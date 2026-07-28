El Montañeros se prepara para subir "un pequeño escalón"

Primer entrenamiento de pretemporada del Montañeros Quintana

Tras ser una de las sensaciones de la pasada temporada en Tercera, el Montañeros 2026-27 echó este lunes a andar con una plantilla renovada a la par que ambiciosa. En total son 25 los futbolistas que se pusieron a las órdenes de un Jairo Arias que continuará, cómo no, al frente del banquillo del Montañeros una temporada más en Tercera.

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¿Qué jugadores han empezado la pretemporada?

Jairo Arias tiene a sus órdenes a 25 futbolistas en esta parte inicial de la pretemporada. Como porteros repiten Marcos Moreno y Guille del Valle, a quienes acompañan en defensa Brais Moreta, Samu Rey, Jorge Longueira, Chicas, Dani Buide, Jorge Tomé, Luis Castro y Óscar Fernández. Diego Rodríguez se adapta al lateral izquierdo y a la posición de centrocampista, donde el Montañeros tiene a Mario Constenla, Axel Sánchez, Pablo Martínez y Dani Fernández. En la parcela ofensiva, Cañi, Jorge Otero, Antón Garda, Adri Ogando, Diego Enjamio, Pape Gaye, Iago Pérez y Adri Otero.

¿Quiénes son las caras nuevas y de dónde proceden?

Han sido once los fichajes que ha hecho el Montañeros. En principio no serán más, pero el club nunca descarta una oportunidad de mercado como sucedió el curso pasado con el fabrilista David Carreira. Por el momento, en defensa firmaron Hugo López ‘Chucas’, procedente de Unionistas de Salamanca, Tomé (Arteixo), Moreta (Arteixo) y Luis Castro (Arosa). Para el centro del campo se incorporaron Mario Constenla (Noia), Axel Sánchez (Noia) y Pablo Martínez (Arteixo), mientras que los refuerzos de ataque fueron Jesús Cañizares ‘Cañi’ (Compostela), Antón Garda (Estados Unidos y ex del Silva), Iago Pérez (Silva) y Adri Otero (Arteixo).

¿Cuál es su calendario de amistosos?

Siempre a expensas de lo que suceda en la Copa RFEF, donde el equipo debutará este sábado a las 12.00 horas con la disputa de los octavos de final ante el Bergantiños, el programa es el siguiente: San Tirso (Abegondo, 5 de agosto, 20.00h.), Carral (O Castro, 8 de agosto, 18.00h.), Compostela (Vista Alegre, 19 de agosto, 19.30h.), Covadonga (La Veigona, 23 de agosto, 17.00h.), Atlético Arteixo (Ponte Dos Brozos, 29 de agosto, 12.00h.) y Sofán (Elviña, 30 de agosto, 12.00h.). En total, será un amistoso ante un equipo de Segunda RFEF, dos de Tercera RFEF y tres de Preferente Futgal.

¿Qué rivales tendrá en su grupo de Tercera RFEF?

Tras el descenso administrativo del Arenteiro, estos 17 equipos acompañarán al Montañeros en el grupo 1 de la categoría: Arteixo, Silva, Somozas, Boiro, Viveiro, Villalbés, Sarriana, Estradense, Lalín, Céltiga, Portonovo, Pontevedra B, Alondras, Gran Peña, Barco y Antela.

¿Cuándo empieza la competición?

Igual que en Segunda RFEF, el primer fin de semana de septiembre.

¿Cuál es el objetivo?

Tras cumplir con creces en su primera temporada en Tercera RFEF, el objetivo que se marca ahora el club es dar un paso más. Fichajes como el de Luis Castro o la incorporación de piezas clave del pasado Arteixo, animan a pensar que el club debe estar en la pelea por disputar la fase de ascenso.

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¿Cómo lo ven?

Para palpar las sensaciones en este inicio de pretemporada, nadie mejor que presidente y entrenador de la entidad.

El presidente, Luis Cousillas, considera que la temporada pasada, la que supuso el retorno del club a Tercera más de una década después, fue “buena”. “Conseguimos mantenernos holgadamente y que jugasen muchos chicos de la cantera. Además practicando un fútbol muy reconocible y con el que nos identificamos”, añade.

Preguntado acerca de sus expectativas personales para el nuevo curso, el máximo mandatario del Montañeros respondió lo siguiente: “Queremos seguir dándole continuidad a la gente joven y a nivel de clasificación poder subir al menos un pequeño escalón. Tenemos ilusión, pero no tenemos obligación de nada. Nuestra línea roja es no bajar. A partir de ahí, cuanto más arriba, mejor”, sentencia.

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A los mandos del primer equipo morado estará, una temporada más, Jairo Arias, que para estos primeros días tiene claros sus focos: “Adaptación a lo condicional, a conocerse entre jugadores, entre jugadores y cuerpo técnico y adaptación a la idea de trabajo”, explica el preparador asturiano del Montañeros.

La temporada pasada, el club coruñés cumplió con creces las expectativas tradicionales de un recién ascendido, llegando a soñar incluso con colarse en la fiesta del playoff de ascenso hasta las últimas jornadas. “Tenemos que centrarnos en lo que está en nuestras manos, que es convertir el talento individual en talento colectivo y que el pensamiento sea grupal. Trabajar siempre con el objetivo de ser mejor que ayer y después veremos dónde estamos clasificados. Ambiciosos vamos a ser, pero también somos conscientes de que el nivel de los equipos, en general, es alto también”, afirma Jairo Arias a este respecto.

Su primer test de pretemporada no será del todo un amistoso, ya que se medirá este sábado al Bergantiños en la primera ronda de la Copa RFEF: “La afrontamos como un amistoso y, debido a las fechas en las que se juega, la afrontamos como un amistoso con cautela. Llevaremos pocos días entrenando y lo importante es no tener lesiones y poder seguir trabajando con todos, ya que esta fase es muy importante para nosotros”, sentencia Arias.