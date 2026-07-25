Presentación | Un Bergan en constante reinvención

Frank Uwumiro, Iago Novo, Daniel Onya, Koke Sáiz y Nacho Pastor, únicos jugadores del Bergantiños que continúan con respecto a la pasada temporada RNX FOTO

Por primera vez en su historia, el Bergantiños afrontará tres temporadas consecutivas en Segunda RFEF. Lo hará, eso sí, fiel a su estilo habitual de no tener miedo a los cambios en la plantilla, bien por decisión propia, bien porque algún jugador encuentra en As Eiroas un trampolín hacia categorías más altas. A continuación, un repaso de cómo se plantea este nuevo curso.

- ¿Qué jugadores han empezado la pretemporada? Simón Lamas tiene a su disposición a 25 futbolistas, cuatro de ellos, juveniles (Manu Abeal, Iago Ínsua, Sergio Ventureira, Carlos Domínguez).

En portería están Alberto Sánchez y Carlos García; en defensa, Nacho Pastor, René Pérez, Aarón Sánchez, Manu Berrocal, Dani Jodar, Tomás Fuentes e Isra Pérez; como centrocampistas, Yago Gandoy, Daniel Onya, José Balsa, David Iglesias e Iago Novo; y en la delantera, Hugo Villaverde, Koke Saiz, Adri Álvarez, Ale Sánchez, Álex Pachón y Frank Uwumiro, que el curso pasado alternó juvenil y filial.

- ¿Quiénes son las caras nuevas y de dónde proceden? Resulta más sencillo empezar por los que continúan con respecto a la pasada temporada. Solo cinco: Pastor, Koke, Onya, Frank y el capitán Iago Novo.

El Bergantiños todavía no da la plantilla por cerrada, pero ya ha realizado quince fichajes. Dos de ellos en portería, donde Alberto Sánchez (ex de Fabril y Ourense) y Carlos García (ex de Arteixo y Silva) tendrán la tarea de suplir la importante marcha de Santi Canedo, capitán y referente del equipo en las últimas temporadas.

En defensa llegan René Pérez (procedente de la Gimnástica Segoviana), Aarón Sánchez (Fabril), Manu Berrocal (Arteixo), Dani Jodar (Quintanar del Rey), Tomás Fuentes (Marino de Luanco) y un Isra Pérez que, si bien jugó los dos últimos cursos en el Unión Adarve y el Colonia Moscardó de la Comunidad de Madrid, conoce As Eiroas del curso 2023-24.

También hay novedades en el centro del campo, donde se incorporan Yago Gandoy (Xerez y ex del Deportivo), José Balsa (Montañeros) y David Iglesias (Ejea).

Por último, para el ataque firman Hugo Villaverde (Sarriana y ex del Fabril), Adri Álvarez (Atlético Astorga), Ale Sánchez (Conquense) y Álex Pachón, de vuelta tras probar la Primera RFEF con Unionistas de Salamanca y terminar la campaña en el Atlético Baleares.

- ¿Cuál es su calendario de amistosos? El calendario de pretemporada está marcado por la presencia del equipo en la fase autonómica de la Copa RFEF. Ese será precisamente su primer partido, el sábado 1 de agosto (12.00 horas) en Elviña ante el Montañeros.

Como amistosos confirmados, tiene al Racing de Ferrol el día 5 (O Pote, 19.30), al Lugo el 12 (Juan Baleato, 19.30), al Fabril el 15 (Abegondo, 11.30), a Muxía y Pontevedra en un triangular que se celebrará el día 23 en Arliña, a partir de las 17.00 horas; y al Racing Villabés el sábado 29 (A Magdalena, 12.00). De ir avanzando en la Copa RFEF, este calendario podría sufrir alguna modificación.

- ¿Qué rivales tendrá en su grupo de Segunda RFEF? Tras el descenso administrativo del Arenteiro, estos 17 equipos acompañarán al Bergan en el grupo 1 de la categoría: Ourense CF, Atlético Astorga, Real Oviedo Vetusta, Coruxo, Eibar B, Marino de Luanco, Portugalete, Gimnástica Torrelavega, Rayo Cantabria, Llanera, Alavés B, Sestao River, Amorebieta, Basconia, Gernika, Arosa y Compostela.

- ¿Cuándo empieza la competición? Igual que en Tercera RFEF, el primer fin de semana de septiembre.

- ¿Cuál es el objetivo? Un año más, el Bergantiños tratará de mantenerse en Segunda RFEF y de acabar lo más alto posible en la clasificación.

- ¿Cómo lo ven? Para palpar las sensaciones en este inicio de pretemporada, nadie mejor que presidente, entrenador y capitán.

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El presidente, Luciano Calvo, destaca el momento que vive el club: “Estar por tercera temporada seguida en Segunda RFEF es un éxito para nosotros. No es normal que una categoría sea tan reñida y que un tercio de los equipos desciendan a Tercera RFEF, por lo que mantenerse es un logro muy importante”.

Cuestionado por si la idea de este curso es dar un paso más, Calvo prefiere mantener los pies en el suelo. “De momento, no. El objetivo es la permanencia, porque además en Primera RFEF exigen un campo de hierba natural. Por ahora la meta es seguir así”, apunta el presidente.

Por su parte, el entrenador Simón Lamas reconoce el croquis necesario para cuadrar la Copa RFEF: “Este inicio tan rápido altéranos un pouco a distribución dos partidos. É un encontro oficial e o vamos a tomar como tal. Sen coñecernos, co plantel novo unha vez mais. As seguintes semanas están condicionadas ao que pase nesta competición”.

Con respecto a cómo se van a tomar la competición, apela a las ganas de ganar que siempre tiene un profesional del fútbol. “É unha competición oficial e sempre que hai un partido con algo en xogo ou incluso nos amigables, os futbolistas e o ‘staff’ sempre xogamos para gañar. Mais alá de iso, non imos poñer en risco a preparación ou ningún aspecto condicional. É o primeiro partido e temos que ser moi coidadosos con iso, pero a nosa intención e gañar e pasar as máximas rondas posibles”, enfatiza el de Vilalba.

Por lo demás, espera una pretemporada en la que deberán volver a construir un equipo casi de cero, con nuevas ideas y con un plan claro: “Temos partidos contra equipos de Primeira RFEF (Racing de Ferrol, Lugo, Fabril e Pontevedra), tests que xa buscamos a tempada pasada e que nos van acercar ao noso mellor nivel. Vainos permitir corrixir moitas situacións pola esixencia dos partidos”.

Por último, el capitán Iago Novo destaca la integración de los nuevos fichajes. “Es gente joven y con hambre. Todos vienen a aportar su granito de arena para tener una buena temporada. Ahora lo principal es asimilar las ideas de Simón”, apunta.