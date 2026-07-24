Emparejamientos, premios, fechas y sedes de la Copa Diputación de A Coruña

En el centro, de izquierda a derecha, Pablo Prieto (presidente de la RFGF), Valentín González Formoso (presidente de la Diputación) y Antonio Leira (diputado de Deportes), antes del sorteo GERMÁN BARREIROS

La Copa Diputación de A Coruña ya tiene emparejamientos, fechas y sedes definidas tras el sorteo realizado esta mañana en la sede de la Avenida Porto da Coruña. Un acto que contó con la presencia del presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, el diputado de Deportes, Antonio Leira, el presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto, y el secretario general de la RFGF, Diego Batalla, así como representantes de los clubes implicados y de los concellos de Miño y Pontedeume, donde se celebrarán los torneos.

En el torneo masculino, que tendrá lugar en el campo de Gallamonde, Miño, el sábado 1 de agosto, el San Tirso se enfrentará al Negreira a las 10.30 horas. Será una primera semifinal muy potente, pues ambos disputaron la fase de ascenso a Tercera RFEF. Un par de horas después, a las 12.30, se medirán por un puesto en la final Muxía y O Val, equipos que este curso competirán en Primera Futgal. Los vencedores pelearán por el título a las 19.00 horas.

El club que se proclame campeón obtendrá un billete para la Supercopa Galicia, torneo que se celebrará a ida y vuelta los días 9 y 16 de agosto (semifinales) y 23 y 30 de agosto (final). Esto implica seguir en el camino hacia la Copa del Rey, ya que el vencedor de esa competición obtendrá billete para la fase previa, algo que lograron el propio San Tirso y Negreira en las dos pasadas temporadas.

Por su parte, el torneo femenino tendrá como sede el campo de A Gándara, en Pontedeume, y se disputará el sábado 5 o el domingo 6 de septiembre, aún por determinar. El sorteo deparó un Atlético San Pedro-O Val B en la primera semifinal (10.30 horas) y un Xallas-Calo (12.30 horas) en la segunda. La final será también a las 19.00 horas.

A priori, el Atlético San Pedro contará con un gran favoritismo en su primer enfrentamiento, al haber logrado el ascenso a Tercera RFEF y tener como rival a un filial que compite en Tercera Gallega. El otro duelo mide a equipos de Primera Gallega.

Al disputarse las competiciones en un solo día, Diego Batalla anunció que los equipos tendrán derecho a convocatorias de 25 jugadores y a sustituciones volátiles e ilimitadas, en pos de llegar en buenas condiciones físicas al partido por el título.

La competición tiene también premios económicos idénticos en categoría masculina y femenina. Los perdedores de las semifinales se embolsarán 1.500€, los finalistas 4.000€ y los campeones 5.000€.