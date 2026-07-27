Fallece Gelu Agra, médico coruñés de la Mutualidad de Futbolistas Españoles

Jesús Ignacio Agra Ramírez, más conocido como Gelu Agra CEDIDA

El traumatólogo ortopédico, Jesús Ignacio Agra Ramírez, más conocido popularmente como 'Gelu', ha fallecido hoy lunes a los 79 años. El coruñés estuvo durante más de 20 años haciendo los controles antidopaje en Galicia a los equipos de fútbol de Primera y de Segunda División.

Jesús Ignacio, aunque nació el Vilalba, se crio y vivió toda la vida en A Coruña, y estuvo muy vinculado al fútbol ya que, además de ser aficionado del Deportivo, no quiso separar su profesión de este deporte. Fue médico de la Mutualidad de Futbolistas Españoles ejerciendo de traumatólogo deportivo y tratando un gran número de lesiones de rodilla de diferentes futbolistas.

Hace 16 años, en 2010, la Peña Galia le rindió un homenaje como prueba de cariño, afecto y consideración. Este fue celebrado con una comida en la cafetería Galia donde se le hizo entrega de un reloj en nombre de todas las personas presentes en el acto, en el que asistieron más de 20 amigos deportivistas.

Gelu fallece después de toda una vida dedicada a su profesión y después de convertirse en una de las personas más conocidas en Galicia en el mundo del fútbol.