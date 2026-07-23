Presentación | Un Victoria ambicioso en su sueño de bronce

La plantilla y cuerpo técnico del Victoria posa con Juan Vázquez, presidente del club, y Manuel Vázquez, concejal de Deportes CORTÉS

Por detrás del Deportivo, referencia del fútbol femenino gallego al competir en la Liga F —máxima categoría nacional—, solo aparecen tres equipos en el tercer nivel, Segunda RFEF. Uno es el propio filial blanquiazul, otro As Celtas y, desde esta temporada, el Victoria CF. Con Javi Angeriz renovado como entrenador y cambios en el cuerpo técnico, así como caras nuevas, las ‘cebras’ arrancaron esta semana una ilusionante pretemporada que les debe servir para coger ritmo de cara a la nueva categoría. Este miércoles, en Leyma, tuvo lugar la presentación.

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¿Qué jugadoras han empezado la pretemporada? Javi Angeriz tiene a su disposición a 24 jugadoras en este inicio de los entrenamientos. Ainhoa Pérez (renovación), una de las heroínas del ascenso, Xiana Pardo (filial) y Sol Moreno serán las encargadas de defender la portería. En defensa han renovado Carla Amado, Valeria Trashorras, Blanca Rodríguez, Marta Ponte, Albita y Carla Rio, mientras que se incorporan Laura Martínez y Aída Samper. También hay dos novedades en el centro del campo, Bita e Inés Villanieva, que se suman a las renovadas Lau López, Andrea Díaz, Peque, Alma Reiriz y Ana Pereira. En ataque, Nuria Sánchez, Maca González, Candela Vázquez, Marta Cascón y Sofía Rodríguez repiten un año más e inician la pretemporada compitiendo el puesto con Laura Izard, Melissa Noivo y Giusy.

¿Quienes son las caras nuevas y de dónde proceden? La portera Sol llega procedente de As Celtas, mientras que la lateral Laura Martínez jugó el curso pasado en el Atlético Villalonga. La otra defensa, Aída Samper, es central y tiene en el Olímpico de León su anterior equipo. Por su parte, la centrocampista Alba Suárez ‘Bita’ viene de jugar en el Getafe y ya conoce la casa de una etapa anterior, mientras que Inés estaba sin equipo tras jugar fuera. Por último, Melissa procede del fútbol danés, Giusy llega también desde el extranjero y Laura Izard disputó el curso pasado la Tercera RFEF con el Bergantiños.

¿Cuáles son los rivales? La Segunda RFEF consta de 42 equipos distribuidos en tres grupos por criterios geográficos, por lo que el Victoria formará parte de una Liga con catorce clubes. Todavía no es oficial quién estará en cada grupo, pero sí está claro que las ‘cebras’ jugarán en el 1 con equipos como As Celtas, el Dépor B o referentes del fútbol nacional como el Real Oviedo, el Sporting de Gijón, el Racing de Santander o el Burgos.

¿Cuándo empieza la competición? Arranca el primer fin de semana de septiembre (días 5 y 6) y se prolongará hasta el 2 de mayo, fecha de la 26ª y última jornada.

¿Cuál es el objetivo del Victoria? Como buen recién ascendido, el equipo coruñés tiene como meta la permanencia, aunque no renuncia a acabar lo más arriba posible. Para ello, deberá evitar quedar en las dos últimas posiciones. La gran novedad de este curso es que no habrá fase de ascenso y que los cinco primeros logran el ascenso directo a Primera RFEF, debido a la reestructuración de las categorías.

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¿Cómo lo ven? Antes de empezar el entrenamiento del miércoles, el entrenador Javi Angeriz, la capitana Lau López, el presidente Juan Vázquez y el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, dieron la bienvenida a la temporada.

“Quiero darle las gracias al Concello por hacer el esfuerzo de venir hasta aquí y por dejarnos el campo estos días. El Ayuntamiento va a hacer un esfuerzo importante por nosotras, porque vamos a llevar el escudo y el nombre de la ciudad por España. Es un honor y un privilegio”, inició Javi Angeriz.

“A los nuevos fichajes, daros la bienvenida y las gracias por estar en este proyecto, igual que a las que habéis renovado. Gracias también a los miembros del cuerpo técnico y al club por el esfuerzo realizado para que sea posible estar en esta categoría. No nos vamos a quedar aquí, vamos a competir muy bien, porque se han hecho las cosas bien. Estamos muy ilusionados para acabar lo más alto que podamos”, añadió el técnico.

Por su parte, la capitana Lau López destacó la cohesión grupal: “Quiero dar la bienvenida a las nuevas, aunque alguna casi es más veterana. Espero que le deis un plus de competitividad al equipo, que os suméis al buen grupo que somos. Y gracias al club y cuerpo técnico por confiar en nosotros y por el esfuerzo económico”.

También tuvo un capítulo de agradecimientos Juan Vázquez, quien se muestra esperanzado. “Se nos presenta un reto atractivo e ilusionante. Somos ambiciosas, igual que el año pasado con esa campaña excepcional que representa la grandeza del fútbol, porque competimos con una estructura profesional y aun así logramos el ascenso. Ahora vamos a refrendar ese buen trabajo, con confianza plena tanto en la coordinación, que es pieza clave, como en el cuerpo técnico y sobre todo en vosotras. Es una categoría complicada, pero es un orgullo y refrenda el trabajo de hace muchos años de dar visibilidad al fútbol femenino. Ponédselo difícil al cuerpo técnico e integraos bien las nuevas”, pidió a sus jugadoras el presidente.

Por último, Manuel Vázquez les hizo partícipes del orgullo que suscita en el consistorio tener al Victoria en Segunda RFEF. “A las que conseguisteis el ascenso, felicitaros de nuevo. Las que venís de fuera, sabed que esta es una ciudad en la que nadie es forastero, que os acoge con todo el cariño. En nombre de la alcaldesa, daros la bienvenida, que ella siempre está encima del deporte femenino. Disfrutad de la temporada, que es un logro muy grande para el club y la ciudad. Mucha suerte, también para el cuerpo técnico. Va a ser un gran año para voostros, el club y la ciudad”, auguró el concejal de Deportes.