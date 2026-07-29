Antonio López regresa al fútbol a los 44 años de la mano del Arteixo

Antonio López, con el dorsal 19, durante su última temporada en el Silva ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Antonio López Ameijenda (A Coruña, 1982), central de 44 años que pasó por la cantera del Deportivo y que parecía haber terminado su trayectoria en el Silva en 2025, regresa al fútbol. Lo hace de la mano del Atlético Arteixo, club de Tercera RFEF que se ha visto obligado a realizar una amplia reestructuración en su plantilla y que quiere combinar la juventud con algún jugador de este perfil.

Y es que si algo le sobra a Antonio es experiencia. Canterano del Deportivo, pasó por el Juvenil A y el Fabril e incluso llegó a ir convocado con el primer equipo. Tras ello, inició una larga carrera entre Segunda B y Tercera División que le llevó por clásicos del fútbol gallego como C.D. Ourense, Cerceda, Racing de Ferrol, Somozas, Racing Villalbés, Laracha y Bergantiños, paso previo a sus últimos años en el Silva.

En el equipo de A Grela tuvo siempre el objetivo de la permanencia con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, algo que repetirá este año en Arteixo, y su rendimiento ayudó a lograrlo. Entre la 2020-21 y la 2023-24 firmó temporadas de 26, 31, 29 y 30 partidos, siempre como titular, con la aportación de un gol por curso.

Ya con 42 años, cuajó una última campaña en la que lo jugó prácticamente todo. Un total de 35 partidos, 34 como titular, y tres goles. Cifras que, pese al parón de un año, dan esperanza al Arteixo de haber encontrado a un valor seguro para esta categoría.