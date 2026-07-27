La Tercera gallega ya conoce el calendario del curso 2026-27

Silva y Céltiga se verán las caras en A Grela en la jornada 1 Patricia G. Fraga

Cada vez queda menos para que dé comienzo una nueva temporada de Tercera Federación. Así lo demuestra lo acontecido este lunes en la Illa de Arousa, donde tuvo lugar el sorteo de las 34 jornadas de la competición.

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La Tercera gallega echará a andar el primer fin de semana de septiembre con 18 equipos en la pelea, entre ellos tres coruñeses. Dos de ellos debutarán lejos de sus respectivas casas, mientras que el otro lo hará como local. El Montañeros visitará Barraña para medirse al Boiro en la jornada 1, mientras que el Atlético Arteixo viajará a Vilalba para estrenar su nuevo proyecto. El Silva será el único que ejerza como local en la jornada inaugural, recibiendo al Céltiga en A Grela.

Para ver los tres derbis habrá que esperar, pero llegarán bien seguidos. En las jornadas 14 y 31 se enfrentarán Arteixo y Silva; en las fechas 15 y 32, Arteixo y Montañeros; y en las jornadas 16 y 33, harán lo propio Silva y Montañeros.

Un final de temporada de infarto para los tres, que se medirán entre sí en fechas clave de la competición. La última jornada, al igual que la primera, deja tan solo al Silva actuando como local y cerrando la temporada con la visita del Arenteiro. El Monta se desplazará hasta la Illa de Arousa para medirse al Céltiga y el Arteixo jugará contra el Boiro en Barraña.

La liga de Tercera parará tan solo entre el 20 de diciembre y el 9 de enero y terminará su fase regular el fin de semana del 9 de mayo. A partir de ahí darán comienzo unos renovados playoffs de los que este año se ha suprimido la fase autonómica.