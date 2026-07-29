Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Tercera RFEF

Antonio López regresa al fútbol a los 44 años de la mano del Arteixo

El coruñés, canterano del Deportivo y ex del Silva, firma por el equipo de Ponte dos Brozos tras una temporada sin equipo

Santi Mendoza
Santi Mendoza
29/07/2026 15:25
Antonio López, con el dorsal 19, durante su etapa en el Silva
Antonio López, con el dorsal 19, durante su última temporada en el Silva
ARCHIVO DXT CAMPEÓN
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Antonio López Ameijenda (A Coruña, 1982), central de 44 años que pasó por la cantera del Deportivo y que parecía haber terminado su trayectoria en el Silva en 2025, regresa al fútbol. Lo hace de la mano del Atlético Arteixo, club de Tercera RFEF que se ha visto obligado a realizar una amplia reestructuración en su plantilla y que quiere combinar la juventud con algún jugador de este perfil.

Y es que si algo le sobra a Antonio es experiencia. Canterano del Deportivo, pasó por el Juvenil A y el Fabril e incluso llegó a ir convocado con el primer equipo. Tras ello, inició una larga carrera entre Segunda B y Tercera División que le llevó por clásicos del fútbol gallego como C.D. Ourense, Cerceda, Racing de Ferrol, Somozas, Racing Villalbés, Laracha y Bergantiños, paso previo a sus últimos años en el Silva.

En el equipo de A Grela tuvo siempre el objetivo de la permanencia con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, algo que repetirá este año en Arteixo, y su rendimiento ayudó a lograrlo. Entre la 2020-21 y la 2023-24 firmó temporadas de 26, 31, 29 y 30 partidos, siempre como titular, con la aportación de un gol por curso.

Ya con 42 años, cuajó una última campaña en la que lo jugó prácticamente todo. Un total de 35 partidos, 34 como titular, y tres goles. Cifras que, pese al parón de un año, dan esperanza al Arteixo de haber encontrado a un valor seguro para esta categoría.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Antonio López, con el dorsal 19, durante su etapa en el Silva

Antonio López regresa al fútbol a los 44 años de la mano del Arteixo
Santi Mendoza
Primer entrenamiento de la pretemporada del Silva

La búsqueda de la tranquilidad del Silva
Raúl Ameneiro
Primer entrenamiento de pretemporada del Montañeros

El Montañeros se prepara para subir "un pequeño escalón"
Raúl Ameneiro
Silva y Céltiga se verán las caras en A Grela en la jornada 1

La Tercera gallega ya conoce el calendario del curso 2026-27
Raúl Ameneiro