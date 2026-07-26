El mercado de Tercera RFEF | Nuevos fichajes en Arteixo y Silva

David Rojo, nuevo jugador del Silva, en un partido con el Atlético Arteixo ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Después de anunciar la semana pasada sus cinco primeros fichajes, el Atlético Arteixo continúa confeccionando su plantilla con otros cuatro. Anxo Regueiro, Iván Úbeda, Dani Suárez y Bruno Barbeito se unen al equipo rojiblanco, donde estuvo el curso pasado David Rojo, novedad del Silva en los últimos días.

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Anxo Regueiro es un portero de 19 años que llega procedente del Deportivo, con quien compitió las dos últimas temporadas en la División de Honor Juvenil. En total, disputó 33 partidos y encajó 31 goles, de forma que inicia su etapa sénior con buenas sensaciones tras una larga estancia en Abegondo. En el curso 2024-25 su equipo ganó el grupo 1 y llegó a las semifinales de la Copa de Campeones.

El mediapunta Iván Úbeda, nacido en 2006, vivirá una nueva experiencia en la categoría, donde trata de asentarse tras el buen nivel que mostró con el Arosa en la División de Honor Juvenil. Entonces disputó 30 partidos, 29 como titular, en un equipo que acabó en la octava posición. También llegó a debutar con el primer equipo en Tercera RFEF. Meses después, firmó por el Silva, donde no llegó a debutar, y acabó la temporada en un Noia con el que disputó 422 minutos. Su llegada al conjunto de A Grela se produjo cuando Noé López aún era entrenador, por lo que el fisterrán muestra con este fichaje su confianza en él.

Para la delantera llega Dani Suárez, de la generación de 2005. Cuenta ya con dos años de experiencia a nivel sénior, donde ha ido dando pasos hacia delante. Siempre en el grupo 2 de Preferente, en su primera temporada hizo cinco goles en 33 partidos con el Juvenil Ponteareas. Este curso hizo once en 36 encuentros con el Choco.

Más joven aún —del 2007— es Bruno Barbeito, quien pasó por el Juvenil A del Arteixo en la temporada 2023-24 y llegó a ir convocado a un partido de Tercera RFEF. Tras ello se incorporó al Montañeros para disputar la División de Honor Juvenil e hizo ocho goles en 42 partidos durante casi dos temporadas. No llegó a terminar la última, pues se marchó a un Sporting Meicende con el que se estrenó como sénior con cuatro tantos en siete encuentros.

De esta forma, pese a haber cerrado ya más fichajes de cara a una pretemporada que empieza este lunes, el Arteixo suma a estos cuatro jugadores a los ya confirmados Adri Casariego (San Tirso), Pablo Roibás (Orillamar), Álex Delgado (Montañeros), Jairo Riveiro y Sergio Montes (promocionan del Juvenil A).

Duodécimo fichaje del Silva

Por su parte, el Silva anunció a David Rojo, su duodécimo fichaje tras Naím Rodríguez, Nano Varela, Martín Lagoa, Simón Cabanas, Jorge Cano, Iago Castro, Hugo García, Mauro Salgueiro, Pablo Mouriño, Fer Gordo y David García.

El delantero coruñés, de 26 años, jugó las dos últimas temporadas en el Arteixo, con quien marcó doce goles en 68 partidos, 36 como titular. Cuenta con una amplia experiencia en Tercera RFEF, ya que anteriormente pasó por UD Ourense, Polvorín (también en Segunda RFEF), Somozas y Paiosaco. Precisamente el Silva fue su primer equipo en categoría sénior tras salir de la cantera del Deportivo.

El Silva ha anunciado también las renovaciones de Brais Lema, Joao Paulo, Pablo Carro, José Moure, Bilal Belkalcha, Nico Mosquera, Hugo Baldomar, Rodri Parafita, Minibugy, Nico Rosas y Seydi Mendes, de modo que su plantilla cuenta con 23 jugadores antes del inicio de pretemporada que tendrá lugar este martes, bajo las órdenes de Diego Armando García.