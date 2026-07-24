Montañeros y Arteixo, impulso para los jóvenes

Jota, Achore y Unai, durante el Montañeros.Arteixo de la pasada temporada PATRICIA G. FRAGA

La Tercera RFEF, quinto escalón del fútbol nacional, acostumbra a servir como trampolín para jugadores jóvenes que dan sus primeros pasos a nivel sénior. Para muestra, Montañeros y Arteixo, que han visto cómo tres de sus jugadores de la pasada plantilla encuentran ahora acomodo en categorías superiores. A continuación, sus perfiles.

Montañeros

Unai Peón, 2004 (Compostela): En su último año como juvenil, el mediocentro dejó la cantera del Lugo, con quien disputaba la División de Honor, para alternar con el Montañeros la Liga Nacional Juvenil y Preferente con el sénior. Tras ello, pasó a formar parte de la primera plantilla y cuajó un par de sólidas temporadas que terminaron con un ascenso a Tercera RFEF. Totalmente adaptado al sistema de juego de Jairo Arias, no notó el salto de categoría y realizó una brillante primera vuelta que llevó al Compostela a poner sus ojos en él e incorporarlo a finales de enero. Y en el equipo capitalino, playoff mediante, logró el ascenso a una Segunda RFEF en la que debutará este curso. De hecho, arrancó la pretemporada teniendo minutos ante el Deportivo.

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Achore Sánchez, 2005 (Ourense CF): Deberá solventar el Ourense CF algún problema de última hora relativo a su inscripción en Segunda RFEF, pero en cuanto lo haga, Achore Sánchez será jugador de pleno derecho de la categoría. Tras pasar por las canteras de Ural y Calasanz, el jugador de origen etíope firmó por el Montañeros en medio de la temporada 2022-23 y se hizo con un puesto en Liga Nacional Juvenil. El curso siguiente, el lateral derecho demostró sus envidiables condiciones físicas al compaginar el juvenil, con el que ascendió a División de Honor, con el primer equipo. Un total de 4.000 minutos a los que siguió un debut en Tercera RFEF con el Atlético Arteixo y la posterior consolidación de vuelta en el Monta. Ahora, su nuevo reto está en un recién descendido desde Primera RFEF.

José Balsa, 2004 (Bergantiños): También vivirá su estreno en Segunda RFEF el centrocampista de 21 años, que en principio había renovado con el Montañeros. Canterano del Xuventude Oroso, se incorporó en la temporada 2022-23 al Compostela para disputar la División de Honor, algo que también hizo el curso siguiente, en el que llegó a debutar con el primer equipo en Segunda RFEF y con el entonces filial —Sigüeiro— en Preferente. Su buen hacer en este último, con casi 2.500 minutos en la campaña 2024-25, llamó la atención de un Montañeros en el que se ha destapado como llegador. En total, disputó 27 partidos, 24 como titular, bajo las órdenes de Jairo Arias, y marcó ocho goles. Este verano se había comprometido con el conjunto morado, pero con una cláusula de salida en caso de que llegara un equipo de superior categoría, algo que sucedió con el Bergantiños.

Atlético Arteixo

Carlos García, 2004 (Bergantiños): El guardameta de Caldas de Reis es otro de los refuerzos del Bergantiños para su tercera temporada consecutiva en Segunda RFEF, récord en la historia del club. Tras terminar su etapa formativa en el Pontevedra disputando la Liga Nacional Juvenil, el portero formó parte del filial en la temporada 2023-24 de Tercera RFEF. Entonces no pudo salvar la categoría, algo que sí consiguió el curso siguiente con el Silva. Tras ello, firmó por el Arteixo y sobresalió con sus paradas, encajando solo 27 goles en 27 partidos con un equipo que disputó el playoff de ascenso a Segunda RFEF.

Manu Berrocal, 2005 (Bergantiños): También firma por el Bergantiños este lateral izquierdo que pasó por la cantera del Deportivo. Allí fue quemando rápidamente etapas hasta llegar a la División de Honor Juvenil, pero su progresión se vio frenada con un año complicado en el Fabril, en el que solo participó en un partido. Después salió de Galicia para disputar la Tercera RFEF en las filas de Castellón B y Alzira, pero el verdadero relanzamiento de su carrera ha llegado con un gran final de temporada en el Atlético Arteixo. En total, disputó 23 partidos, todos ellos como titular, y marcó un gol.

Jota Sanmarful, 2002 (Atlètic Escaldes): El extremo es el único de los seis que ya ha empezado su temporada. Canterano del Pabellón Ourense, llegó a la Tercera RFEF de la mano del Barbadás, con el que ascendió desde Preferente, y se consolidó en la categoría con el Atlético Arteixo. Durante el curso 2025-26 dio un claro salto adelante como futbolista al disputar 36 encuentros, 32 como titular y marcar ocho goles. Tras ello, tenía firmado un contrato con el Montañeros, pero ejecutó la cláusula que se había guardado por si llegaba un equipo de categoría superior para fichar por el Atlètic Escaldes andorrano. Uno de los alicientes era disputar la previa de la Conference League, algo que le ha llevado a Montenegro, donde contribuyó a eliminar al Mornar al provocar dos penaltis, y Liechtenstein para jugar con el Vaduz. Este recién ascendido a la Primera División Suiza —en su país solo juega la Copa— golpeó primero en la ida de la segunda fase con un 4-0 en el que Jota disputó la última media hora.