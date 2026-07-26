El Real Madrid ficha a una jugadora del Montañeros

Casilda Andión, durante su etapa en el Montañeros CEDIDA

Casilda Andión (A Coruña, 2011) es nueva jugadora del Real Madrid tras seis años de formación en el Montañeros. La atacante se incorporó a la cantera morada en 2020 y ahora se marcha al conjunto blanco para sumarse al equipo cadete y pelear por ir escalando en la estructura de uno de los grandes del fútbol femenino español.

Tras dar sus primeros pasos en el colegio Santa María del Mar, Casilda Andión se incorporó al Montañeros y pasó a participar con niños en categoría masculina. Su temporada 2024-25 fue especialmente determinante para despertar el interés del Real Madrid, pues disputó 22 partidos, todos ellos como titular, en la División de Honor Infantil. Este curso confirmó las buenas sensaciones con el Cadete B. Además, formó parte de convocatorias de la selección gallega y la selección española sub-14 femenina.

Borja Guerreiro, entrenador del Juvenil A y excoordinador de la cantera, conoce bien a Casilda y describe cómo ha sido su paso por el Montañeros y sus cualidades. “Con nosotros compitió siempre con chicos y en fútbol 8 era de lo mejor de esa generación. Después dio el salto a fútbol 11, se adaptó bien y ha tenido un rendimiento muy alto en estos dos años de infantiles. Su segunda temporada fue en División de Honor, lo que da muestra del nivel que tiene. Juega siempre como extremo izquierda o mediapunta, tiene talento, muy buenas conducciones, desborde, último pase, visión de juego y gol”, apunta Guerreiro.

Por su parte, la jugadora quiso tener palabras de agradecimiento con el club a través de su cuenta de Instagram: “Después de seis años formando parte de este club, ha llegado la hora de despedirme y cerrar una etapa muy importante para mí. Llegué siendo una niña con muchas ganas de aprender y de hacer nuevas amistades y hoy me voy habiendo vivido experiencias que me han hecho crecer fuera y dentro del campo. Durante estos años he compartido entrenamientos, partidos, viajes, victorias, derrotas y momentos que siempre recordaré. Quiero dar las gracias a mis compañeros y entrenadores, que han formado parte de este camino, también por ayudarme en los momentos buenos y los no tan buenos. Me llevo recuerdos inolvidables, grandes amistades y aprendizajes que siempre me acompañarán. Ahora me toca empezar una nueva etapa con la misma ilusión y ganas de seguir creciendo, aprendiendo y disfrutando de lo que más me gusta. Gracias por todo, Montañeros”.