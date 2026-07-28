La búsqueda de la tranquilidad del Silva

Primer entrenamiento de la pretemporada del Silva Patricia G. Fraga

El Silva competirá una vez más en Tercera Federación tras unas semanas complicadas en cuanto a lo administrativo. Diego Armando volverá a estar a los mandos del proyecto.

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¿Qué jugadores han empezado la pretemporada?

Diego Armando García tiene a sus órdenes a 23 futbolistas en esta parte inicial de la pretemporada. Como porteros Minibugy y Martín Lagoa, a quienes acompañan en defensa Brais Lema, Hugo García, Seydi Mendes, Mauro Salgueiro, Iago Castro, Fer Gordo y Nico Rosas. En el centro del campo, el Silva tiene a Nano Varela, José Moure, Simón Cabanas, David García y Hugo Baldomar. En la parcela ofensiva, Pablo Mouriño, Pablo Carro, Jorge Cano, Joao Paulo, Rodri Parafita, Naím Rodríguez, Nico Mosquera y David Rojo.

¿Quiénes son las caras nuevas y de dónde proceden?

Han sido doce los fichajes hasta el momento que ha anunciado el Silva. Martín Lagoa (Victoria juvenil), Hugo García (Arteixo), Mauro Salgueiro (Montañeros juvenil), Iago Castro (Sigüeiro), Fer Gordo (Arteixo), Nano Varela (Victoria), Simón Cabanas (Victoria juvenil), David García (Villalbés), Pablo Mouriño (Órdenes), Jorge Cano (Montañeros), Naím Rodríguez (Ural juvenil) y David Rojo (Arteixo).

¿Qué rivales tendrá en su grupo de Tercera RFEF?

Tras el descenso administrativo del Arenteiro, estos 17 equipos acompañarán al Silva en el grupo 1 de la categoría: Arteixo, Montañeros, Somozas, Boiro, Viveiro, Villalbés, Sarriana, Estradense, Lalín, Céltiga, Portonovo, Pontevedra B, Alondras, Gran Peña, Barco y Antela.

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¿Cuándo empieza la competición?

Igual que en Segunda RFEF, el primer fin de semana de septiembre.

¿Cuál es el objetivo?

Tras pasar varias semanas de incertidumbre en las que no sabían si en qué categoría estarían, el Silva volverá a jugar en Tercera, donde espera poder salvarse con algo más de tranquilidad este curso.

¿Cómo lo ven?

Para analizar la nueva temporada del Silva se han prestado su capitán, un Brais Lema que ya está a punto tras su grave lesión, el entrenador, Diego Armando García, y uno de los gerentes del club, Óscar Martínez.

El defensa coruñés se ve preparado para volver: “Estoy bien y con ganas de sentirme uno más. Para una persona tan activa como yo fue muy duro sufrir desde fuera”. Ganas las quiere trasladar desde ya al césped: “Con muchas ganas de mejorar el año pasado. Acabamos en un buen momento de forma y sensaciones y queremos darles continuidad desde el día uno”. Sobre los percances administrativos, reconoce haber estado aislado: “Ese tema lo llevó el club, nosotros estábamos al margen, lo nuestro es jugar. A la vista salta que lo han hecho bien”.

Por su parte, Óscar sí estuvo implicado en esos trámites: “las cosas teñían un timing y lo hemos seguido sin mayores dramas. Sostuvimos en todo momento que éramos de 3ª RFEF y aquí estamos, aunque algunos agoreros quisieran clavar el clavo en el ataúd antes de tiempo. Desde que acabó la liga nos consideramos de 3ª RFEF, una vez acabó la promoción de ascenso se confirmó y a partir de ahí, a trabajar para mejorar el pasado curso”.

"Han sido unas semanas de muchas especulaciones pero nosotros estábamos tranquilos, nos hemos ganado la permanencia por méritos deportivos y teníamos el respaldo suficiente como para estar tranquilos, aunque reconozco que era una calma tensa", admite a este respecto el técnico Diego Armando García.

Sobre su nueva plantilla, en la que mezcla juventud con experiencia en la categoría, opina lo siguiente: "En el mercado se ha buscado nivel. El nivel puede estar en la juventud y la experiencia, estamos contentos con la plantilla confeccionada a falta de alguna incorporación. Incluso sin conocer la categoría en la que íbamos a estar, durante ese mes y medio hemos sido capaces de cerrar incorporaciones, algo que sin duda habla bien del club".

“La mezcla idónea es la que combina la ambición del jugador joven, con ganas de demostrar su valía, y el conocimiento y templanza del futbolista que tiene kilómetros en las botas ya. Estamos contentos con el avance del mercado, hemos logrado reforzar el equipo prácticamente en todos los supuestos que nos habíamos marcado”, sentencia Óscar.