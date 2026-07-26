Tigre, el ‘one club man’ del Relámpago: “Me trataron siempre muy bien y mi manera de agradecerlo fue estar cada año”

Las estadísticas también forman parte de la realidad del fútbol modesto y están al alcance de cualquiera en Internet, pero todavía hay protagonistas con una trayectoria suficientemente amplia como para necesitar del recuerdo para algunos detalles. Es el caso de Miguel Vázquez ‘Tigre’ (A Coruña, 1988), central que ha dicho adiós al fútbol tras 34 años ininterrumpidos en el Relámpago de Elviña. Desde prebenjamines hasta cerca de los cuarenta.

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Después de tantos años de fútbol, en el minuto 89 de la última jornada se marcha sustituido ante el Ural. ¿Qué sintió en ese momento?

Un poco de emoción, la verdad. Después de tanto tiempo jugando al fútbol, sabes que se acaba una etapa aunque tenga pensado ir a veteranos. Fue una mezcla de sensaciones, recuerdos de la gente con la que compartí estos años… Emoción y tristeza, por así decirlo.

¿Fue tal y como se lo había imaginado en los días previos?

No me esperaba tanta cosa. Tampoco soy mucho de despedidas, pero fue genial.

¿Qué detalles le hicieron?

Al inicio del partido estaba mi niño y me hicieron el pasillo los dos equipos para que pudiera caminar con él. Y después me dio el presidente una placa que pone “gracias por toda una vida defendiendo este escudo”. Después fuimos al bar a tomar unas cervecitas con gente con la que jugué y otros que vinieron a verme y despedirme. También estoy muy agradecido con el Ural, que se portó muy bien.

La sustitución de la que hablamos antes fue simbólica, porque entró un juvenil, Nadir Ezequiel.

Sí, de la casa. Hacía muchos años que no había categorías inferiores y que no había saltos al primer equipo y en ese partido debutaron varios. Incluso un cadete de segundo año.

¿Cómo se vive sin fútbol?

Aún lo estoy asimilando. Hasta que no empiece la pretemporada, que arranca la semana que viene, y los vaya a ver, no asumiré del todo que estoy retirado. Lo echaré de menos seguro.

¿Lo de jugar en veteranos ya lo piensa para este año?

No, este me lo voy a tomar sabático. Son 34 años en los que nunca lo dejé y ahora necesito uno de no tener los fines de semana ocupados. Tengo un niño, una mujer…

“Por mí seguiría, pero hay que mirar otras cosas también”

¿Se plantea más vínculo con el fútbol que ese?

Llevo seis-siete años en la directiva del Relámpago e intentaré ir con los modestos cuando jueguen en casa o algún día que me necesiten para acompañar al equipo. Y el año que viene, seguramente juegue con los veteranos.

¿Tuvo alguna lesión en esta última temporada que le llevó a tomar la decisión?

Sí. Ya el año pasado dudaba, porque son 38 años y el cuerpo y los golpes duelen. Los lunes te levantas reventado para ir a trabajar. Este año sufrí un esguince de ligamento interno de la rodilla, que me tuvo cuatro meses sin jugar, y ahí ya dije que había que dejar sitio a los jóvenes (risas). Después tienes que ir a ‘currar’, soy autónomo… Ya lo había hablado con mi mujer también. Por mí seguiría, pero hay que mirar otras cosas también.

Es que llevaba desde prebenjamines…

Sí, sí, toda la vida en el Relámpago. Y nunca tuve lesiones graves hasta la de este año. Solo tobillos, nada del otro mundo.

¿Y nunca tuvo ofertas o estuvo cerca de irse a otro club?

El año de la pandemia me pude haber ido al Sada, porque decían que no se iba a jugar Segunda Futgal. Sí que tuve ofertas: ellos, el Imperátor, el Laracha… En Coruña nos conocemos todos y siempre tienes alguna propuesta.

Se mantuvo fiel y acabó su carrera como ‘one club man’.

Es que gente como yo, de la casa, que te tratan bien, siempre estuvieron pendientes de ti… Los chavales de hoy en día miran para sí mismos y les da igual un equipo u otro, pero a mí me cuidaron muy bien aquí y mi manera de agradecerlo fue estar cada año defendiendo el escudo. Y hasta hoy, tratando de ayudar en la directiva.

A ver cómo va de memoria. ¿Sabría decir cuántos ascensos y descensos tuvo?

En modestos, tres ascensos y dos descensos. Bajamos dos veces de Segunda a Tercera, con sus posteriores ascensos. Y en 2023 subimos a Primera.

“Hoy en día los chavales andan bailando de aquí para allá, que si uno te da 40 euros…”

¿Y tiene una estimación del número de partidos que ha jugado?

Uf, muchísimos, una locura. No te puedo decir… Debuté con los modestos siendo cadete de segundo año; después jugué normalmente con los juveniles y, tras ello, al primer equipo.

¿Recuerda contra quién debutó?

Contra el Santa Margarita, me parece.

¿Número de goles?

Soy central… (risas). ¿Qué podría marcar, 20 goles? Por ahí, no más.

¿Cuál diría que fue su mejor temporada?

El año del ascenso a Primera. Había una serie de chavales que vinieron del Victoria e hicimos un grupo excepcional. No conseguimos ascender el primer año, que nos quedamos en la fase, pero el segundo quedamos primeros y lo logramos de forma directa.

¿Y el partido del que guarda mejor recuerdo?

Pues a lo mejor uno de Copa Coruña… En A Zapateira, contra el Paiosaco. Estaban en Preferente y lo tuvimos ahí para pasar a semifinales, si no recuerdo mal.

¿Fue su mejor participación en Copa?

Sí, en la Copa el tope fue cuartos. No fui capaz de jugar en Riazor (risas).

"Me quedo con el año del ascenso a Primera"

¿Con qué gol se queda?

El del año pasado contra el Cultural Maniños. Por el minuto que era y la remontada que conseguimos. Y además estaba siendo un año complicado para mí, que no estaba jugando lo que yo quería, y así callé alguna boca que otra (risas).

Le queda como el último.

Sí. Este año nada. Entre la lesión, coger ritmo… No tuve ocasiones.

¿Habrá otro caso como el suyo en el Relámpago?

Se dice fácil, pero son 34 años y siempre en un mismo equipo. Hablando de chavales, lo veo muy complicado. Andan bailando de aquí para allá, que si uno te da 40 euros… Lo que hice yo, muy poca gente lo hace.

¿Ahí cobran?

Nada, nada. Los churrascos de los miércoles o alguna fiesta cuando ganamos. Aquí no hay dinero (risas).