O Noso Fútbol

Meicende y Cambre cambian de rivales en Primera Futgal

La RFGF hizo pública la distribución de los grupos de la categoría

Santi Mendoza
Santi Mendoza
29/07/2026 18:45
El Sporting Meicende se enfrenta al Relámpago en la pasada edición del grupo 1 de Primera Futgal
El Sporting Meicende se enfrenta al Relámpago en la pasada edición del grupo 1 de Primera Futgal
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La Real Federación Gallega de Fútbol (RFGF) ha dado a conocer, pese a estar pendiente de la aprobación de la Asamblea, la distribución de los grupos de Primera Futgal con la novedad de que Sporting Meicende y Sporting Cambre cambian de Liga.

El grupo 1 estará formado por los equipos de A Coruña ciudad, Ferrolterra, Culleredo, Pontedeume y Sada: Victoria, Torre, Sporting Coruñés, Marte, Imperátor, Relámpago, Orillamar, San Sadurniño, Cedeira, O Val, Numancia de Ares, Perlío, Cultural Maniños, Meirás, Olímpico, Almeiras, Eume y Sada.

Sporting Meicende y Sporting Cambre pasan al grupo 2, donde compartirán competición con Club do Mar, S.D. San Lorenzo, Muxía, Castriz, Xallas, Queixas, Tordoia, Bertamiráns, Racing San Lorenzo, Luaña, Calo, Bastavales, Praíña, Cacheiras, Vizoño y Boimorto.

Tanto Lugo como Ourense cuentan con un único grupo, mientras que en Pontevedra sucede como en la provincia de A Coruña y se disputan dos ligas de Primera Futgal.

Las fechas de inicio son las mismas que las de Preferente. La competición arranca el 6 de septiembre y la liga regular termina el 16 de mayo. El playoff de ascenso se disputará entre el 30 de junio y el 20 de julio. Los días 26 de septiembre y 3 de octubre tendrá lugar la previa de la Copa del Rey para la que se clasifica el ganador de la Supercopa Galicia, competición en la que hay representantes de Primera Futgal.

El sistema de competición es el mismo que en las últimas temporadas. Ascienden de manera directa a Preferente los seis campeones de grupo y se clasifican para el playoff el segundo y tercero de cada grupo para pelear otras tres plazas de ascenso. Los tres últimos de cada Liga descienden a Segunda Futgal.

Distribución de grupos de la Primera Futgal 2026-27
Distribución de grupos de la Primera Futgal 2026-27
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